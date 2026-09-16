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Монитор MSI 34" MAG 346CQDF E20 1500R, (9S6-3DD71M-022) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор MSI 34" MAG 346CQDF E20 1500R, (9S6-3DD71M-022)

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Монитор MSI 34&quot; MAG 346CQDF E20 1500R, (9S6-3DD71M-022) - фото 1
Монитор MSI 34&quot; MAG 346CQDF E20 1500R, (9S6-3DD71M-022) - фото 2
Монитор MSI 34&quot; MAG 346CQDF E20 1500R, (9S6-3DD71M-022) - фото 3
Монитор MSI 34&quot; MAG 346CQDF E20 1500R, (9S6-3DD71M-022) - фото 4
Монитор MSI 34&quot; MAG 346CQDF E20 1500R, (9S6-3DD71M-022) - фото 5
Монитор MSI 34&quot; MAG 346CQDF E20 1500R, (9S6-3DD71M-022) - фото 6
Монитор MSI 34&quot; MAG 346CQDF E20 1500R, (9S6-3DD71M-022) - фото 7
Монитор MSI 34&quot; MAG 346CQDF E20 1500R, (9S6-3DD71M-022) - фото 8
Монитор MSI 34&quot; MAG 346CQDF E20 1500R, (9S6-3DD71M-022) - фото 9
Монитор MSI 34&quot; MAG 346CQDF E20 1500R, (9S6-3DD71M-022) - фото 10
Монитор MSI 34&quot; MAG 346CQDF E20 1500R, (9S6-3DD71M-022) - фото 11
Монитор MSI 34&quot; MAG 346CQDF E20 1500R, (9S6-3DD71M-022) - фото 12
Монитор MSI 34&quot; MAG 346CQDF E20 1500R, (9S6-3DD71M-022) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
4000:1
Частота обновления, Гц
200
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор MSI 34&quot; MAG 346CQDF E20 1500R, (9S6-3DD71M-022) - фото 1
  • Монитор MSI 34&quot; MAG 346CQDF E20 1500R, (9S6-3DD71M-022) - фото 2
  • Монитор MSI 34&quot; MAG 346CQDF E20 1500R, (9S6-3DD71M-022) - фото 3
  • Монитор MSI 34&quot; MAG 346CQDF E20 1500R, (9S6-3DD71M-022) - фото 4
  • Монитор MSI 34&quot; MAG 346CQDF E20 1500R, (9S6-3DD71M-022) - фото 5
  • Монитор MSI 34&quot; MAG 346CQDF E20 1500R, (9S6-3DD71M-022) - фото 6
  • Монитор MSI 34&quot; MAG 346CQDF E20 1500R, (9S6-3DD71M-022) - фото 7
  • Монитор MSI 34&quot; MAG 346CQDF E20 1500R, (9S6-3DD71M-022) - фото 8
  • Монитор MSI 34&quot; MAG 346CQDF E20 1500R, (9S6-3DD71M-022) - фото 9
  • Монитор MSI 34&quot; MAG 346CQDF E20 1500R, (9S6-3DD71M-022) - фото 10
  • Монитор MSI 34&quot; MAG 346CQDF E20 1500R, (9S6-3DD71M-022) - фото 11
  • Монитор MSI 34&quot; MAG 346CQDF E20 1500R, (9S6-3DD71M-022) - фото 12
  • Монитор MSI 34&quot; MAG 346CQDF E20 1500R, (9S6-3DD71M-022) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738180
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Особенности
можно выбрать между разрешением UWQHD (3440x1440) и частотой обновления 200 Гц или разрешением HD (1720x720) и частотой 400 Гц
Комплектация
монитор, аксессуары, кабель DP, кабель питания, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
4000:1
Частота обновления, Гц
200
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
2x HDMI, 1x DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
45
Габаритные размеры с подставкой
808х458.82х269.49 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
92х46х16
Вес, кг.
10

