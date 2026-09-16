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Монитор Acer 27'' CB272UE3bmiprux (UM.HB2CD.304) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Acer 27'' CB272UE3bmiprux (UM.HB2CD.304)

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Монитор Acer 27&#039;&#039; CB272UE3bmiprux (UM.HB2CD.304) - фото 1
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Монитор Acer 27&#039;&#039; CB272UE3bmiprux (UM.HB2CD.304) - фото 5
Монитор Acer 27&#039;&#039; CB272UE3bmiprux (UM.HB2CD.304) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
350 Кд/м?
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; CB272UE3bmiprux (UM.HB2CD.304) - фото 1
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; CB272UE3bmiprux (UM.HB2CD.304) - фото 2
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; CB272UE3bmiprux (UM.HB2CD.304) - фото 3
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; CB272UE3bmiprux (UM.HB2CD.304) - фото 4
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; CB272UE3bmiprux (UM.HB2CD.304) - фото 5
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; CB272UE3bmiprux (UM.HB2CD.304) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738084
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Особенности
Безрамочный дизайн, Flicker?Free, BlueLightShield
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
28
Габаритные размеры с подставкой
614.4х554.8х270 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х52х22
Вес, кг.
10.2

Описание товара Монитор Acer 27'' CB272UE3bmiprux (UM.HB2CD.304)

Погрузитесь в мир захватывающих изображений и ярких цветов с монитором Acer 27" CB272UE3bmiprux. Этот широкоформатный монитор с матрицей IPS обеспечивает превосходное качество изображения и точную передачу цветов, что делает его идеальным выбором для профессиональной работы, игр или потокового просмотра. С разрешением экрана 2560x1440 (16:9) вы сможете наслаждаться четкими и детализированными изображениями, а поверхность экрана матовая, что предотвращает блики и отражения, обеспечивая комфортное зрительное восприятие в любых условиях освещения. Версия HDR400 (HDR10) позволяет воспроизводить более яркие и контрастные цвета, что делает изображения еще более реалистичными. Кроме того, благодаря технологии VESA 100 x 100 мм вы можете легко установить монитор на стену, освободив ценное пространство на рабочем столе. Монитор Acer 27" CB272UE3bmiprux оснащен двумя портами HDMI 2.0, что обеспечивает быструю передачу данных и высокое качество изображения. Встроенный блок питания делает его более компактным и удобным в использовании.



Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Acer 27'' CB272UE3bmiprux (UM.HB2CD.304)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Особенности
Безрамочный дизайн, Flicker?Free, BlueLightShield
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
350 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
28
Габаритные размеры с подставкой
614.4х554.8х270 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в мир захватывающих изображений и ярких цветов с монитором Acer 27" CB272UE3bmiprux. Этот широкоформатный монитор с матрицей IPS обеспечивает превосходное качество изображения и точную передачу цветов, что делает его идеальным выбором для профессиональной работы, игр или потокового просмотра. С разрешением экрана 2560x1440 (16:9) вы сможете наслаждаться четкими и детализированными изображениями, а поверхность экрана матовая, что предотвращает блики и отражения, обеспечивая комфортное зрительное восприятие в любых условиях освещения. Версия HDR400 (HDR10) позволяет воспроизводить более яркие и контрастные цвета, что делает изображения еще более реалистичными. Кроме того, благодаря технологии VESA 100 x 100 мм вы можете легко установить монитор на стену, освободив ценное пространство на рабочем столе. Монитор Acer 27" CB272UE3bmiprux оснащен двумя портами HDMI 2.0, что обеспечивает быструю передачу данных и высокое качество изображения. Встроенный блок питания делает его более компактным и удобным в использовании.


Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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