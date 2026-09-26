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Монитор Asus 24.1" ProArt PA248CNV черный (90LM05K1-B03370) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Asus 24.1" ProArt PA248CNV черный (90LM05K1-B03370)

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Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248CNV черный (90LM05K1-B03370) - фото 1
Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248CNV черный (90LM05K1-B03370) - фото 2
Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248CNV черный (90LM05K1-B03370) - фото 3
Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248CNV черный (90LM05K1-B03370) - фото 4
Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248CNV черный (90LM05K1-B03370) - фото 5
Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248CNV черный (90LM05K1-B03370) - фото 6
Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248CNV черный (90LM05K1-B03370) - фото 7
Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248CNV черный (90LM05K1-B03370) - фото 8
Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248CNV черный (90LM05K1-B03370) - фото 9
Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248CNV черный (90LM05K1-B03370) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
24
Покрытие экрана
матовый
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1200
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 1000:1, динамическая контрастность - 100М:1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
  • Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248CNV черный (90LM05K1-B03370) - фото 1
  • Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248CNV черный (90LM05K1-B03370) - фото 2
  • Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248CNV черный (90LM05K1-B03370) - фото 3
  • Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248CNV черный (90LM05K1-B03370) - фото 4
  • Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248CNV черный (90LM05K1-B03370) - фото 5
  • Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248CNV черный (90LM05K1-B03370) - фото 6
  • Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248CNV черный (90LM05K1-B03370) - фото 7
  • Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248CNV черный (90LM05K1-B03370) - фото 8
  • Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248CNV черный (90LM05K1-B03370) - фото 9
  • Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248CNV черный (90LM05K1-B03370) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616526
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, документация, кабель питания, кабель hdmi, кабель displayport
Диагональ экрана, дюйм
24
Покрытие экрана
матовый
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1200
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 1000:1, динамическая контрастность - 100М:1
Частота обновления, Гц
75
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
Ethernet RJ-45, USB Type A x 4, выход на наушники
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, кг.
9.1

Описание товара Монитор Asus 24.1" ProArt PA248CNV черный (90LM05K1-B03370)

ASUS ProArt PA248CNV — профессиональный монитор с большой диагональю экрана и минимальным откликом на команды. Эргономичная подставка позволяет подстраивать монитор под разные условия использования. Подойдет для работы, учебы, игр. Ориентирован на людей творческих профессий — монитор позволяет работать в графических редакторах, монтировать видео и фото. Монитор ASUS ProArt PA248CNV получил экран диагональю 24,1 дюйма с высоким разрешением 1920?1200. Частота обновления 75 Гц обеспечивает минимальную задержку при просмотре контента. А технология Adaptive-Sync позволяет воспроизводить анимированный контент с высоким быстродействием и устранением разрывов экрана. Эксклюзивная технология ASUS Ultra-Low защищает глаза от синего излучения света. Функцию можно настраивать по своему усмотрению.



Теги товара: 24", с колонками

Отзывы о товаре Монитор Asus 24.1" ProArt PA248CNV черный (90LM05K1-B03370)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, документация, кабель питания, кабель hdmi, кабель displayport
Диагональ экрана, дюйм
24
Покрытие экрана
матовый
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1200
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 1000:1, динамическая контрастность - 100М:1
Частота обновления, Гц
75
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Развернуть
Разъемы
Ethernet RJ-45, USB Type A x 4, выход на наушники
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Описание
ASUS ProArt PA248CNV — профессиональный монитор с большой диагональю экрана и минимальным откликом на команды. Эргономичная подставка позволяет подстраивать монитор под разные условия использования. Подойдет для работы, учебы, игр. Ориентирован на людей творческих профессий — монитор позволяет работать в графических редакторах, монтировать видео и фото. Монитор ASUS ProArt PA248CNV получил экран диагональю 24,1 дюйма с высоким разрешением 1920?1200. Частота обновления 75 Гц обеспечивает минимальную задержку при просмотре контента. А технология Adaptive-Sync позволяет воспроизводить анимированный контент с высоким быстродействием и устранением разрывов экрана. Эксклюзивная технология ASUS Ultra-Low защищает глаза от синего излучения света. Функцию можно настраивать по своему усмотрению.


Теги товара: 24", с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Asus 24.1" ProArt PA248CNV черный (90LM05K1-B03370) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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