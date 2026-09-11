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Монитор IRBIS NOBLEVIEW 34'' (IMVW34UIDL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор IRBIS NOBLEVIEW 34'' (IMVW34UIDL)

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Монитор IRBIS NOBLEVIEW 34&#039;&#039; (IMVW34UIDL) - фото 1
Монитор IRBIS NOBLEVIEW 34&#039;&#039; (IMVW34UIDL) - фото 2
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Монитор IRBIS NOBLEVIEW 34&#039;&#039; (IMVW34UIDL) - фото 4
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Монитор IRBIS NOBLEVIEW 34&#039;&#039; (IMVW34UIDL) - фото 6
Монитор IRBIS NOBLEVIEW 34&#039;&#039; (IMVW34UIDL) - фото 7
Монитор IRBIS NOBLEVIEW 34&#039;&#039; (IMVW34UIDL) - фото 8
Монитор IRBIS NOBLEVIEW 34&#039;&#039; (IMVW34UIDL) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
34
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность
4000:1
Частота обновления, Гц
165
Время отклика
3
  • Монитор IRBIS NOBLEVIEW 34&#039;&#039; (IMVW34UIDL) - фото 1
  • Монитор IRBIS NOBLEVIEW 34&#039;&#039; (IMVW34UIDL) - фото 2
  • Монитор IRBIS NOBLEVIEW 34&#039;&#039; (IMVW34UIDL) - фото 3
  • Монитор IRBIS NOBLEVIEW 34&#039;&#039; (IMVW34UIDL) - фото 4
  • Монитор IRBIS NOBLEVIEW 34&#039;&#039; (IMVW34UIDL) - фото 5
  • Монитор IRBIS NOBLEVIEW 34&#039;&#039; (IMVW34UIDL) - фото 6
  • Монитор IRBIS NOBLEVIEW 34&#039;&#039; (IMVW34UIDL) - фото 7
  • Монитор IRBIS NOBLEVIEW 34&#039;&#039; (IMVW34UIDL) - фото 8
  • Монитор IRBIS NOBLEVIEW 34&#039;&#039; (IMVW34UIDL) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 600059
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Характеристики

Бренд
Irbis
Тип товара
Монитор
Особенности
изогнутый экран, антибликовое покрытие, игровой монитор
Комплектация
документация, монитор
Диагональ экрана, дюйм
34
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность
4000:1
Частота обновления, Гц
165
Время отклика
3
Разъемы
HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
Встроенные динамики
нет
Габаритные размеры с подставкой
80,8x43,9x9,1
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
9

Описание товара Монитор IRBIS NOBLEVIEW 34'' (IMVW34UIDL)

Монитор IRBIS NOBLEVIEW IMVW34UIDL — 34-дюймовый сверхширокий QHD (3440 x 1440) с соотношением сторон 21:9



Теги товара: большие, с hdmi

Отзывы о товаре Монитор IRBIS NOBLEVIEW 34'' (IMVW34UIDL)




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Характеристики
Бренд
Irbis
Тип товара
Монитор
Особенности
изогнутый экран, антибликовое покрытие, игровой монитор
Комплектация
документация, монитор
Диагональ экрана, дюйм
34
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность
4000:1
Частота обновления, Гц
165
Время отклика
3
Развернуть
Разъемы
HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
Встроенные динамики
нет
Габаритные размеры с подставкой
80,8x43,9x9,1
Описание
Монитор IRBIS NOBLEVIEW IMVW34UIDL — 34-дюймовый сверхширокий QHD (3440 x 1440) с соотношением сторон 21:9


Теги товара: большие, с hdmi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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