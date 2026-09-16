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Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738249
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USB Type-C - USB Type-A, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
HDMI x 1, USB Type-A х 2 шт
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Нет
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
24
Габаритные размеры с подставкой
614х517.9х229.8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х46х16
Вес, кг.
8.82
Описание товара Монитор AOC 27" U27B3CF
Великолепный 27-дюймовый дисплей с IPS-панелью, обеспечивающий захватывающее дух изображение и реалистичные цвета. Если вы ищете что-то большее, чем 23,8 дюйма, AOC U27B3CF — идеальный выбор. Благодаря реализации USB-C возможна одновременная передача видеосигнала, подачи питания и данных. Монитор оснащен подставкой с регулируемой высотой, что позволяет легко интегрировать эргономические функции в ваше рабочее пространство. Благодаря возможности настроить высоту в соответствии с вашими предпочтениями вы можете добиться идеального угла обзора, уменьшая нагрузку на шею и глаза во время длительной работы или учебы. Независимо от того, работаете ли вы или учитесь, наслаждайтесь более комфортным и приятным просмотром благодаря большому экрану AOC U27B3CF.
USB Type-C - USB Type-A, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
HDMI x 1, USB Type-A х 2 шт
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Нет
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
24
Габаритные размеры с подставкой
614х517.9х229.8 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Великолепный 27-дюймовый дисплей с IPS-панелью, обеспечивающий захватывающее дух изображение и реалистичные цвета. Если вы ищете что-то большее, чем 23,8 дюйма, AOC U27B3CF — идеальный выбор. Благодаря реализации USB-C возможна одновременная передача видеосигнала, подачи питания и данных. Монитор оснащен подставкой с регулируемой высотой, что позволяет легко интегрировать эргономические функции в ваше рабочее пространство. Благодаря возможности настроить высоту в соответствии с вашими предпочтениями вы можете добиться идеального угла обзора, уменьшая нагрузку на шею и глаза во время длительной работы или учебы. Независимо от того, работаете ли вы или учитесь, наслаждайтесь более комфортным и приятным просмотром благодаря большому экрану AOC U27B3CF.
Монитор AOC 27" U27B3CF - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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