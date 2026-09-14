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Монитор Lenovo 27" T27Q-40 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Lenovo 27" T27Q-40

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Монитор Lenovo 27&quot; T27Q-40 - фото 1
Монитор Lenovo 27&quot; T27Q-40 - фото 2
Монитор Lenovo 27&quot; T27Q-40 - фото 3
Монитор Lenovo 27&quot; T27Q-40 - фото 4
Монитор Lenovo 27&quot; T27Q-40 - фото 5
Монитор Lenovo 27&quot; T27Q-40 - фото 6
Монитор Lenovo 27&quot; T27Q-40 - фото 7
Монитор Lenovo 27&quot; T27Q-40 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
350 Кд/м?
  • Монитор Lenovo 27&quot; T27Q-40 - фото 1
  • Монитор Lenovo 27&quot; T27Q-40 - фото 2
  • Монитор Lenovo 27&quot; T27Q-40 - фото 3
  • Монитор Lenovo 27&quot; T27Q-40 - фото 4
  • Монитор Lenovo 27&quot; T27Q-40 - фото 5
  • Монитор Lenovo 27&quot; T27Q-40 - фото 6
  • Монитор Lenovo 27&quot; T27Q-40 - фото 7
  • Монитор Lenovo 27&quot; T27Q-40 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738275
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Особенности
поворот по горизонтали: -45°/+45°, замок Kensington
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
HDMI, DisplayPort, USB Type-C
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
USB-концентратор
да
Регулировка по высоте
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
17
Габаритные размеры с подставкой
614 x 384 x 195 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х42х15
Вес, кг.
9.2

Описание товара Монитор Lenovo 27" T27Q-40

С этим монитором Lenovo ваши задачи и развлечения выходят на новый уровень. Яркая 27-дюймовая IPS-матрица с разрешением 2560x1440 передает четкое изображение, а частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность картинки даже в самых динамичных сценах. Время отклика 1 мс оценят ценители быстрой реакции — идеально для игр и работы с движущимися графиками. Широкие углы обзора — 178° по горизонтали и вертикали — позволяют наслаждаться насыщенными цветами с любого положения. Регулировка по высоте легко подстроит монитор под ваш рабочий стиль, а встроенный блок питания экономит место. Матовое покрытие экрана уберет блики, USB-концентратор добавит удобства при подключении периферии, а HDMI-разъём расширит возможности подключения устройств.



Теги товара: 27", 120 Гц, большие, с hdmi

Отзывы о товаре Монитор Lenovo 27" T27Q-40




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Особенности
поворот по горизонтали: -45°/+45°, замок Kensington
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Развернуть
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
HDMI, DisplayPort, USB Type-C
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
USB-концентратор
да
Регулировка по высоте
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
17
Габаритные размеры с подставкой
614 x 384 x 195 мм
Страна производитель
Китай
Описание
С этим монитором Lenovo ваши задачи и развлечения выходят на новый уровень. Яркая 27-дюймовая IPS-матрица с разрешением 2560x1440 передает четкое изображение, а частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность картинки даже в самых динамичных сценах. Время отклика 1 мс оценят ценители быстрой реакции — идеально для игр и работы с движущимися графиками. Широкие углы обзора — 178° по горизонтали и вертикали — позволяют наслаждаться насыщенными цветами с любого положения. Регулировка по высоте легко подстроит монитор под ваш рабочий стиль, а встроенный блок питания экономит место. Матовое покрытие экрана уберет блики, USB-концентратор добавит удобства при подключении периферии, а HDMI-разъём расширит возможности подключения устройств.


Теги товара: 27", 120 Гц, большие, с hdmi
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Отзывы


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