Монитор AOC 34" CU34G4 1500R,
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Характеристики
Описание товара Монитор AOC 34" CU34G4 1500R,
Доминируйте с 34-дюймовым изогнутым монитором WQHD CU34G4 с разрешением 3440x1440, HDR10 и частотой обновления 180 Гц. Благодаря разрешению 3440 x 1440, Wide Quad HD (QHD), достигаются великолепные качество и четкость изображения, позволяющие увидеть каждую деталь. Большое соотношение сторон 21:9 идеально подойдет для просмотра фильмов в широком формате, а также позволит полностью погрузиться в новейшую игру. Кроме того, оно обеспечивает больше места для работы. 8-битовое кодирование цветов обеспечивает широкую цветовую палитру для передачи живых естественных изображений. Изогнутый дизайн обволакивает вас, помещая в центр действа и обеспечивая погружение в игровой процесс. Соревновательные и интенсивные игры требуют лучших технологий, обеспечивающих плавность и плавность игры без задержек. Этот монитор AGON от AOC имеет частоту обновления 180 Гц, что в 3 раза быстрее, чем у стандартного дисплея. Более низкая частота кадров может привести к тому, что враги будут прыгать с места на место на экране, что сделает их очень трудными для поражения целями. Частота кадров 180 Гц восстанавливает критически важные недостающие изображения обратно на экран, показывая движения противника в сверхплавном движении, позволяя вам легче нацеливаться. С этим игровым монитором AGON от AOC вам не придется мириться с задержкой ввода и разрывами экрана.
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Теги товара: большие
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: большие
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