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Монитор MSI 31,5" MAG 325CQPF E18 1000R (9S6-3DC14H-204) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор MSI 31,5" MAG 325CQPF E18 1000R (9S6-3DC14H-204)

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Монитор MSI 31,5&quot; MAG 325CQPF E18 1000R (9S6-3DC14H-204) - фото 1
Монитор MSI 31,5&quot; MAG 325CQPF E18 1000R (9S6-3DC14H-204) - фото 2
Монитор MSI 31,5&quot; MAG 325CQPF E18 1000R (9S6-3DC14H-204) - фото 3
Монитор MSI 31,5&quot; MAG 325CQPF E18 1000R (9S6-3DC14H-204) - фото 4
Монитор MSI 31,5&quot; MAG 325CQPF E18 1000R (9S6-3DC14H-204) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3500:1
Частота обновления, Гц
180
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор MSI 31,5&quot; MAG 325CQPF E18 1000R (9S6-3DC14H-204) - фото 1
  • Монитор MSI 31,5&quot; MAG 325CQPF E18 1000R (9S6-3DC14H-204) - фото 2
  • Монитор MSI 31,5&quot; MAG 325CQPF E18 1000R (9S6-3DC14H-204) - фото 3
  • Монитор MSI 31,5&quot; MAG 325CQPF E18 1000R (9S6-3DC14H-204) - фото 4
  • Монитор MSI 31,5&quot; MAG 325CQPF E18 1000R (9S6-3DC14H-204) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738177
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Комплектация
монитор, аксессуары, кабель DP, кабель питания, адаптер питания, 4 винта для крепления, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3500:1
Частота обновления, Гц
180
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort, выход на наушники, HDMI х 2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
704x467x281 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х52х20
Вес, кг.
10.95

Описание товара Монитор MSI 31,5" MAG 325CQPF E18 1000R (9S6-3DC14H-204)

Монитор MSI MAG 325CQRF — это изогнутый 31,5-дюймовый игровой монитор с матрицей Rapid VA, разрешением WQHD (2560x1440) и квантовыми точками. Модель сочетает высокую скорость, глубокий уровень черного цвета и премиальное качество цветопередачи для погружения в игры.



Теги товара: большие

Отзывы о товаре Монитор MSI 31,5" MAG 325CQPF E18 1000R (9S6-3DC14H-204)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Комплектация
монитор, аксессуары, кабель DP, кабель питания, адаптер питания, 4 винта для крепления, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3500:1
Частота обновления, Гц
180
Развернуть
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort, выход на наушники, HDMI х 2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
704x467x281 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор MSI MAG 325CQRF — это изогнутый 31,5-дюймовый игровой монитор с матрицей Rapid VA, разрешением WQHD (2560x1440) и квантовыми точками. Модель сочетает высокую скорость, глубокий уровень черного цвета и премиальное качество цветопередачи для погружения в игры.


Теги товара: большие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор MSI 31,5" MAG 325CQPF E18 1000R (9S6-3DC14H-204) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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