Монитор AOC 24,5" Q25G4SR
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Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
300
Яркость
400 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738218
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Характеристики
Бренд
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
отсутствие мерцания,встроенные динамики,регулировка высоты подставки,поворот,портретный режим,регулировка наклона,безрамочный дизайн,динамическая синхронизации кадров Adaptive-Sync,расширенный динамический диапазон (HDR)
Комплектация
кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
300
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.3
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
23
Габаритные размеры с подставкой
560.1х498.9х207.6 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х42х14
Вес, кг.
7.35
Описание товара Монитор AOC 24,5" Q25G4SR
Безрамочный с трех сторон монитор AOC Q25G4S поможет в полной мере оценить усилия разработчиков игровой графики, ведь он обеспечивает высочайшее качество изображения. Разрешение 2560x1440, яркость 250 Кд/м?, высокая частота обновления и поддержка технологии AMD FreeSync гарантируют живую, насыщенную цветами и богатую оттенками картинку без дрожания и прерывания. Плавность изображения достигается посредством синхронизации частоты обновления экрана монитора со скоростью генерации кадров видеокартой.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 24", с колонками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
отсутствие мерцания,встроенные динамики,регулировка высоты подставки,поворот,портретный режим,регулировка наклона,безрамочный дизайн,динамическая синхронизации кадров Adaptive-Sync,расширенный динамический диапазон (HDR)
Комплектация
кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
300
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.3
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
23
Габаритные размеры с подставкой
560.1х498.9х207.6 мм
Страна производитель
Китай
Безрамочный с трех сторон монитор AOC Q25G4S поможет в полной мере оценить усилия разработчиков игровой графики, ведь он обеспечивает высочайшее качество изображения. Разрешение 2560x1440, яркость 250 Кд/м?, высокая частота обновления и поддержка технологии AMD FreeSync гарантируют живую, насыщенную цветами и богатую оттенками картинку без дрожания и прерывания. Плавность изображения достигается посредством синхронизации частоты обновления экрана монитора со скоростью генерации кадров видеокартой.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 24", с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 24", с колонками
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