Описание товара Монитор LG 27" UltraFine 27UP650-W (27UP650-W.ARUZ) черный

LG 27UP650-W - 27-дюймовый плоский IPS-монитор 4K UHD с поддержкой HDR и расширенного цветового охвата, ориентированный на работу с контентом, офис и продвинутых домашних пользователей. Это 16:9-дисплей для тех, кому нужна высокая детализация картинки, аккуратная цветопередача и универсальность в одном устройстве.

Для кого и под какие задачи

27UP650-W подойдёт для офисной работы, обработки фото и видео на уровне продвинутого любителя, настройки графики, а также для использования как универсальный монитор к ноутбуку или стационарному ПК. 4K-разрешение на 27″ обеспечивает высокую плотность пикселей, что удобно для дизайнеров, разработчиков, аналитиков и тех, кто ценит чёткий текст и детализированные изображения.

Картинка и параметры дисплея

IPS-матрица с разрешением 3840x2160, типичной яркостью около 400 кд/м2 и статической контрастностью порядка 1200:1 даёт насыщенную и достаточно ровную картинку для работы и мультимедиа. Монитор поддерживает HDR (VESA DisplayHDR 400) и охватывает до примерно 95% цветового пространства DCI-P3, что помогает точнее оценивать контент, предназначенный для современных экранов.

Гейминг и технологии

Частота обновления до 60 Гц и поддержка AMD FreeSync позволяют комфортно играть в большинство сюжетных и онлайн-игр без выраженного разрыва кадра, если система удерживает стабильный FPS. При этом 4K-разрешение требует достаточно мощной видеокарты для современных игр, поэтому монитор логичнее рассматривать как универсальный дисплей с приоритетом работы и контента, а не чисто игровой.

Подключения и эргономика

27UP650-W оснащён набором цифровых входов (обычно DisplayPort и несколько HDMI), что облегчает подключение сразу нескольких источников - ПК, ноутбука, консоли. Регулировка по высоте и наклону, а также поддержка VESA-крепления 100?100 мм позволяют настроить монитор под эргономичную посадку и использовать его в составе более сложных рабочих станций.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что 4K на 27″ даёт мелкий системный интерфейс, поэтому почти всегда потребуется масштабирование в ОС и совместимость приложений с HiDPI. Для игровых сценариев и тяжёлого рендеринга важно заранее оценить производительность видеокарты в 4K, чтобы избежать снижения настроек до уровня, который сведёт на нет преимущество высокого разрешения.