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Корпус MSI MAG Forge 100M купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус MSI MAG Forge 100M

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Корпус MSI MAG Forge 100M - фото 1
Корпус MSI MAG Forge 100M - фото 2
Корпус MSI MAG Forge 100M - фото 3
Корпус MSI MAG Forge 100M - фото 4
Корпус MSI MAG Forge 100M - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус MSI MAG Forge 100M - фото 1
  • Корпус MSI MAG Forge 100M - фото 2
  • Корпус MSI MAG Forge 100M - фото 3
  • Корпус MSI MAG Forge 100M - фото 4
  • Корпус MSI MAG Forge 100M - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
4 410 руб.  8 940 руб. 
Начислим 71 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 478052
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус MSI MAG Forge 100M
4 410 руб. -51%
8 940 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Корпус для ПК
Размеры в упаковке, см
60х45х25
Вес, кг.
6.7

Описание товара Корпус MSI MAG Forge 100M

Выбрав корпус MSI MAG FORGE 100M [306-7G03M21-809], вы получите возможность сконструировать отличающийся высоким уровнем производительности компьютер, в том числе – игровой. Выбрать блок питания можно будет самостоятельно: в комплекте его нет. Особенностью внешнего вида корпуса является не только необычная форма, но и наличие подсветки RGB. Корпус MSI MAG FORGE 100M [306-7G03M21-809] совместим с видеоадаптерами, длина которых может достигать 33 см. Высота кулера процессора ограничена 160 мм. Количество слотов расширения (семь) наверняка будет достаточно для решения важных для вас задач. Удобству сборки будет способствовать возможность прокладки кабелей за задней стенкой. Корпус базируется на высоких ножках. Это способствует повышению эффективности отвода тепла.

Отзывы о товаре Корпус MSI MAG Forge 100M




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Корпус для ПК
Описание
Выбрав корпус MSI MAG FORGE 100M [306-7G03M21-809], вы получите возможность сконструировать отличающийся высоким уровнем производительности компьютер, в том числе – игровой. Выбрать блок питания можно будет самостоятельно: в комплекте его нет. Особенностью внешнего вида корпуса является не только необычная форма, но и наличие подсветки RGB. Корпус MSI MAG FORGE 100M [306-7G03M21-809] совместим с видеоадаптерами, длина которых может достигать 33 см. Высота кулера процессора ограничена 160 мм. Количество слотов расширения (семь) наверняка будет достаточно для решения важных для вас задач. Удобству сборки будет способствовать возможность прокладки кабелей за задней стенкой. Корпус базируется на высоких ножках. Это способствует повышению эффективности отвода тепла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Корпус MSI MAG Forge 100M - по цене 4410 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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