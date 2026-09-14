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Монитор MSI 34" MAG 345CQRF E20 1000R, (9S6-3DD14H-042) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор MSI 34" MAG 345CQRF E20 1000R, (9S6-3DD14H-042)

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Монитор MSI 34&quot; MAG 345CQRF E20 1000R, (9S6-3DD14H-042) - фото 1
Монитор MSI 34&quot; MAG 345CQRF E20 1000R, (9S6-3DD14H-042) - фото 2
Монитор MSI 34&quot; MAG 345CQRF E20 1000R, (9S6-3DD14H-042) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
34
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3500 :1
Частота обновления, Гц
200
Яркость
300 Кд/м?
Время отклика
0.5
  • Монитор MSI 34&quot; MAG 345CQRF E20 1000R, (9S6-3DD14H-042) - фото 1
  • Монитор MSI 34&quot; MAG 345CQRF E20 1000R, (9S6-3DD14H-042) - фото 2
  • Монитор MSI 34&quot; MAG 345CQRF E20 1000R, (9S6-3DD14H-042) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738179
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free)
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
34
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3500 :1
Частота обновления, Гц
200
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Разъемы
DisplayPort, выход на наушники, HDMI х 2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Регулировка наклона
Да
Расположение блока питания
встроенный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х51х23
Вес, кг.
11.3

Описание товара Монитор MSI 34" MAG 345CQRF E20 1000R, (9S6-3DD14H-042)

Монитор MSI 34" MAG 345CQRF E20 1000R, (9S6-3DD14H-042)



Теги товара: большие

Отзывы о товаре Монитор MSI 34" MAG 345CQRF E20 1000R, (9S6-3DD14H-042)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free)
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
34
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3500 :1
Частота обновления, Гц
200
Развернуть
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Разъемы
DisplayPort, выход на наушники, HDMI х 2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Регулировка наклона
Да
Расположение блока питания
встроенный
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор MSI 34" MAG 345CQRF E20 1000R, (9S6-3DD14H-042)


Теги товара: большие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор MSI 34" MAG 345CQRF E20 1000R, (9S6-3DD14H-042) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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