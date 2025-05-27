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Монитор LG 27" UltraFine 27UP650-W (27UP650-W.ARUZ) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор LG 27" UltraFine 27UP650-W (27UP650-W.ARUZ) черный

17 Отзывы
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Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UP650-W (27UP650-W.ARUZ) черный - фото 1
Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UP650-W (27UP650-W.ARUZ) черный - фото 2
Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UP650-W (27UP650-W.ARUZ) черный - фото 3
Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UP650-W (27UP650-W.ARUZ) черный - фото 4
Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UP650-W (27UP650-W.ARUZ) черный - фото 5
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Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UP650-W (27UP650-W.ARUZ) черный - фото 7
Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UP650-W (27UP650-W.ARUZ) черный - фото 8
Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UP650-W (27UP650-W.ARUZ) черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1200 к 1
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
5
  • Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UP650-W (27UP650-W.ARUZ) черный - фото 1
  • Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UP650-W (27UP650-W.ARUZ) черный - фото 2
  • Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UP650-W (27UP650-W.ARUZ) черный - фото 3
  • Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UP650-W (27UP650-W.ARUZ) черный - фото 4
  • Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UP650-W (27UP650-W.ARUZ) черный - фото 5
  • Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UP650-W (27UP650-W.ARUZ) черный - фото 6
  • Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UP650-W (27UP650-W.ARUZ) черный - фото 7
  • Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UP650-W (27UP650-W.ARUZ) черный - фото 8
  • Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UP650-W (27UP650-W.ARUZ) черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491929
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Особенности
режим чтения Reader Mode, аппаратная калибровка, заводская калибровка, режим HDR (High Dynamic Range), стабилизатор черного цвета, повышение качества изображения Super Resolution+
Комплектация
монитор, кабель питания, кабель HDMI, кабель DisplayPort
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1200 к 1
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
5
Разъемы
DisplayPort, HDMI x2, USB Type-C
USB-концентратор
нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Габаритные размеры с подставкой
69,4х21,2х49,6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х6
Вес, кг.
6.6

Описание товара Монитор LG 27" UltraFine 27UP650-W (27UP650-W.ARUZ) черный

LG 27UP650-W - 27-дюймовый плоский IPS-монитор 4K UHD с поддержкой HDR и расширенного цветового охвата, ориентированный на работу с контентом, офис и продвинутых домашних пользователей. Это 16:9-дисплей для тех, кому нужна высокая детализация картинки, аккуратная цветопередача и универсальность в одном устройстве.

Для кого и под какие задачи

27UP650-W подойдёт для офисной работы, обработки фото и видео на уровне продвинутого любителя, настройки графики, а также для использования как универсальный монитор к ноутбуку или стационарному ПК. 4K-разрешение на 27 обеспечивает высокую плотность пикселей, что удобно для дизайнеров, разработчиков, аналитиков и тех, кто ценит чёткий текст и детализированные изображения.

Картинка и параметры дисплея

IPS-матрица с разрешением 3840x2160, типичной яркостью около 400 кд/м2 и статической контрастностью порядка 1200:1 даёт насыщенную и достаточно ровную картинку для работы и мультимедиа. Монитор поддерживает HDR (VESA DisplayHDR 400) и охватывает до примерно 95% цветового пространства DCI-P3, что помогает точнее оценивать контент, предназначенный для современных экранов.

Гейминг и технологии

Частота обновления до 60 Гц и поддержка AMD FreeSync позволяют комфортно играть в большинство сюжетных и онлайн-игр без выраженного разрыва кадра, если система удерживает стабильный FPS. При этом 4K-разрешение требует достаточно мощной видеокарты для современных игр, поэтому монитор логичнее рассматривать как универсальный дисплей с приоритетом работы и контента, а не чисто игровой.

Подключения и эргономика

27UP650-W оснащён набором цифровых входов (обычно DisplayPort и несколько HDMI), что облегчает подключение сразу нескольких источников - ПК, ноутбука, консоли. Регулировка по высоте и наклону, а также поддержка VESA-крепления 100?100 мм позволяют настроить монитор под эргономичную посадку и использовать его в составе более сложных рабочих станций.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что 4K на 27 даёт мелкий системный интерфейс, поэтому почти всегда потребуется масштабирование в ОС и совместимость приложений с HiDPI. Для игровых сценариев и тяжёлого рендеринга важно заранее оценить производительность видеокарты в 4K, чтобы избежать снижения настроек до уровня, который сведёт на нет преимущество высокого разрешения.



Теги товара: 27", большие, с hdmi, lg 27"

Отзывы о товаре Монитор LG 27" UltraFine 27UP650-W (27UP650-W.ARUZ) черный

Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Картинка отличная, на пятерку. Из неудобств, VESA крепление то 100*100 по дыркам, а вырез под квадрат кронштейна чуть меньше стандарта.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Алина М.

