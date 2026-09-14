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Монитор Acer 23,8'' UT241YAbmihuzx (UM.QW1CD.A01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Acer 23,8'' UT241YAbmihuzx (UM.QW1CD.A01)

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Монитор Acer 23,8&#039;&#039; UT241YAbmihuzx (UM.QW1CD.A01) - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Разрешение матрицы, Мпикс
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
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  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; UT241YAbmihuzx (UM.QW1CD.A01) - фото 5
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; UT241YAbmihuzx (UM.QW1CD.A01) - фото 6
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; UT241YAbmihuzx (UM.QW1CD.A01) - фото 7
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  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; UT241YAbmihuzx (UM.QW1CD.A01) - фото 9
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; UT241YAbmihuzx (UM.QW1CD.A01) - фото 10
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; UT241YAbmihuzx (UM.QW1CD.A01) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738307
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Характеристики

Бренд
Acer
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Разрешение матрицы, Мпикс
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъем HDMI
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Питание
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х42х17
Вес, кг.
8

Описание товара Монитор Acer 23,8'' UT241YAbmihuzx (UM.QW1CD.A01)

Монитор Acer UT241YAbmihuz [UM.QW1EE.A02] с диагональю 23.8 дюйма располагает встроенной подсветкой с технологией Flicker-free, исключающей появление мерцания. Не задумывайтесь о необходимости подключения улучшающих качество звучания устройств – за четкое воспроизведение отвечают встроенные динамики. Конфигурацией устройства предусмотрена матрица IPS, способствующая отображению детализированного и контрастного изображения.



Теги товара: с колонками

Отзывы о товаре Монитор Acer 23,8'' UT241YAbmihuzx (UM.QW1CD.A01)




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Характеристики
Бренд
Acer
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Разрешение матрицы, Мпикс
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Развернуть
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъем HDMI
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Питание
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
18
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Acer UT241YAbmihuz [UM.QW1EE.A02] с диагональю 23.8 дюйма располагает встроенной подсветкой с технологией Flicker-free, исключающей появление мерцания. Не задумывайтесь о необходимости подключения улучшающих качество звучания устройств – за четкое воспроизведение отвечают встроенные динамики. Конфигурацией устройства предусмотрена матрица IPS, способствующая отображению детализированного и контрастного изображения.


Теги товара: с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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