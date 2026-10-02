Корпус Thermaltake S100 TG Black (CA-1Q9-00S1WN-00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 635182
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220x411x441
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 1 x 200 или 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х48х28
Вес, кг.
7.2
Описание товара Корпус Thermaltake S100 TG Black (CA-1Q9-00S1WN-00)
Корпус Thermaltake S100 TG [CA-1Q9-00S1WN-00] имеет миниатюрные размеры и достаточно лаконичный дизайн. Сплошная лицевая панель изготовлена из металла. Левая стенка дополнена окном из закаленного стекла, сквозь которое видно многоцветную RGB-подсветку вентиляторов. Боковые панели фиксируются на петли и открываются как дверь. Благодаря стяжкам для кабелей провода внутри располагаются аккуратно. Блок питания располагается снизу или сзади (на усмотрение владельца). При желании корпус Thermaltake S100 TG [CA-1Q9-00S1WN-00] получится оснастить системой водяного охлаждения.
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Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Бренд
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220x411x441
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 1 x 200 или 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Корпус Thermaltake S100 TG [CA-1Q9-00S1WN-00] имеет миниатюрные размеры и достаточно лаконичный дизайн. Сплошная лицевая панель изготовлена из металла. Левая стенка дополнена окном из закаленного стекла, сквозь которое видно многоцветную RGB-подсветку вентиляторов. Боковые панели фиксируются на петли и открываются как дверь. Благодаря стяжкам для кабелей провода внутри располагаются аккуратно. Блок питания располагается снизу или сзади (на усмотрение владельца). При желании корпус Thermaltake S100 TG [CA-1Q9-00S1WN-00] получится оснастить системой водяного охлаждения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Корпус Thermaltake S100 TG Black (CA-1Q9-00S1WN-00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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