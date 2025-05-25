Монитор Asus 27" ProArt PA278CV (90LM06Q0-B01370)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Монитор Asus 27" ProArt PA278CV (90LM06Q0-B01370)
Мониторы Asus всегда отличались своей надежностью и высоким качеством изображения, и данная модель не является исключением. Этот 27-дюймовый монитор оснащен всеми необходимыми функциями для комфортной работы и развлечений. Основные характеристики этого монитора включают в себя USB-концентратор, который позволяет легко подключать периферийные устройства, и встроенные динамики для удобного прослушивания аудио без необходимости дополнительного оборудования. Несмотря на достаточно большой экран, монитор весит всего 8,7 кг с подставкой, что делает его достаточно мобильным и легким в установке. Монитор подходит для динамичных сцен и игр благодаря быстрому времени отклика в 5 мс и частоте обновления 75 Гц. Матовая поверхность экрана значительно снижает блики и отражения, обеспечивая комфортный просмотр в любом освещении. Разрешение Full HD 1920x1080 пикселей и соотношение сторон 16:9 создают четкое и насыщенное изображение, идеально подходящее для работы с графикой, просмотра фильмов или игр. Монитор поддерживает стандарт крепления VESA 100x100, что позволяет легко установить его на стене или другом удобном месте. Эта модель, как и всегда у бренда Asus, сочетает в себе передовые технологии, стильный дизайн и надежность, делая ее отличным выбором для любого пользователя, будь то профессиональная деятельность или домашнее использование.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 25 840 руб.6460 руб. в СплитМонитор Acer 27” ED270UF6bmiipx 1500R (UM.HE0CD.601)
-
В наличииЦена 26 250 руб.6563 руб. в СплитМонитор AOC 24,5" Q25G4SR
-
В наличииЦена 26 660 руб.6665 руб. в СплитМонитор MSI 34" MAG 346CQDF E20 1500R, (9S6-3DD71M-022)
-
В наличииЦена 27 470 руб.6868 руб. в СплитМонитор Dell 23,8" P2425D
-
В наличииЦена 27 780 руб.6945 руб. в СплитМонитор LG 27" 27UP850K-W
-
В наличииЦена 27 830 руб.6958 руб. в СплитМонитор Samsung 32" S32D604UAI
-
В наличииЦена 28 610 руб.7153 руб. в СплитМонитор Acer 27” XZ270UF6bmiiphx 1500R (UM.HX0CD.602)
-
В наличииЦена 28 700 руб.7175 руб. в СплитМонитор Acer 27'' CB272Kbmiprux (UM.HB2CD.001)
-
В наличииЦена 28 700 руб.7175 руб. в СплитМонитор Lenovo 27" T27Q-40
-
В наличииЦена 30 330 руб.7583 руб. в СплитМонитор MSI 27" MAG 272URDF E16 (9S6-3CE79T-009)
-
В наличииЦена 30 330 руб.7583 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27M2N3800A
-
В наличииЦена 32 370 руб.8093 руб. в СплитМонитор Dell 23,8" U2422HE (2422-4994)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
Достоинства:
Комментарий:
отличный монитор, оригинал, новый, все в наличии, работает. доставка быстрая. покупкой доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Оправдал ожидания. Работает.