Описание товара Монитор MSI 34" MAG 346CQDF E20 1500R, (9S6-3DD71M-022)

Монитор MSI MAG 346CQDF E20 (9S6-3DD71M-022) — это высокопроизводительный игровой монитор, разработанный для полного погружения в виртуальные миры и комфортной работы с мультимедийным контентом. Благодаря изогнутой панели Rapid VA с радиусом кривизны 1500R, он обеспечивает широкий угол обзора и создает эффект присутствия, минимизируя искажения по краям изображения. Насладитесь невероятно четкой и детализированной картинкой на 34-дюймовом UWQHD-экране с разрешением 3440x1440 пикселей и соотношением сторон 21:9. Высокая частота обновления 200 Гц и минимальное время отклика 0.5 мс (GtG) гарантируют плавность динамичных сцен без разрывов и шлейфов, что дает значительное преимущество в быстрых игровых жанрах, таких как шутеры от первого лица, гонки и стратегии. Поддержка технологии HDR Ready улучшает контрастность и детализацию изображения, делая цвета более насыщенными, а тени — глубокими. Монитор оснащен технологиями для защиты зрения, такими как Anti-Flicker и Less Blue Light, которые снижают мерцание экрана и уменьшают излучение синего света, обеспечивая комфорт даже во время длительных игровых сессий. Функциональная подставка позволяет регулировать наклон, высоту и поворот экрана для оптимального положения, а поддержка стандарта VESA 100x100 мм дает возможность крепления на стену или кронштейн. Встроенный блок питания и разнообразные порты подключения, включая DisplayPort 1.4a и два HDMI 2.0b, обеспечивают широкие возможности для подсоединения различных устройств.



Теги товара: большие

Отзывы о товаре Монитор MSI 34" MAG 346CQDF E20 1500R, (9S6-3DD71M-022)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Особенности
можно выбрать между разрешением UWQHD (3440x1440) и частотой обновления 200 Гц или разрешением HD (1720x720) и частотой 400 Гц
Комплектация
монитор, аксессуары, кабель DP, кабель питания, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
4000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
200
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
2x HDMI, 1x DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
45
Габаритные размеры с подставкой
808х458.82х269.49 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор MSI MAG 346CQDF E20 (9S6-3DD71M-022) — это высокопроизводительный игровой монитор, разработанный для полного погружения в виртуальные миры и комфортной работы с мультимедийным контентом. Благодаря изогнутой панели Rapid VA с радиусом кривизны 1500R, он обеспечивает широкий угол обзора и создает эффект присутствия, минимизируя искажения по краям изображения. Насладитесь невероятно четкой и детализированной картинкой на 34-дюймовом UWQHD-экране с разрешением 3440x1440 пикселей и соотношением сторон 21:9. Высокая частота обновления 200 Гц и минимальное время отклика 0.5 мс (GtG) гарантируют плавность динамичных сцен без разрывов и шлейфов, что дает значительное преимущество в быстрых игровых жанрах, таких как шутеры от первого лица, гонки и стратегии. Поддержка технологии HDR Ready улучшает контрастность и детализацию изображения, делая цвета более насыщенными, а тени — глубокими. Монитор оснащен технологиями для защиты зрения, такими как Anti-Flicker и Less Blue Light, которые снижают мерцание экрана и уменьшают излучение синего света, обеспечивая комфорт даже во время длительных игровых сессий. Функциональная подставка позволяет регулировать наклон, высоту и поворот экрана для оптимального положения, а поддержка стандарта VESA 100x100 мм дает возможность крепления на стену или кронштейн. Встроенный блок питания и разнообразные порты подключения, включая DisplayPort 1.4a и два HDMI 2.0b, обеспечивают широкие возможности для подсоединения различных устройств.


Теги товара: большие
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Отзывы


Монитор MSI 34" MAG 346CQDF E20 1500R, (9S6-3DD71M-022) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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