Монитор AOC 27" U27E4CV
Оригинальный товар
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Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1200:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
400 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738250
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Характеристики
Бренд
Изогнутый экран
нет
Комплектация
Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1200:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 4 шт, Ethernet, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
21.6
Габаритные размеры с подставкой
613.7x549.8x222 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х48х14
Вес, кг.
8
Описание товара Монитор AOC 27" U27E4CV
U27E4CV обеспечивает сверхчёткое 4K UHD-разрешение на 27-дюймовом экране и яркость 400 нит для чёткого, детализированного изображения в любых офисных условиях. Благодаря аппаратной технологии снижения синего света, регулируемой по высоте подставке (HAS) и док-станции с поддержкой питания 90 Вт PD, монитор сочетает высокое качество изображения с эргономичностью и расширенными возможностями подключения. Идеально подходит для деловых пользователей, работающих с детализированным контентом, выполняющих многозадачные операции или оптимизирующих гибридные офисные рабочие места.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Изогнутый экран
нет
Комплектация
Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1200:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
400 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 4 шт, Ethernet, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
21.6
Габаритные размеры с подставкой
613.7x549.8x222 мм
Страна производитель
Китай
U27E4CV обеспечивает сверхчёткое 4K UHD-разрешение на 27-дюймовом экране и яркость 400 нит для чёткого, детализированного изображения в любых офисных условиях. Благодаря аппаратной технологии снижения синего света, регулируемой по высоте подставке (HAS) и док-станции с поддержкой питания 90 Вт PD, монитор сочетает высокое качество изображения с эргономичностью и расширенными возможностями подключения. Идеально подходит для деловых пользователей, работающих с детализированным контентом, выполняющих многозадачные операции или оптимизирующих гибридные офисные рабочие места.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
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