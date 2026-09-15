Монитор Samsung 34" C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI)
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Характеристики
Описание товара Монитор Samsung 34" C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI)
Samsung 34" C34G55TWWI (Odyssey G5) - изогнутый 34-дюймовый игровой монитор с VA-панелью и разрешением UWQHD 3440x1440, входящий в геймерскую линейку Odyssey. За счёт кривизны 1000R и формата 21:9 модель создаёт эффект панорамного обзора и максимального погружения в игровой мир или кино.
Для кого и под какие задачи
Монитор рассчитан на геймеров и пользователей, которым важна широкая картинка, высокая частота обновления и качественная передача тёмных сцен. Ультраширокое разрешение удобно и для продуктивной работы: открытые рядом несколько окон, таймлинии, таблицы и графики умещаются без постоянного переключения.
Картинка и скорость
VA-панель с контрастностью около 2500:1 и яркостью 250 кд/м2 обеспечивает насыщенные цвета и глубокие тени, а поддержка HDR10 расширяет динамический диапазон в совместимом контенте. Разрешение 3440x1440 даёт хорошую детализацию без чрезмерной нагрузки на видеокарту по сравнению с 4K, сохраняя баланс между качеством и производительностью.
Гейминг и технологии
Частота 165 Гц и отклик 1 мс MPRT снижают размытие движения и инпут-лаг, делая монитор подходящим для быстрых шутеров и соревновательных игр. Технология AMD FreeSync Premium в широком диапазоне частот устраняет разрывы и подёргивания, поддерживая плавность изображения даже при нестабильном FPS.
Подключения и удобство
Для подключения предусмотрены DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 и аудиовыход, что покрывает потребности игровых ПК и консолей. Поддержка VESA-крепления 75x75 и аккуратный корпус с тонкими рамками позволяют легко интегрировать монитор в настенный или многомониторный сетап.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
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Samsung 34" C34G55TWWI (Odyssey G5) - изогнутый 34-дюймовый игровой монитор с VA-панелью и разрешением UWQHD 3440x1440, входящий в геймерскую линейку Odyssey. За счёт кривизны 1000R и формата 21:9 модель создаёт эффект панорамного обзора и максимального погружения в игровой мир или кино.
Для кого и под какие задачи
Монитор рассчитан на геймеров и пользователей, которым важна широкая картинка, высокая частота обновления и качественная передача тёмных сцен. Ультраширокое разрешение удобно и для продуктивной работы: открытые рядом несколько окон, таймлинии, таблицы и графики умещаются без постоянного переключения.
Картинка и скорость
VA-панель с контрастностью около 2500:1 и яркостью 250 кд/м2 обеспечивает насыщенные цвета и глубокие тени, а поддержка HDR10 расширяет динамический диапазон в совместимом контенте. Разрешение 3440x1440 даёт хорошую детализацию без чрезмерной нагрузки на видеокарту по сравнению с 4K, сохраняя баланс между качеством и производительностью.
Гейминг и технологии
Частота 165 Гц и отклик 1 мс MPRT снижают размытие движения и инпут-лаг, делая монитор подходящим для быстрых шутеров и соревновательных игр. Технология AMD FreeSync Premium в широком диапазоне частот устраняет разрывы и подёргивания, поддерживая плавность изображения даже при нестабильном FPS.
Подключения и удобство
Для подключения предусмотрены DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 и аудиовыход, что покрывает потребности игровых ПК и консолей. Поддержка VESA-крепления 75x75 и аккуратный корпус с тонкими рамками позволяют легко интегрировать монитор в настенный или многомониторный сетап.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
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