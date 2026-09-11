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Монитор Asus 27" TUF Gaming VG27WQ (90LM05F0-B01E70) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Asus 27" TUF Gaming VG27WQ (90LM05F0-B01E70)

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Монитор Asus 27&quot; TUF Gaming VG27WQ (90LM05F0-B01E70) - фото 1
Монитор Asus 27&quot; TUF Gaming VG27WQ (90LM05F0-B01E70) - фото 2
Монитор Asus 27&quot; TUF Gaming VG27WQ (90LM05F0-B01E70) - фото 3
Монитор Asus 27&quot; TUF Gaming VG27WQ (90LM05F0-B01E70) - фото 4
Монитор Asus 27&quot; TUF Gaming VG27WQ (90LM05F0-B01E70) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
  • Монитор Asus 27&quot; TUF Gaming VG27WQ (90LM05F0-B01E70) - фото 1
  • Монитор Asus 27&quot; TUF Gaming VG27WQ (90LM05F0-B01E70) - фото 2
  • Монитор Asus 27&quot; TUF Gaming VG27WQ (90LM05F0-B01E70) - фото 3
  • Монитор Asus 27&quot; TUF Gaming VG27WQ (90LM05F0-B01E70) - фото 4
  • Монитор Asus 27&quot; TUF Gaming VG27WQ (90LM05F0-B01E70) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 479671
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Размеры в упаковке, см
70х56х22
Вес, кг.
8.95

Описание товара Монитор Asus 27" TUF Gaming VG27WQ (90LM05F0-B01E70)

Играйте иработайте по-новому со стильным и изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора и великолепному разрешению, у вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация и максимально четкие и яркие цвета позволят полностью погрузиться в мир игры с реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра в кинотеатре. А благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.

Отзывы о товаре Монитор Asus 27" TUF Gaming VG27WQ (90LM05F0-B01E70)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Описание
Играйте иработайте по-новому со стильным и изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора и великолепному разрешению, у вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация и максимально четкие и яркие цвета позволят полностью погрузиться в мир игры с реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра в кинотеатре. А благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Asus 27" TUF Gaming VG27WQ (90LM05F0-B01E70) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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