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Корпус Formula F-3402 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Formula F-3402 черный

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Корпус Formula F-3402 черный - фото 1
Корпус Formula F-3402 черный - фото 2
Корпус Formula F-3402 черный - фото 3
Корпус Formula F-3402 черный - фото 4
Корпус Formula F-3402 черный - фото 5
Корпус Formula F-3402 черный - фото 6
Корпус Formula F-3402 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Корпус Formula F-3402 черный - фото 1
  • Корпус Formula F-3402 черный - фото 2
  • Корпус Formula F-3402 черный - фото 3
  • Корпус Formula F-3402 черный - фото 4
  • Корпус Formula F-3402 черный - фото 5
  • Корпус Formula F-3402 черный - фото 6
  • Корпус Formula F-3402 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
4 240 руб.  5 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396730
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
204 х 446 х 383 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм - на передней
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 2шт, USB 3.0: 1шт, аудио
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Форм-фактор
ATX
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
3.5

Описание товара Корпус Formula F-3402 черный

Корпус Formula F-3402 – база для создания офисного или домашнего компьютера. В него устанавливаются необходимые комплектующие для будущего ПК. Владелец сможет самостоятельно подобрать идеальную конфигурацию с учетом поставленных задач перед компьютером.

Отзывы о товаре Корпус Formula F-3402 черный




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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
204 х 446 х 383 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм - на передней
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 2шт, USB 3.0: 1шт, аудио
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Форм-фактор
ATX
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Formula F-3402 – база для создания офисного или домашнего компьютера. В него устанавливаются необходимые комплектующие для будущего ПК. Владелец сможет самостоятельно подобрать идеальную конфигурацию с учетом поставленных задач перед компьютером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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