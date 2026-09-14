Top.Mail.Ru
Монитор Samsung 24" S24D604UAU купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор Samsung 24" S24D604UAU

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монитор Samsung 24&quot; S24D604UAU - фото 1
Монитор Samsung 24&quot; S24D604UAU - фото 2
Монитор Samsung 24&quot; S24D604UAU - фото 3
Монитор Samsung 24&quot; S24D604UAU - фото 4
Монитор Samsung 24&quot; S24D604UAU - фото 5
Монитор Samsung 24&quot; S24D604UAU - фото 6
Монитор Samsung 24&quot; S24D604UAU - фото 7
Монитор Samsung 24&quot; S24D604UAU - фото 8
Монитор Samsung 24&quot; S24D604UAU - фото 9
Монитор Samsung 24&quot; S24D604UAU - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
350 Кд/м?
  • Монитор Samsung 24&quot; S24D604UAU - фото 1
  • Монитор Samsung 24&quot; S24D604UAU - фото 2
  • Монитор Samsung 24&quot; S24D604UAU - фото 3
  • Монитор Samsung 24&quot; S24D604UAU - фото 4
  • Монитор Samsung 24&quot; S24D604UAU - фото 5
  • Монитор Samsung 24&quot; S24D604UAU - фото 6
  • Монитор Samsung 24&quot; S24D604UAU - фото 7
  • Монитор Samsung 24&quot; S24D604UAU - фото 8
  • Монитор Samsung 24&quot; S24D604UAU - фото 9
  • Монитор Samsung 24&quot; S24D604UAU - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738291
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Изогнутый экран
нет
Комплектация
Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
DisplayPort x2, HDMI, выход на наушники, USB Type C
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
21
Габаритные размеры с подставкой
541х416х220 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х48х16
Вес, кг.
8

Описание товара Монитор Samsung 24" S24D604UAU

Визуальное совершенство, достойное профессионалов. QHD-разрешение (2560x1440) в сочетании с частотой обновления 100 Гц обеспечивают высокую плотность пикселей и отсутствие дрожания и разрывов изображения. Профессионалы смогут оценить более точную цветопередачу и увеличенное экранное пространство для создания сложных проектов, диаграмм и динамичного видеоконтента.

Отзывы о товаре Монитор Samsung 24" S24D604UAU




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Samsung
Изогнутый экран
нет
Комплектация
Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
350 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
DisplayPort x2, HDMI, выход на наушники, USB Type C
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
21
Габаритные размеры с подставкой
541х416х220 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Визуальное совершенство, достойное профессионалов. QHD-разрешение (2560x1440) в сочетании с частотой обновления 100 Гц обеспечивают высокую плотность пикселей и отсутствие дрожания и разрывов изображения. Профессионалы смогут оценить более точную цветопередачу и увеличенное экранное пространство для создания сложных проектов, диаграмм и динамичного видеоконтента.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Samsung 24" S24D604UAU - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...