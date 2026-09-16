Монитор MSI 34" MAG 346CQDF E20 1500R, (9S6-3DD71M-022)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор MSI 34" MAG 346CQDF E20 1500R, (9S6-3DD71M-022)
Монитор MSI MAG 346CQDF E20 (9S6-3DD71M-022) — это высокопроизводительный игровой монитор, разработанный для полного погружения в виртуальные миры и комфортной работы с мультимедийным контентом. Благодаря изогнутой панели Rapid VA с радиусом кривизны 1500R, он обеспечивает широкий угол обзора и создает эффект присутствия, минимизируя искажения по краям изображения. Насладитесь невероятно четкой и детализированной картинкой на 34-дюймовом UWQHD-экране с разрешением 3440x1440 пикселей и соотношением сторон 21:9. Высокая частота обновления 200 Гц и минимальное время отклика 0.5 мс (GtG) гарантируют плавность динамичных сцен без разрывов и шлейфов, что дает значительное преимущество в быстрых игровых жанрах, таких как шутеры от первого лица, гонки и стратегии. Поддержка технологии HDR Ready улучшает контрастность и детализацию изображения, делая цвета более насыщенными, а тени — глубокими. Монитор оснащен технологиями для защиты зрения, такими как Anti-Flicker и Less Blue Light, которые снижают мерцание экрана и уменьшают излучение синего света, обеспечивая комфорт даже во время длительных игровых сессий. Функциональная подставка позволяет регулировать наклон, высоту и поворот экрана для оптимального положения, а поддержка стандарта VESA 100x100 мм дает возможность крепления на стену или кронштейн. Встроенный блок питания и разнообразные порты подключения, включая DisplayPort 1.4a и два HDMI 2.0b, обеспечивают широкие возможности для подсоединения различных устройств.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: большие
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