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Монитор Acer 27'' CB272Kbmiprux (UM.HB2CD.001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Acer 27'' CB272Kbmiprux (UM.HB2CD.001)

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Монитор Acer 27&#039;&#039; CB272Kbmiprux (UM.HB2CD.001) - фото 1
Монитор Acer 27&#039;&#039; CB272Kbmiprux (UM.HB2CD.001) - фото 2
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Монитор Acer 27&#039;&#039; CB272Kbmiprux (UM.HB2CD.001) - фото 4
Монитор Acer 27&#039;&#039; CB272Kbmiprux (UM.HB2CD.001) - фото 5
Монитор Acer 27&#039;&#039; CB272Kbmiprux (UM.HB2CD.001) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
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  • Монитор Acer 27&#039;&#039; CB272Kbmiprux (UM.HB2CD.001) - фото 2
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; CB272Kbmiprux (UM.HB2CD.001) - фото 3
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; CB272Kbmiprux (UM.HB2CD.001) - фото 4
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; CB272Kbmiprux (UM.HB2CD.001) - фото 5
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; CB272Kbmiprux (UM.HB2CD.001) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738083
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
23
Габаритные размеры с подставкой
614?390?270
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х52х22
Вес, кг.
10.5

Описание товара Монитор Acer 27'' CB272Kbmiprux (UM.HB2CD.001)

Представляем вам монитор Acer 27" CB272Kbmiprux - идеальное решение для тех, кто ценит качественное изображение и комфорт при работе или развлечениях. Этот монитор оснащен IPS-матрицей, которая обеспечивает широкие углы обзора и точную передачу цветов, что делает изображение на экране ярким и насыщенным. Битность матрицы составляет 8 + FRC бит, что позволяет добиться более плавного перехода цветов и более точного отображения изображения. Подсветка матрицы выполнена по технологии WLED, что обеспечивает равномерную яркость по всему экрану. Широкоформатный монитор с разрешением 3840x2160 (16:9) позволяет насладиться каждой деталью изображения, будь то работа с текстом, просмотр фильмов или игры. Матовая поверхность экрана предотвращает блики и отражения, что обеспечивает комфортное использование монитора в любых условиях освещения. Монитор поддерживает версию HDR400 (HDR10), что позволяет наслаждаться контрастным и реалистичным изображением с более глубокими черными и яркими белыми цветами. Крепление на стену (VESA) 100 x 100 мм обеспечивает возможность установки монитора в удобном для вас месте. Для подключения внешних устройств монитор оснащен версией HDMI 2.0, что позволяет передавать высококачественный сигнал и поддерживать разрешение до 4K. Встроенный блок питания делает использование монитора более удобным и компактным, не занимая лишнее пространство на рабочем столе.



Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Acer 27'' CB272Kbmiprux (UM.HB2CD.001)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
23
Габаритные размеры с подставкой
614?390?270
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам монитор Acer 27" CB272Kbmiprux - идеальное решение для тех, кто ценит качественное изображение и комфорт при работе или развлечениях. Этот монитор оснащен IPS-матрицей, которая обеспечивает широкие углы обзора и точную передачу цветов, что делает изображение на экране ярким и насыщенным. Битность матрицы составляет 8 + FRC бит, что позволяет добиться более плавного перехода цветов и более точного отображения изображения. Подсветка матрицы выполнена по технологии WLED, что обеспечивает равномерную яркость по всему экрану. Широкоформатный монитор с разрешением 3840x2160 (16:9) позволяет насладиться каждой деталью изображения, будь то работа с текстом, просмотр фильмов или игры. Матовая поверхность экрана предотвращает блики и отражения, что обеспечивает комфортное использование монитора в любых условиях освещения. Монитор поддерживает версию HDR400 (HDR10), что позволяет наслаждаться контрастным и реалистичным изображением с более глубокими черными и яркими белыми цветами. Крепление на стену (VESA) 100 x 100 мм обеспечивает возможность установки монитора в удобном для вас месте. Для подключения внешних устройств монитор оснащен версией HDMI 2.0, что позволяет передавать высококачественный сигнал и поддерживать разрешение до 4K. Встроенный блок питания делает использование монитора более удобным и компактным, не занимая лишнее пространство на рабочем столе.


Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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