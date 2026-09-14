Монитор Lenovo 27" T27Q-40
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор Lenovo 27" T27Q-40
С этим монитором Lenovo ваши задачи и развлечения выходят на новый уровень. Яркая 27-дюймовая IPS-матрица с разрешением 2560x1440 передает четкое изображение, а частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность картинки даже в самых динамичных сценах. Время отклика 1 мс оценят ценители быстрой реакции — идеально для игр и работы с движущимися графиками. Широкие углы обзора — 178° по горизонтали и вертикали — позволяют наслаждаться насыщенными цветами с любого положения. Регулировка по высоте легко подстроит монитор под ваш рабочий стиль, а встроенный блок питания экономит место. Матовое покрытие экрана уберет блики, USB-концентратор добавит удобства при подключении периферии, а HDMI-разъём расширит возможности подключения устройств.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
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