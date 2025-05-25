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Монитор Asus 27" ProArt PA278CV (90LM06Q0-B01370) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Asus 27" ProArt PA278CV (90LM06Q0-B01370)

11 Отзывы
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Монитор Asus 27&quot; ProArt PA278CV (90LM06Q0-B01370) - фото 1
Монитор Asus 27&quot; ProArt PA278CV (90LM06Q0-B01370) - фото 2
Монитор Asus 27&quot; ProArt PA278CV (90LM06Q0-B01370) - фото 3
Монитор Asus 27&quot; ProArt PA278CV (90LM06Q0-B01370) - фото 4
Монитор Asus 27&quot; ProArt PA278CV (90LM06Q0-B01370) - фото 5
Монитор Asus 27&quot; ProArt PA278CV (90LM06Q0-B01370) - фото 6
Монитор Asus 27&quot; ProArt PA278CV (90LM06Q0-B01370) - фото 7
Монитор Asus 27&quot; ProArt PA278CV (90LM06Q0-B01370) - фото 8
Монитор Asus 27&quot; ProArt PA278CV (90LM06Q0-B01370) - фото 9
Монитор Asus 27&quot; ProArt PA278CV (90LM06Q0-B01370) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, DisplayPortx2, USB Type-C
  • Монитор Asus 27&quot; ProArt PA278CV (90LM06Q0-B01370) - фото 1
  • Монитор Asus 27&quot; ProArt PA278CV (90LM06Q0-B01370) - фото 2
  • Монитор Asus 27&quot; ProArt PA278CV (90LM06Q0-B01370) - фото 3
  • Монитор Asus 27&quot; ProArt PA278CV (90LM06Q0-B01370) - фото 4
  • Монитор Asus 27&quot; ProArt PA278CV (90LM06Q0-B01370) - фото 5
  • Монитор Asus 27&quot; ProArt PA278CV (90LM06Q0-B01370) - фото 6
  • Монитор Asus 27&quot; ProArt PA278CV (90LM06Q0-B01370) - фото 7
  • Монитор Asus 27&quot; ProArt PA278CV (90LM06Q0-B01370) - фото 8
  • Монитор Asus 27&quot; ProArt PA278CV (90LM06Q0-B01370) - фото 9
  • Монитор Asus 27&quot; ProArt PA278CV (90LM06Q0-B01370) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
26 830 руб.  48 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 505165
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free), поворот на 90 градусов, регулировка по высоте
Комплектация
монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, DisplayPortx2, USB Type-C
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х46х23
Вес, кг.
3

Описание товара Монитор Asus 27" ProArt PA278CV (90LM06Q0-B01370)

Мониторы Asus всегда отличались своей надежностью и высоким качеством изображения, и данная модель не является исключением. Этот 27-дюймовый монитор оснащен всеми необходимыми функциями для комфортной работы и развлечений. Основные характеристики этого монитора включают в себя USB-концентратор, который позволяет легко подключать периферийные устройства, и встроенные динамики для удобного прослушивания аудио без необходимости дополнительного оборудования. Несмотря на достаточно большой экран, монитор весит всего 8,7 кг с подставкой, что делает его достаточно мобильным и легким в установке. Монитор подходит для динамичных сцен и игр благодаря быстрому времени отклика в 5 мс и частоте обновления 75 Гц. Матовая поверхность экрана значительно снижает блики и отражения, обеспечивая комфортный просмотр в любом освещении. Разрешение Full HD 1920x1080 пикселей и соотношение сторон 16:9 создают четкое и насыщенное изображение, идеально подходящее для работы с графикой, просмотра фильмов или игр. Монитор поддерживает стандарт крепления VESA 100x100, что позволяет легко установить его на стене или другом удобном месте. Эта модель, как и всегда у бренда Asus, сочетает в себе передовые технологии, стильный дизайн и надежность, делая ее отличным выбором для любого пользователя, будь то профессиональная деятельность или домашнее использование.



Теги товара: 27", большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Asus 27" ProArt PA278CV (90LM06Q0-B01370)

Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный монитор, оригинал, новый, все в наличии, работает. доставка быстрая. покупкой доволен!
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Оправдал ожидания. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Радик В.

Достоинства:


Комментарий:
Удачная покупка. Размер монитора для работы в редакторах самый раз. Доехал отлично. Минус- нет в комплекте дисплейпорт шнура
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный монитор с четким изображением и правильными цветами. Очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
Фантастическая цветопередача! Очень низкая зернистость - глаза почти не устают
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Монитор очень понравился. Абсолютно новый, не вскрывался, всё заводские пломбы и пленки были на месте. Битых пикселей нет
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
неделя пользования-пока норм, приятное изображение, много разъемов только кабеля d port ТС нет, звук слабый
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Константин З.

