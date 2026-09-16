Монитор Acer 27'' CB272Kbmiprux (UM.HB2CD.001)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор Acer 27'' CB272Kbmiprux (UM.HB2CD.001)
Представляем вам монитор Acer 27" CB272Kbmiprux - идеальное решение для тех, кто ценит качественное изображение и комфорт при работе или развлечениях. Этот монитор оснащен IPS-матрицей, которая обеспечивает широкие углы обзора и точную передачу цветов, что делает изображение на экране ярким и насыщенным. Битность матрицы составляет 8 + FRC бит, что позволяет добиться более плавного перехода цветов и более точного отображения изображения. Подсветка матрицы выполнена по технологии WLED, что обеспечивает равномерную яркость по всему экрану. Широкоформатный монитор с разрешением 3840x2160 (16:9) позволяет насладиться каждой деталью изображения, будь то работа с текстом, просмотр фильмов или игры. Матовая поверхность экрана предотвращает блики и отражения, что обеспечивает комфортное использование монитора в любых условиях освещения. Монитор поддерживает версию HDR400 (HDR10), что позволяет наслаждаться контрастным и реалистичным изображением с более глубокими черными и яркими белыми цветами. Крепление на стену (VESA) 100 x 100 мм обеспечивает возможность установки монитора в удобном для вас месте. Для подключения внешних устройств монитор оснащен версией HDMI 2.0, что позволяет передавать высококачественный сигнал и поддерживать разрешение до 4K. Встроенный блок питания делает использование монитора более удобным и компактным, не занимая лишнее пространство на рабочем столе.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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