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Монитор Acer 27” XZ270UF6bmiiphx 1500R (UM.HX0CD.602) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Acer 27” XZ270UF6bmiiphx 1500R (UM.HX0CD.602)

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Монитор Acer 27” XZ270UF6bmiiphx 1500R (UM.HX0CD.602) - фото 1
Монитор Acer 27” XZ270UF6bmiiphx 1500R (UM.HX0CD.602) - фото 2
Монитор Acer 27” XZ270UF6bmiiphx 1500R (UM.HX0CD.602) - фото 3
Монитор Acer 27” XZ270UF6bmiiphx 1500R (UM.HX0CD.602) - фото 4
Монитор Acer 27” XZ270UF6bmiiphx 1500R (UM.HX0CD.602) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
5000:1
Частота обновления, Гц
320
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор Acer 27” XZ270UF6bmiiphx 1500R (UM.HX0CD.602) - фото 1
  • Монитор Acer 27” XZ270UF6bmiiphx 1500R (UM.HX0CD.602) - фото 2
  • Монитор Acer 27” XZ270UF6bmiiphx 1500R (UM.HX0CD.602) - фото 3
  • Монитор Acer 27” XZ270UF6bmiiphx 1500R (UM.HX0CD.602) - фото 4
  • Монитор Acer 27” XZ270UF6bmiiphx 1500R (UM.HX0CD.602) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738103
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
5000:1
Частота обновления, Гц
320
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка по высоте
да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
26
Габаритные размеры с подставкой
611х523х263.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х51х14
Вес, кг.
7

Описание товара Монитор Acer 27” XZ270UF6bmiiphx 1500R (UM.HX0CD.602)

Погрузитесь в мир невероятной плавности и детализации с изогнутым монитором Acer, созданным для тех, кто не приемлет компромиссов в играх и работе. Эта 27-дюймовая модель с радиусом изогнутости 1500R полностью меняет представление о визуальном комфорте, окутывая вас изображением и создавая эффект полного присутствия. Благодаря вогнутой конструкции, каждый пиксель находится на равном расстоянии от ваших глаз, что минимизирует искажения по краям экрана и снижает нагрузку на зрение даже во время многочасовых игровых сессий или работы с графикой. Сердцем этого устройства является матрица VA со светодиодной подсветкой, которая обеспечивает глубокий черный цвет и высокую контрастность. Динамическая контрастность, достигающая 100 000 000:1, в сочетании с поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10 позволяет разглядеть мельчайшие детали как в темных сценах хорроров, так и в ярких пейзажах. Разрешение 2560x1440 пикселей (формат 16:9) дарит четкость, превосходящую стандартное Full HD, но при этом не перегружает видеокарту, как 4K, что делает его идеальным выбором для производительных игровых сборок. Главная гордость монитора — частота обновления 320 Гц и молниеносное время отклика 0,5 мс. Эти характеристики превращают каждый кадр в идеально четкое изображение без смазывания и разрывов. В динамичных шутерах или гоночных симуляторах вы заметите каждое движение противника и сможете реагировать мгновенно. Технология переменной частоты обновления AMD FreeSync Premium синхронизирует работу экрана с видеокартой, полностью устраняя рывки и разрывы кадра, обеспечивая невероятно плавный геймплей. Монитор оснащен всеми необходимыми интерфейсами для современного подключения. Два порта HDMI версии 2.1 и один DisplayPort позволяют легко подключать как игровые консоли последнего поколения, так и мощный компьютер. Для вывода звука предусмотрен аудиовход, а встроенные динамики избавят вас от необходимости сразу приобретать отдельную акустику. Матовое покрытие экрана эффективно борется с бликами, сохраняя картинку читаемой даже при ярком комнатном освещении. Продуманная эргономика заслуживает отдельного внимания. Вы можете регулировать высоту монитора в диапазоне 120 мм, подстраивая его под свой рост и рабочее кресло. Это позволяет найти идеальное положение для шеи и спины, снижая усталость. Если вы предпочитаете освободить рабочий стол, устройство можно закрепить на стене с помощью стандартного крепления VESA 75x75 мм.



Теги товара: 27", большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Acer 27” XZ270UF6bmiiphx 1500R (UM.HX0CD.602)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
5000:1
Частота обновления, Гц
320
Развернуть
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка по высоте
да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
26
Габаритные размеры с подставкой
611х523х263.5
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в мир невероятной плавности и детализации с изогнутым монитором Acer, созданным для тех, кто не приемлет компромиссов в играх и работе. Эта 27-дюймовая модель с радиусом изогнутости 1500R полностью меняет представление о визуальном комфорте, окутывая вас изображением и создавая эффект полного присутствия. Благодаря вогнутой конструкции, каждый пиксель находится на равном расстоянии от ваших глаз, что минимизирует искажения по краям экрана и снижает нагрузку на зрение даже во время многочасовых игровых сессий или работы с графикой. Сердцем этого устройства является матрица VA со светодиодной подсветкой, которая обеспечивает глубокий черный цвет и высокую контрастность. Динамическая контрастность, достигающая 100 000 000:1, в сочетании с поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10 позволяет разглядеть мельчайшие детали как в темных сценах хорроров, так и в ярких пейзажах. Разрешение 2560x1440 пикселей (формат 16:9) дарит четкость, превосходящую стандартное Full HD, но при этом не перегружает видеокарту, как 4K, что делает его идеальным выбором для производительных игровых сборок. Главная гордость монитора — частота обновления 320 Гц и молниеносное время отклика 0,5 мс. Эти характеристики превращают каждый кадр в идеально четкое изображение без смазывания и разрывов. В динамичных шутерах или гоночных симуляторах вы заметите каждое движение противника и сможете реагировать мгновенно. Технология переменной частоты обновления AMD FreeSync Premium синхронизирует работу экрана с видеокартой, полностью устраняя рывки и разрывы кадра, обеспечивая невероятно плавный геймплей. Монитор оснащен всеми необходимыми интерфейсами для современного подключения. Два порта HDMI версии 2.1 и один DisplayPort позволяют легко подключать как игровые консоли последнего поколения, так и мощный компьютер. Для вывода звука предусмотрен аудиовход, а встроенные динамики избавят вас от необходимости сразу приобретать отдельную акустику. Матовое покрытие экрана эффективно борется с бликами, сохраняя картинку читаемой даже при ярком комнатном освещении. Продуманная эргономика заслуживает отдельного внимания. Вы можете регулировать высоту монитора в диапазоне 120 мм, подстраивая его под свой рост и рабочее кресло. Это позволяет найти идеальное положение для шеи и спины, снижая усталость. Если вы предпочитаете освободить рабочий стол, устройство можно закрепить на стене с помощью стандартного крепления VESA 75x75 мм.


Теги товара: 27", большие, с колонками
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Отзывы


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