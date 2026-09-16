Монитор AOC 27" Q27G4S

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
300
Яркость
350 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738241
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
27'' монитор AOC Q27G4S выполнен в черном корпусе. Разрешение экрана составляет 2560Х1440, это гарантирует детализированное изображение. Технологии защиты зрения обеспечат комфортную для глаз работу в течение нескольких часов. Благодаря AMD Free Sync динамическое обновление экрана синхронизируется с частотой обновления видеокарты, делая картинку более плавной. Поддержка DsplayHDR 400 гарантирует передачу оттенков цвета в тенях, высокую яркость и контрастность изображения.
AOC Q27G4S оснащен видеоразъемами DisplayPort и HDMI для подключения к компьютеру или игровой приставке. В комплекте предоставляется кабель HDMI – HDMI. Монитор имеет виртуальный прицел, поэтому его можно использовать для игр без загрузки дополнительных программ. Возможна установка на столе и подвешивание на стену.
27'' монитор AOC Q27G4S выполнен в черном корпусе. Разрешение экрана составляет 2560Х1440, это гарантирует детализированное изображение. Технологии защиты зрения обеспечат комфортную для глаз работу в течение нескольких часов. Благодаря AMD Free Sync динамическое обновление экрана синхронизируется с частотой обновления видеокарты, делая картинку более плавной. Поддержка DsplayHDR 400 гарантирует передачу оттенков цвета в тенях, высокую яркость и контрастность изображения.
AOC Q27G4S оснащен видеоразъемами DisplayPort и HDMI для подключения к компьютеру или игровой приставке. В комплекте предоставляется кабель HDMI – HDMI. Монитор имеет виртуальный прицел, поэтому его можно использовать для игр без загрузки дополнительных программ. Возможна установка на столе и подвешивание на стену.
Монитор AOC 27" Q27G4S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор AOC 27" Q27G4S