Достоинства:
Комментарий:
Удачная покупка. Размер монитора для работы в редакторах самый раз. Доехал отлично. Минус- нет в комплекте дисплейпорт шнура
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный монитор с четким изображением и правильными цветами. Очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Фантастическая цветопередача! Очень низкая зернистость - глаза почти не устают
Достоинства:
Комментарий:
Монитор очень понравился. Абсолютно новый, не вскрывался, всё заводские пломбы и пленки были на месте. Битых пикселей нет
Достоинства:
Комментарий:
неделя пользования-пока норм, приятное изображение, много разъемов только кабеля d port ТС нет, звук слабый
Достоинства:
Комментарий:
В целом за свою цену монитор отличный. Но сравнивая с экраном старенького iMac 27. Есть ряд несовершенств. Экран матовый, поэтому точка черного совершенно другая. Контраст становится менее глубоким. И цвет следовательно немного другой. Говорю как фотограф. Ну и когда стол толкнул случайно, начинает болтаться на ножке, что вообще бесит после яблочной техники. Плюсов конечно тоже не мало. Регулировка по высоте и поворотам отличная. Сама ножка хоть и не металическая, но выглядит хорошо, тяжелая, устойчивая. Type-c для подключения и зарядки ноутбука вообще Топ! Ну и наличие встроенного хаба на 4 Usb порта, тоже огромный плюс для современных ноутбуков
Достоинства:
Комментарий:
в целом монитор понравился , возможность проверить не было ,системный,блок в сборке ,но попробовал подключить к ноутбуку samsung, всё работает ,упаковка заводская ,не вскрывалась ,комплектация отличная ,всё что нужно ,дизайн понравился ,сделано всё грамотно ,покупкой доволен .
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный монитор, соотношение цена-качество хорошее, доставка оперативна, упаковка в норме. Покупкой довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный монитор и мой первый, который купила для обработки фото, т.к. экран ноутбука размером и цветопередачей перестал устраивать. Я любитель, но решила наконец приобрести подходящий монитор. За отсутствием опыта изучала рекомендации на форумах, сделала для себя вывод, что данный монитор хоть не идеальный и профессиональным, но если нет золотых гор, то он всё же очень хорош для своих задач. Калибровка правильная, проверила в программе) Доставили на след. день, вовремя. Всем довольна, использую
Отзывы о товаре Монитор Asus 27" ProArt PA278CV (90LM06Q0-B01370)
Достоинства:
Комментарий:
отличный монитор, оригинал, новый, все в наличии, работает. доставка быстрая. покупкой доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Оправдал ожидания. Работает.
Достоинства:
Комментарий:
Удачная покупка. Размер монитора для работы в редакторах самый раз. Доехал отлично. Минус- нет в комплекте дисплейпорт шнура
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный монитор с четким изображением и правильными цветами. Очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Фантастическая цветопередача! Очень низкая зернистость - глаза почти не устают
Достоинства:
Комментарий:
Монитор очень понравился. Абсолютно новый, не вскрывался, всё заводские пломбы и пленки были на месте. Битых пикселей нет
Достоинства:
Комментарий:
неделя пользования-пока норм, приятное изображение, много разъемов только кабеля d port ТС нет, звук слабый
Достоинства:
Комментарий:
В целом за свою цену монитор отличный. Но сравнивая с экраном старенького iMac 27. Есть ряд несовершенств. Экран матовый, поэтому точка черного совершенно другая. Контраст становится менее глубоким. И цвет следовательно немного другой. Говорю как фотограф. Ну и когда стол толкнул случайно, начинает болтаться на ножке, что вообще бесит после яблочной техники. Плюсов конечно тоже не мало. Регулировка по высоте и поворотам отличная. Сама ножка хоть и не металическая, но выглядит хорошо, тяжелая, устойчивая. Type-c для подключения и зарядки ноутбука вообще Топ! Ну и наличие встроенного хаба на 4 Usb порта, тоже огромный плюс для современных ноутбуков
Достоинства:
Комментарий:
в целом монитор понравился , возможность проверить не было ,системный,блок в сборке ,но попробовал подключить к ноутбуку samsung, всё работает ,упаковка заводская ,не вскрывалась ,комплектация отличная ,всё что нужно ,дизайн понравился ,сделано всё грамотно ,покупкой доволен .
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный монитор, соотношение цена-качество хорошее, доставка оперативна, упаковка в норме. Покупкой довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный монитор и мой первый, который купила для обработки фото, т.к. экран ноутбука размером и цветопередачей перестал устраивать. Я любитель, но решила наконец приобрести подходящий монитор. За отсутствием опыта изучала рекомендации на форумах, сделала для себя вывод, что данный монитор хоть не идеальный и профессиональным, но если нет золотых гор, то он всё же очень хорош для своих задач. Калибровка правильная, проверила в программе) Доставили на след. день, вовремя. Всем довольна, использую