Достоинства:


Комментарий:
Цветопередача максимально приближена к Apple. В дизайне хорошо работать с ним. С Mac mini работает отлично, засветов нет. Бликов тоже. Пиксели целые. Единственный минус, автоматически не определяет по какому каналу идет провод. У меня мак мини по displayport, рабочий комп по hdmi. И комп автоматически не переключается между ними. Брала до этого китайский монитор, там автоматом все было, но цветопередача г…, поэтому выбрала этот монитор. Сдавать не стала, так как мне цветопередача очень важна. Но дискомфорт все же есть
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
хм

Достоинства:


Комментарий:
Монитор понравился. Прекрасное разрешение, цвета сочные. Можно настраивать по своему зрению.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Изумительный монитор. Долго сомневался, выбирал среди других моделей и все же выбрал именно его. Отличная картинка, здоровская цветопередача, прекрасный отклик, usb-c для подпитки ноута или блока Mac mini. Все шикардосно!
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Ольга Д.

Достоинства:


Комментарий:
Классный монитор, разрешение супер. Для игр вообще круто! Но и просто видео с такой детализацией смотреть одно удовольствие.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный могитор отличного бренда.
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Олег Г.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, текст на максимальном разрешении очень четкий, для работы отлично подходит.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Евгений В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный монитор, стоит своих денег
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился дизайн монитора. Упаковка очень качественная, много настроек. Цвета отличный. Доволен покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Ахмед А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший монитор, 4к много режимов.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Денис Г.

Достоинства:


Комментарий:
Использовал до него 24 дюймовый full hd. Хотелось монитор побольще, но видеокарта 3060Ti не для 2к, тем более не для 4К. Поэтому хотелось совместить не совместимое - для интернета, редактирования фото и видео - 4к, а для игр full hd. Целочисленное масштабирование рулит! Даже можно оставить рабочий стол 1080р! Все равно все четко и классно! Цвета щикарные, насыщенные, естественные. Картинка четче и реалистичнее, чем на предыдущем мониторе. Получил что хотел! Регулировка по высоте тоже не лишняя функция!
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Никита М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень доволен покупкой! Цвета в лучших традициях телеков Lg. Немного не хватает глубины чёрного после телефонов с амоледами. К маку подключился без проблем. 4к с мака передаёт отлично. Баланс белого радует глаз. Яркость невероятная.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Максим Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Брал, как второй. Повесил на кронштейн, винты, что хорошо в комплекте. Родная подставка тоже норм. Кабели в комплекте (DP, HDMI), что порадовало - белые. Битых пикселей на моем экземпляре нет. Удобное управление джойстиком.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Николай И.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший монитор. Мне не с чем сравнить, но по картинке не хуже ноута моего старенького. Ноут тоже на ips. Брал для фото. Вот как то лежит душа к lg) телику lg уже сто лет в обед. Монитор пришел новый, без пробега ) картинкой доволен. Магазину спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Василий А.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает как надо. Яркость, цвет, удобства управления всё понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Инна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Я в восторге от монитора, большой и качественный. Все шнуры в комплекте это очень удобно.
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Сергей Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество. Всё работает. Я доволен. Рамка, зазорчики-все хорошо-(ктото жаловался) . Меню хорошее(зачем быстрее?) Картинка хорошая и т. д., в общем недостатков пока не вижу. Рекомендую!



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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Особенности
режим чтения Reader Mode, аппаратная калибровка, заводская калибровка, режим HDR (High Dynamic Range), стабилизатор черного цвета, повышение качества изображения Super Resolution+
Комплектация
монитор, кабель питания, кабель HDMI, кабель DisplayPort
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1200 к 1
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
5
Развернуть
Разъемы
DisplayPort, HDMI x2, USB Type-C
USB-концентратор
нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Габаритные размеры с подставкой
69,4х21,2х49,6
Страна производитель
Китай
Описание

LG 27UP650-W - 27-дюймовый плоский IPS-монитор 4K UHD с поддержкой HDR и расширенного цветового охвата, ориентированный на работу с контентом, офис и продвинутых домашних пользователей. Это 16:9-дисплей для тех, кому нужна высокая детализация картинки, аккуратная цветопередача и универсальность в одном устройстве.

Для кого и под какие задачи

27UP650-W подойдёт для офисной работы, обработки фото и видео на уровне продвинутого любителя, настройки графики, а также для использования как универсальный монитор к ноутбуку или стационарному ПК. 4K-разрешение на 27 обеспечивает высокую плотность пикселей, что удобно для дизайнеров, разработчиков, аналитиков и тех, кто ценит чёткий текст и детализированные изображения.

Картинка и параметры дисплея

IPS-матрица с разрешением 3840x2160, типичной яркостью около 400 кд/м2 и статической контрастностью порядка 1200:1 даёт насыщенную и достаточно ровную картинку для работы и мультимедиа. Монитор поддерживает HDR (VESA DisplayHDR 400) и охватывает до примерно 95% цветового пространства DCI-P3, что помогает точнее оценивать контент, предназначенный для современных экранов.

