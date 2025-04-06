Корпус Zalman N5 OF Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman N5 OF Black
Корпус ZALMAN N5 OF обращает на себя внимание оригинальной конструкцией передней панели и обилием перфорированных элементов. Боковую стенку занимает окно из устойчивого к внешним воздействиям оргстекла. Модель имеет эффектную белую подсветку. Цвет корпуса традиционный – черный. Корпус ZALMAN N5 OF соответствует типоразмеру Midi-Tower. Совместимые материнские платы – Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Несмотря на относительную компактность (корпус имеет габаритные размеры 437x200x450 мм), модель подходит для сборки игрового компьютера. Допускается использование видеоадаптеров с длиной до 365 мм и кулера процессора с высотой до 158 мм. Разработчиками корпуса предусмотрен отсек 5.25 дюйма. Эту особенность наверняка по достоинству оценят пользователи, не представляющие компьютер без оптического привода. Подойдет данный отсек и для установки некоторых других устройств. Количество слотов расширения, входящих в оснащение корпуса, равно 7. В комплекте – документация и набор крепежа.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: 3x 120 мм, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, кроме вмятины на крышке вентиляции вверху. Наверное доставка подвела. В корпусе 3 вентилятора, один сзади и 2 впереди.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично спасибо пришло все целое
Достоинства:
Комментарий:
корпус просторный . Кулера не очень хорошего качества. Пришел в заводской пленке на акриловом стекле. Крышка привода действительно плохо работает, надо приложить усилие чтобы закрыть. Кто придумал отверстие под питание процессора, при установке материнской платы надо сначала просунуть кабель заранее там все впритык. Железо действительно лучше лишний раз не мять- гнется . Передняя панель сетка . Возможность установить дополнительные вентиляторы. Не продуманно сделано нижнее отделение под жёсткие диски и блок питания - думаю что ним будет там жарко. Сверху тоже сетка с фильтром . На первое время сойдёт .
Достоинства:
Комментарий:
В целом неплохо, есть нюансы-но это вкусовщина. Если есть вопросы, то скорей всего к zalman, к продавцу вопросов нет, все пришло в срок, качественно запаковано.
Достоинства:
Комментарий:
Не самый лучший,но среднячок ,красота значение не имела,
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену - лучший корпус. Взял уже второй - родителям. Вентиляторы тихие. Продуваемость хорошая. Единственный минус - место для проводов с обратной стороны. Слишком мало. Конечно, надавил немного и крышка закрылась. Но все же было бы приятнее, если б места чуть больше было.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо, корпус пришел целый хорошо упакован , всем спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Чтобы закрыть дверцу под дисковод нужно просто быстро и резко нажать
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит зачётно, выглядит олрайт!
Достоинства:
Комментарий:
красивый удобный рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
всё пришло в целости работает
Достоинства:
Комментарий:
Корпус выполнен качественно, но из мягкого металла. Старые корпуса намного прочнее. Не понравилось, что что штатные вентиляторы с оригинальным разъёмом можно подключить только к штатному хабу. На хабе есть свободный разъём для ещё одного вентилятора, но стандартный вентилятор не подключить, размер разъёма и распиновка другие.
Достоинства:
Комментарий:
Корпусом доволен. Всё работает как положено
Достоинства:
Комментарий:
режим работы корпусных вентиляторов - кнопкой несколько режимов переключается: 1. подсветка + вращение 2. подсветка + медленное вращение 3. медленное вращение без подсветки 4. выключена подсветка и вентиляторы.
Достоинства:
Комментарий:
хороший системник, удобно собирать и укладывать провода, хорошо продувается
Достоинства:
Комментарий:
Приятно удивлён. После старого корпуса понял, что места в новом хоть отбавляй. 3 режима подсветки. Красота, в общем.
Отзывы о товаре Корпус Zalman N5 OF Black
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, кроме вмятины на крышке вентиляции вверху. Наверное доставка подвела. В корпусе 3 вентилятора, один сзади и 2 впереди.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично спасибо пришло все целое
Достоинства:
Комментарий:
корпус просторный . Кулера не очень хорошего качества. Пришел в заводской пленке на акриловом стекле. Крышка привода действительно плохо работает, надо приложить усилие чтобы закрыть. Кто придумал отверстие под питание процессора, при установке материнской платы надо сначала просунуть кабель заранее там все впритык. Железо действительно лучше лишний раз не мять- гнется . Передняя панель сетка . Возможность установить дополнительные вентиляторы. Не продуманно сделано нижнее отделение под жёсткие диски и блок питания - думаю что ним будет там жарко. Сверху тоже сетка с фильтром . На первое время сойдёт .
Достоинства:
Комментарий:
В целом неплохо, есть нюансы-но это вкусовщина. Если есть вопросы, то скорей всего к zalman, к продавцу вопросов нет, все пришло в срок, качественно запаковано.
Достоинства:
Комментарий:
Не самый лучший,но среднячок ,красота значение не имела,
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену - лучший корпус. Взял уже второй - родителям. Вентиляторы тихие. Продуваемость хорошая. Единственный минус - место для проводов с обратной стороны. Слишком мало. Конечно, надавил немного и крышка закрылась. Но все же было бы приятнее, если б места чуть больше было.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо, корпус пришел целый хорошо упакован , всем спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Чтобы закрыть дверцу под дисковод нужно просто быстро и резко нажать
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит зачётно, выглядит олрайт!
Достоинства:
Комментарий:
красивый удобный рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
всё пришло в целости работает
Достоинства:
Комментарий:
Корпус выполнен качественно, но из мягкого металла. Старые корпуса намного прочнее. Не понравилось, что что штатные вентиляторы с оригинальным разъёмом можно подключить только к штатному хабу. На хабе есть свободный разъём для ещё одного вентилятора, но стандартный вентилятор не подключить, размер разъёма и распиновка другие.
Достоинства:
Комментарий:
Корпусом доволен. Всё работает как положено
Достоинства:
Комментарий:
режим работы корпусных вентиляторов - кнопкой несколько режимов переключается: 1. подсветка + вращение 2. подсветка + медленное вращение 3. медленное вращение без подсветки 4. выключена подсветка и вентиляторы.
Достоинства:
Комментарий:
хороший системник, удобно собирать и укладывать провода, хорошо продувается
Достоинства:
Комментарий:
Приятно удивлён. После старого корпуса понял, что места в новом хоть отбавляй. 3 режима подсветки. Красота, в общем.