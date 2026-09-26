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Монитор Acer 27" Nitro XR272UPbmiipruzx черный (UM.HX2EE.P21) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Acer 27" Nitro XR272UPbmiipruzx черный (UM.HX2EE.P21)

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Монитор Acer 27&quot; Nitro XR272UPbmiipruzx черный (UM.HX2EE.P21) - фото 1
Монитор Acer 27&quot; Nitro XR272UPbmiipruzx черный (UM.HX2EE.P21) - фото 2
Монитор Acer 27&quot; Nitro XR272UPbmiipruzx черный (UM.HX2EE.P21) - фото 3
Монитор Acer 27&quot; Nitro XR272UPbmiipruzx черный (UM.HX2EE.P21) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
  • Монитор Acer 27&quot; Nitro XR272UPbmiipruzx черный (UM.HX2EE.P21) - фото 1
  • Монитор Acer 27&quot; Nitro XR272UPbmiipruzx черный (UM.HX2EE.P21) - фото 2
  • Монитор Acer 27&quot; Nitro XR272UPbmiipruzx черный (UM.HX2EE.P21) - фото 3
  • Монитор Acer 27&quot; Nitro XR272UPbmiipruzx черный (UM.HX2EE.P21) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
32 570 руб.  45 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616471
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мониторы
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, кг.
9.2

Описание товара Монитор Acer 27" Nitro XR272UPbmiipruzx черный (UM.HX2EE.P21)

Универсальный монитор, подходит как для динамичного геймплея с высокой частотой обновления, так и для игр с насыщенной цветовой гаммой.

Отзывы о товаре Монитор Acer 27" Nitro XR272UPbmiipruzx черный (UM.HX2EE.P21)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мониторы
Описание
Универсальный монитор, подходит как для динамичного геймплея с высокой частотой обновления, так и для игр с насыщенной цветовой гаммой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Acer 27" Nitro XR272UPbmiipruzx черный (UM.HX2EE.P21) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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