Гейминг и технологии

Частота обновления до 60 Гц и поддержка AMD FreeSync позволяют комфортно играть в большинство сюжетных и онлайн-игр без выраженного разрыва кадра, если система удерживает стабильный FPS. При этом 4K-разрешение требует достаточно мощной видеокарты для современных игр, поэтому монитор логичнее рассматривать как универсальный дисплей с приоритетом работы и контента, а не чисто игровой.

Подключения и эргономика

27UP650-W оснащён набором цифровых входов (обычно DisplayPort и несколько HDMI), что облегчает подключение сразу нескольких источников - ПК, ноутбука, консоли. Регулировка по высоте и наклону, а также поддержка VESA-крепления 100?100 мм позволяют настроить монитор под эргономичную посадку и использовать его в составе более сложных рабочих станций.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что 4K на 27 даёт мелкий системный интерфейс, поэтому почти всегда потребуется масштабирование в ОС и совместимость приложений с HiDPI. Для игровых сценариев и тяжёлого рендеринга важно заранее оценить производительность видеокарты в 4K, чтобы избежать снижения настроек до уровня, который сведёт на нет преимущество высокого разрешения.



Теги товара: 27", большие, с hdmi, lg 27"
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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Картинка отличная, на пятерку. Из неудобств, VESA крепление то 100*100 по дыркам, а вырез под квадрат кронштейна чуть меньше стандарта.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Алина М.

Достоинства:


Комментарий:
Цветопередача максимально приближена к Apple. В дизайне хорошо работать с ним. С Mac mini работает отлично, засветов нет. Бликов тоже. Пиксели целые. Единственный минус, автоматически не определяет по какому каналу идет провод. У меня мак мини по displayport, рабочий комп по hdmi. И комп автоматически не переключается между ними. Брала до этого китайский монитор, там автоматом все было, но цветопередача г…, поэтому выбрала этот монитор. Сдавать не стала, так как мне цветопередача очень важна. Но дискомфорт все же есть
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
хм

Достоинства:


Комментарий:
Монитор понравился. Прекрасное разрешение, цвета сочные. Можно настраивать по своему зрению.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Изумительный монитор. Долго сомневался, выбирал среди других моделей и все же выбрал именно его. Отличная картинка, здоровская цветопередача, прекрасный отклик, usb-c для подпитки ноута или блока Mac mini. Все шикардосно!
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Ольга Д.

Достоинства:


Комментарий:
Классный монитор, разрешение супер. Для игр вообще круто! Но и просто видео с такой детализацией смотреть одно удовольствие.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный могитор отличного бренда.
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Олег Г.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, текст на максимальном разрешении очень четкий, для работы отлично подходит.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Евгений В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный монитор, стоит своих денег
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился дизайн монитора. Упаковка очень качественная, много настроек. Цвета отличный. Доволен покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Ахмед А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший монитор, 4к много режимов.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Денис Г.

Достоинства:


Комментарий:
Использовал до него 24 дюймовый full hd. Хотелось монитор побольще, но видеокарта 3060Ti не для 2к, тем более не для 4К. Поэтому хотелось совместить не совместимое - для интернета, редактирования фото и видео - 4к, а для игр full hd. Целочисленное масштабирование рулит! Даже можно оставить рабочий стол 1080р! Все равно все четко и классно! Цвета щикарные, насыщенные, естественные. Картинка четче и реалистичнее, чем на предыдущем мониторе. Получил что хотел! Регулировка по высоте тоже не лишняя функция!
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Никита М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень доволен покупкой! Цвета в лучших традициях телеков Lg. Немного не хватает глубины чёрного после телефонов с амоледами. К маку подключился без проблем. 4к с мака передаёт отлично. Баланс белого радует глаз. Яркость невероятная.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Максим Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Брал, как второй. Повесил на кронштейн, винты, что хорошо в комплекте. Родная подставка тоже норм. Кабели в комплекте (DP, HDMI), что порадовало - белые. Битых пикселей на моем экземпляре нет. Удобное управление джойстиком.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Николай И.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший монитор. Мне не с чем сравнить, но по картинке не хуже ноута моего старенького. Ноут тоже на ips. Брал для фото. Вот как то лежит душа к lg) телику lg уже сто лет в обед. Монитор пришел новый, без пробега ) картинкой доволен. Магазину спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Василий А.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает как надо. Яркость, цвет, удобства управления всё понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Инна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Я в восторге от монитора, большой и качественный. Все шнуры в комплекте это очень удобно.
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Сергей Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество. Всё работает. Я доволен. Рамка, зазорчики-все хорошо-(ктото жаловался) . Меню хорошее(зачем быстрее?) Картинка хорошая и т. д., в общем недостатков пока не вижу. Рекомендую!


Монитор LG 27" UltraFine 27UP650-W (27UP650-W.ARUZ) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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