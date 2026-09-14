Монитор Acer 23,8'' UT241YAbmihuzx (UM.QW1CD.A01)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Разрешение матрицы, Мпикс
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738307
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Характеристики
Бренд
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Разрешение матрицы, Мпикс
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъем HDMI
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Питание
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х42х17
Вес, кг.
8
Описание товара Монитор Acer 23,8'' UT241YAbmihuzx (UM.QW1CD.A01)
Монитор Acer UT241YAbmihuz [UM.QW1EE.A02] с диагональю 23.8 дюйма располагает встроенной подсветкой с технологией Flicker-free, исключающей появление мерцания. Не задумывайтесь о необходимости подключения улучшающих качество звучания устройств – за четкое воспроизведение отвечают встроенные динамики. Конфигурацией устройства предусмотрена матрица IPS, способствующая отображению детализированного и контрастного изображения.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: с колонками
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Разрешение матрицы, Мпикс
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Развернуть
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъем HDMI
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Питание
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
18
Страна производитель
Китай
Монитор Acer UT241YAbmihuz [UM.QW1EE.A02] с диагональю 23.8 дюйма располагает встроенной подсветкой с технологией Flicker-free, исключающей появление мерцания. Не задумывайтесь о необходимости подключения улучшающих качество звучания устройств – за четкое воспроизведение отвечают встроенные динамики. Конфигурацией устройства предусмотрена матрица IPS, способствующая отображению детализированного и контрастного изображения.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: с колонками
Монитор Acer 23,8'' UT241YAbmihuzx (UM.QW1CD.A01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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