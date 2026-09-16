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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3500:1
Частота обновления, Гц
120
Время отклика
4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738185
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Описание товара Монитор MSI 34" PRO MP341CQ E12 1500R (9S6-3PB2CT-212)
Монитор MSI PRO MP341CQ выполнен в черном цвете и представляет собой ультраширокую модель с экраном 34 дюйма и соотношением сторон 21:9. Благодаря этому формату вы можете одновременно открывать множество окон и видеть временную шкалу вместе с обрабатываемым контентом, что значительно упрощает многозадачную работу. Частота обновления 100 Гц улучшает отображение динамичного контента, что позволяет комфортно работать с видео и графикой.
Изогнутый экран с радиусом кривизны 1500R обеспечивает равномерное фокусное расстояние для глаз, что снижает утомляемость при длительной работе. Технологии подавления мерцания и уменьшения синего света сертифицированы T?V, что способствует комфортному просмотру и защите зрения. Конструкция монитора способствует естественной работе глаз, позволяя сосредоточиться на задачах без излишнего напряжения.
MSI PRO MP341CQ поддерживает VESA-совместимый кронштейн, что позволяет удобно проложить кабели и настроить монитор под оптимальный угол обзора. Также предусмотрены три интерфейса для подключения: два HDMI и один DisplayPort, что дает возможность подключать несколько источников видеосигнала одновременно. Встроенные динамики обеспечивают звук для видеозвонков и конференций, делая монитор универсальным решением для работы и общения.
Монитор MSI PRO MP341CQ выполнен в черном цвете и представляет собой ультраширокую модель с экраном 34 дюйма и соотношением сторон 21:9. Благодаря этому формату вы можете одновременно открывать множество окон и видеть временную шкалу вместе с обрабатываемым контентом, что значительно упрощает многозадачную работу. Частота обновления 100 Гц улучшает отображение динамичного контента, что позволяет комфортно работать с видео и графикой.
Изогнутый экран с радиусом кривизны 1500R обеспечивает равномерное фокусное расстояние для глаз, что снижает утомляемость при длительной работе. Технологии подавления мерцания и уменьшения синего света сертифицированы T?V, что способствует комфортному просмотру и защите зрения. Конструкция монитора способствует естественной работе глаз, позволяя сосредоточиться на задачах без излишнего напряжения.
MSI PRO MP341CQ поддерживает VESA-совместимый кронштейн, что позволяет удобно проложить кабели и настроить монитор под оптимальный угол обзора. Также предусмотрены три интерфейса для подключения: два HDMI и один DisplayPort, что дает возможность подключать несколько источников видеосигнала одновременно. Встроенные динамики обеспечивают звук для видеозвонков и конференций, делая монитор универсальным решением для работы и общения.
Монитор MSI 34" PRO MP341CQ E12 1500R (9S6-3PB2CT-212) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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