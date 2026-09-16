Описание товара Монитор Dell 23,8" P2425D

Откройте новый уровень комфорта и производительности с монитором Dell серии P2425D. Эта двадцатичетырехдюймовая модель, выполненная в классическом черном цвете, станет идеальным решением для самой требовательной работы и насыщенного мультимедийного досуга. Благодаря тщательно продуманной эргономике и передовым технологиям изображения, он предлагает исключительное качество и удобство использования каждый день. Сердцем этого монитора является высококачественная IPS-матрица с разрешением Quad HD (2560 на 1440 пикселей). Это значительный шаг вперед по сравнению с Full HD, поскольку вы получаете невероятно четкую и детализированную картинку. Текст выгляжит идеально гладким, а фотографии и графики отображаются с высочайшей точностью, что делает монитор бесценным инструментом для офисных задач, работы с чертежами, программирования и финансового анализа. Широкоформатный экран с соотношением сторон шестнадцать к девяти позволяет комфортно располагать несколько окон бок о бок, повышая вашу эффективность. Несмотря на высокое разрешение, монитор обеспечивает плавное и динамичное изображение благодаря частоте обновления до ста герц. Это оценят не только любители кино и динамичного видеоконтента, но и те, кто работает с графикой или просто ценит визуальный комфорт. Перемещение курсора, прокрутка веб-страниц и анимация в интерфейсе становятся необычайно гладкими. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики от внешних источников света, позволяя сосредоточиться на работе даже в ярко освещенном помещении. Цветопередача монитора впечатляет: он охватывает девяносто девять процентов цветового пространства sRGB и способен отображать до 16,7 миллионов оттенков. Благодаря этому цвета выглядят естественно и насыщенно, что критически важно для дизайнеров, фотографов и всех, кто работает с визуальным контентом. Широкие углы обзора — сто семьдесят восемь градусов как по вертикали, так и по горизонтали — гарантируют, что изображение останется четким и без искажений цветов, даже если вы смотрите на экран под большим углом. Dell P2425D создан для того, чтобы заботиться о вашем зрении. В нем реализована технология Flicker-Free, которая устраняет мерцание подсветки, а также встроенный фильтр синего излучения. Эти функции минимизируют нагрузку на глаза при длительной работе за компьютером, помогая сохранить концентрацию и предотвращая усталость. Эргономика этой модели заслуживает отдельного внимания. Монитор предлагает широкие возможности для регулировки, чтобы вы могли найти идеальное положение. Он поворачивается на девяносто градусов для портретного режима, регулируется по высоте в диапазоне до ста пятидесяти миллиметров и наклоняется на пять градусов вперед и двадцать один градус назад. Стандартное крепление VESA сто на сто миллиметров позволяет легко установить монитор на кронштейн. Благодаря встроенному блоку питания и кабелю питания переменного тока конструкция выглядит аккуратно. Монитор оснащен современными интерфейсами для простого подключения. Порт USB Type-C обеспечивает не только передачу видео и данных, но и удобную зарядку мобильных устройств мощностью до пятнадцати ватт. Наличие разъемов HDMI версии 2.1 и DisplayPort дает гибкость в выборе источника сигнала. Встроенный USB-концентратор расширяет возможности подключения периферийных устройств. При этом монитор отличается энергоэффективностью: потребление при работе составляет всего 15,6 ватт, а в режиме ожидания — менее 0,3 ватта.