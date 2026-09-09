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Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UBCP3 SATA пластик черный 2.5" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UBCP3 SATA пластик черный 2.5"

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Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UBCP3 SATA пластик черный 2.5&quot;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323472
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Характеристики

Бренд
AGESTAR
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Габариты (ШxВxГ), мм
125x78x12
Материал корпуса
пластик
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
89

Описание товара Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UBCP3 SATA пластик черный 2.5"

2.5" Внешний бокс Agestar 3UBCP3 предназначен для установки SSD- и HDD-накопителей для последующего их использования в качестве переносных устройств для работы с файлами. Подключение диска осуществляется при помощи внутреннего интерфейса SATA III с пропускной способностью 6 ГБ/с, что вкупе с внешним разъемом USB 3.0 для питания и соединения с ПК обеспечит высокую скорость обработки данных. Внешний бокс Agestar 3UBCP3 выполнен в корпусе из полупрозрачного пластика. Благодаря этому конструкция отличается не только легкостью установки накопителя, но и прочностью, надежно защищая диск от различных механических повреждений. Также данная модель имеет малый вес, что вкупе с компактными размерами позволяет легко брать корпус с собой. Внешний бокс отличается универсальностью и полностью совместим с различными версиями ОС Windows и Mac. Комплект поставки включает в себя кабель для подключения к ПК.

Отзывы о товаре Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UBCP3 SATA пластик черный 2.5"




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Характеристики
Бренд
AGESTAR
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Габариты (ШxВxГ), мм
125x78x12
Материал корпуса
пластик
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
2.5" Внешний бокс Agestar 3UBCP3 предназначен для установки SSD- и HDD-накопителей для последующего их использования в качестве переносных устройств для работы с файлами. Подключение диска осуществляется при помощи внутреннего интерфейса SATA III с пропускной способностью 6 ГБ/с, что вкупе с внешним разъемом USB 3.0 для питания и соединения с ПК обеспечит высокую скорость обработки данных. Внешний бокс Agestar 3UBCP3 выполнен в корпусе из полупрозрачного пластика. Благодаря этому конструкция отличается не только легкостью установки накопителя, но и прочностью, надежно защищая диск от различных механических повреждений. Также данная модель имеет малый вес, что вкупе с компактными размерами позволяет легко брать корпус с собой. Внешний бокс отличается универсальностью и полностью совместим с различными версиями ОС Windows и Mac. Комплект поставки включает в себя кабель для подключения к ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UBCP3 SATA пластик черный 2.5" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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