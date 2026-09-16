Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
250 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738153
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DisplayPort x 1, HDMI x 1, USB Type-A х 4 шт, USB Type-B х 1, Ethernet, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Встроенная Web камера
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
539x536x226 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х51х12
Вес, кг.
8.2
Описание товара Монитор MSI 23,8" PRO MP245PDG E14 (9S6-3PF39M-005)
**Монитор MSI PRO MP245PDG E14 — стильное и функциональное решение для офиса**
Ищете качественный монитор для работы в офисе? MSI PRO MP245PDG E14 — отличный выбор! С диагональю 23,8 дюйма и разрешением Full HD (1920 x 1080) он обеспечит чёткое и детализированное изображение.
**Почему стоит выбрать MSI PRO MP245PDG E14?**
* **Плавная картинка:** частота обновления 144 Гц и время отклика 4 мс гарантируют плавность изображения — идеально для динамичной работы.
* **Комфортная работа:** антибликовая поверхность экрана и технология Flicker Free снизят нагрузку на глаза даже при длительной работе.
* **Поддержка HDR:** наслаждайтесь более насыщенными и реалистичными цветами.
* **Универсальность подключения:** монитор оснащён различными интерфейсами — HDMI (2.0b), DisplayPort (1.2a), USB Type-C (с поддержкой Power Delivery до 98 Вт), двумя USB 3.2 и RJ45.
* **Гибкость настройки:** регулируйте высоту, поворачивайте монитор по горизонтали и устанавливайте в портретный режим — настраивайте рабочее место под себя.
* **Дополнительные удобства:** встроенные динамики и разъём для наушников избавят от необходимости подключать внешнюю акустику, а встроенная веб-камера расширит возможности для коммуникации.
**Технические характеристики:**
* тип экрана: IPS;
* разрешение: 1920 x 1080 (Full HD);
* частота обновления: 144 Гц;
* время отклика: 4 мс;
* яркость: 250 кд/м?;
* соотношение сторон: 16:9;
* поддержка AMD FreeSync: да;
* крепление VESA: 100 x 100 мм;
* цвет корпуса: чёрный.
С монитором MSI PRO MP245PDG E14 ваша работа станет более продуктивной и комфортной!
DisplayPort x 1, HDMI x 1, USB Type-A х 4 шт, USB Type-B х 1, Ethernet, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Встроенная Web камера
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
539x536x226 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Монитор MSI PRO MP245PDG E14 — стильное и функциональное решение для офиса**
Ищете качественный монитор для работы в офисе? MSI PRO MP245PDG E14 — отличный выбор! С диагональю 23,8 дюйма и разрешением Full HD (1920 x 1080) он обеспечит чёткое и детализированное изображение.
**Почему стоит выбрать MSI PRO MP245PDG E14?**
* **Плавная картинка:** частота обновления 144 Гц и время отклика 4 мс гарантируют плавность изображения — идеально для динамичной работы.
* **Комфортная работа:** антибликовая поверхность экрана и технология Flicker Free снизят нагрузку на глаза даже при длительной работе.
* **Поддержка HDR:** наслаждайтесь более насыщенными и реалистичными цветами.
* **Универсальность подключения:** монитор оснащён различными интерфейсами — HDMI (2.0b), DisplayPort (1.2a), USB Type-C (с поддержкой Power Delivery до 98 Вт), двумя USB 3.2 и RJ45.
* **Гибкость настройки:** регулируйте высоту, поворачивайте монитор по горизонтали и устанавливайте в портретный режим — настраивайте рабочее место под себя.
* **Дополнительные удобства:** встроенные динамики и разъём для наушников избавят от необходимости подключать внешнюю акустику, а встроенная веб-камера расширит возможности для коммуникации.
**Технические характеристики:**
* тип экрана: IPS;
* разрешение: 1920 x 1080 (Full HD);
* частота обновления: 144 Гц;
* время отклика: 4 мс;
* яркость: 250 кд/м?;
* соотношение сторон: 16:9;
* поддержка AMD FreeSync: да;
* крепление VESA: 100 x 100 мм;
* цвет корпуса: чёрный.
С монитором MSI PRO MP245PDG E14 ваша работа станет более продуктивной и комфортной!
Монитор MSI 23,8" PRO MP245PDG E14 (9S6-3PF39M-005) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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