Корпус MSI MAG Forge 100M
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Характеристики
Описание товара Корпус MSI MAG Forge 100M
Выбрав корпус MSI MAG FORGE 100M [306-7G03M21-809], вы получите возможность сконструировать отличающийся высоким уровнем производительности компьютер, в том числе – игровой. Выбрать блок питания можно будет самостоятельно: в комплекте его нет. Особенностью внешнего вида корпуса является не только необычная форма, но и наличие подсветки RGB. Корпус MSI MAG FORGE 100M [306-7G03M21-809] совместим с видеоадаптерами, длина которых может достигать 33 см. Высота кулера процессора ограничена 160 мм. Количество слотов расширения (семь) наверняка будет достаточно для решения важных для вас задач. Удобству сборки будет способствовать возможность прокладки кабелей за задней стенкой. Корпус базируется на высоких ножках. Это способствует повышению эффективности отвода тепла.
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