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Корпус ExeGate Minitower BAA-113U-AAA350 черный (EX292352RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус ExeGate Minitower BAA-113U-AAA350 черный (EX292352RUS)

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Корпус ExeGate Minitower BAA-113U-AAA350 черный (EX292352RUS) - фото 1
Корпус ExeGate Minitower BAA-113U-AAA350 черный (EX292352RUS) - фото 2
Корпус ExeGate Minitower BAA-113U-AAA350 черный (EX292352RUS) - фото 3
Корпус ExeGate Minitower BAA-113U-AAA350 черный (EX292352RUS) - фото 4
Корпус ExeGate Minitower BAA-113U-AAA350 черный (EX292352RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус ExeGate Minitower BAA-113U-AAA350 черный (EX292352RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate Minitower BAA-113U-AAA350 черный (EX292352RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate Minitower BAA-113U-AAA350 черный (EX292352RUS) - фото 3
  • Корпус ExeGate Minitower BAA-113U-AAA350 черный (EX292352RUS) - фото 4
  • Корпус ExeGate Minitower BAA-113U-AAA350 черный (EX292352RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
2 890 руб.  3 290 руб. 
Начислим 240 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625858
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус ExeGate Minitower BAA-113U-AAA350 черный (EX292352RUS)
2 890 руб. -12%
3 290 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Размеры в упаковке, см
38х35х18
Вес, кг.
2.2

Описание товара Корпус ExeGate Minitower BAA-113U-AAA350 черный (EX292352RUS)

Серия специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютер.а. Не смотря на компактные размеры корпуса, правильно спроектированное внутреннее пространство позволяет собрать в нем функциональный и производительный компьютер.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate Minitower BAA-113U-AAA350 черный (EX292352RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Описание
Серия специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютер.а. Не смотря на компактные размеры корпуса, правильно спроектированное внутреннее пространство позволяет собрать в нем функциональный и производительный компьютер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Корпус ExeGate Minitower BAA-113U-AAA350 черный (EX292352RUS) - по цене 2890 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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