Достоинства:


Комментарий:
В целом за свою цену монитор отличный. Но сравнивая с экраном старенького iMac 27. Есть ряд несовершенств. Экран матовый, поэтому точка черного совершенно другая. Контраст становится менее глубоким. И цвет следовательно немного другой. Говорю как фотограф. Ну и когда стол толкнул случайно, начинает болтаться на ножке, что вообще бесит после яблочной техники. Плюсов конечно тоже не мало. Регулировка по высоте и поворотам отличная. Сама ножка хоть и не металическая, но выглядит хорошо, тяжелая, устойчивая. Type-c для подключения и зарядки ноутбука вообще Топ! Ну и наличие встроенного хаба на 4 Usb порта, тоже огромный плюс для современных ноутбуков
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
в целом монитор понравился , возможность проверить не было ,системный,блок в сборке ,но попробовал подключить к ноутбуку samsung, всё работает ,упаковка заводская ,не вскрывалась ,комплектация отличная ,всё что нужно ,дизайн понравился ,сделано всё грамотно ,покупкой доволен .
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный монитор, соотношение цена-качество хорошее, доставка оперативна, упаковка в норме. Покупкой довольны.
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2024
Дарья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный монитор и мой первый, который купила для обработки фото, т.к. экран ноутбука размером и цветопередачей перестал устраивать. Я любитель, но решила наконец приобрести подходящий монитор. За отсутствием опыта изучала рекомендации на форумах, сделала для себя вывод, что данный монитор хоть не идеальный и профессиональным, но если нет золотых гор, то он всё же очень хорош для своих задач. Калибровка правильная, проверила в программе) Доставили на след. день, вовремя. Всем довольна, использую



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free), поворот на 90 градусов, регулировка по высоте
Комплектация
монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, DisplayPortx2, USB Type-C
Развернуть
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Описание
Мониторы Asus всегда отличались своей надежностью и высоким качеством изображения, и данная модель не является исключением. Этот 27-дюймовый монитор оснащен всеми необходимыми функциями для комфортной работы и развлечений. Основные характеристики этого монитора включают в себя USB-концентратор, который позволяет легко подключать периферийные устройства, и встроенные динамики для удобного прослушивания аудио без необходимости дополнительного оборудования. Несмотря на достаточно большой экран, монитор весит всего 8,7 кг с подставкой, что делает его достаточно мобильным и легким в установке. Монитор подходит для динамичных сцен и игр благодаря быстрому времени отклика в 5 мс и частоте обновления 75 Гц. Матовая поверхность экрана значительно снижает блики и отражения, обеспечивая комфортный просмотр в любом освещении. Разрешение Full HD 1920x1080 пикселей и соотношение сторон 16:9 создают четкое и насыщенное изображение, идеально подходящее для работы с графикой, просмотра фильмов или игр. Монитор поддерживает стандарт крепления VESA 100x100, что позволяет легко установить его на стене или другом удобном месте. Эта модель, как и всегда у бренда Asus, сочетает в себе передовые технологии, стильный дизайн и надежность, делая ее отличным выбором для любого пользователя, будь то профессиональная деятельность или домашнее использование.


Теги товара: 27", большие, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный монитор, оригинал, новый, все в наличии, работает. доставка быстрая. покупкой доволен!
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Оправдал ожидания. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Радик В.

Достоинства:


Комментарий:
Удачная покупка. Размер монитора для работы в редакторах самый раз. Доехал отлично. Минус- нет в комплекте дисплейпорт шнура
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный монитор с четким изображением и правильными цветами. Очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
Фантастическая цветопередача! Очень низкая зернистость - глаза почти не устают
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Монитор очень понравился. Абсолютно новый, не вскрывался, всё заводские пломбы и пленки были на месте. Битых пикселей нет
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
неделя пользования-пока норм, приятное изображение, много разъемов только кабеля d port ТС нет, звук слабый
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Константин З.

Достоинства:


Комментарий:
В целом за свою цену монитор отличный. Но сравнивая с экраном старенького iMac 27. Есть ряд несовершенств. Экран матовый, поэтому точка черного совершенно другая. Контраст становится менее глубоким. И цвет следовательно немного другой. Говорю как фотограф. Ну и когда стол толкнул случайно, начинает болтаться на ножке, что вообще бесит после яблочной техники. Плюсов конечно тоже не мало. Регулировка по высоте и поворотам отличная. Сама ножка хоть и не металическая, но выглядит хорошо, тяжелая, устойчивая. Type-c для подключения и зарядки ноутбука вообще Топ! Ну и наличие встроенного хаба на 4 Usb порта, тоже огромный плюс для современных ноутбуков
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
в целом монитор понравился , возможность проверить не было ,системный,блок в сборке ,но попробовал подключить к ноутбуку samsung, всё работает ,упаковка заводская ,не вскрывалась ,комплектация отличная ,всё что нужно ,дизайн понравился ,сделано всё грамотно ,покупкой доволен .
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный монитор, соотношение цена-качество хорошее, доставка оперативна, упаковка в норме. Покупкой довольны.
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2024
Дарья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный монитор и мой первый, который купила для обработки фото, т.к. экран ноутбука размером и цветопередачей перестал устраивать. Я любитель, но решила наконец приобрести подходящий монитор. За отсутствием опыта изучала рекомендации на форумах, сделала для себя вывод, что данный монитор хоть не идеальный и профессиональным, но если нет золотых гор, то он всё же очень хорош для своих задач. Калибровка правильная, проверила в программе) Доставили на след. день, вовремя. Всем довольна, использую


Монитор Asus 27" ProArt PA278CV (90LM06Q0-B01370) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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