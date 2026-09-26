Монитор Asus 24.1" ProArt PA248CNV черный (90LM05K1-B03370)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор Asus 24.1" ProArt PA248CNV черный (90LM05K1-B03370)
ASUS ProArt PA248CNV — профессиональный монитор с большой диагональю экрана и минимальным откликом на команды. Эргономичная подставка позволяет подстраивать монитор под разные условия использования. Подойдет для работы, учебы, игр. Ориентирован на людей творческих профессий — монитор позволяет работать в графических редакторах, монтировать видео и фото. Монитор ASUS ProArt PA248CNV получил экран диагональю 24,1 дюйма с высоким разрешением 1920?1200. Частота обновления 75 Гц обеспечивает минимальную задержку при просмотре контента. А технология Adaptive-Sync позволяет воспроизводить анимированный контент с высоким быстродействием и устранением разрывов экрана. Эксклюзивная технология ASUS Ultra-Low защищает глаза от синего излучения света. Функцию можно настраивать по своему усмотрению.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 24", с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 24", с колонками
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