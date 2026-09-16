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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
350 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738084
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Описание товара Монитор Acer 27'' CB272UE3bmiprux (UM.HB2CD.304)
Погрузитесь в мир захватывающих изображений и ярких цветов с монитором Acer 27" CB272UE3bmiprux. Этот широкоформатный монитор с матрицей IPS обеспечивает превосходное качество изображения и точную передачу цветов, что делает его идеальным выбором для профессиональной работы, игр или потокового просмотра.
С разрешением экрана 2560x1440 (16:9) вы сможете наслаждаться четкими и детализированными изображениями, а поверхность экрана матовая, что предотвращает блики и отражения, обеспечивая комфортное зрительное восприятие в любых условиях освещения.
Версия HDR400 (HDR10) позволяет воспроизводить более яркие и контрастные цвета, что делает изображения еще более реалистичными. Кроме того, благодаря технологии VESA 100 x 100 мм вы можете легко установить монитор на стену, освободив ценное пространство на рабочем столе.
Монитор Acer 27" CB272UE3bmiprux оснащен двумя портами HDMI 2.0, что обеспечивает быструю передачу данных и высокое качество изображения. Встроенный блок питания делает его более компактным и удобным в использовании.
Погрузитесь в мир захватывающих изображений и ярких цветов с монитором Acer 27" CB272UE3bmiprux. Этот широкоформатный монитор с матрицей IPS обеспечивает превосходное качество изображения и точную передачу цветов, что делает его идеальным выбором для профессиональной работы, игр или потокового просмотра.
С разрешением экрана 2560x1440 (16:9) вы сможете наслаждаться четкими и детализированными изображениями, а поверхность экрана матовая, что предотвращает блики и отражения, обеспечивая комфортное зрительное восприятие в любых условиях освещения.
Версия HDR400 (HDR10) позволяет воспроизводить более яркие и контрастные цвета, что делает изображения еще более реалистичными. Кроме того, благодаря технологии VESA 100 x 100 мм вы можете легко установить монитор на стену, освободив ценное пространство на рабочем столе.
Монитор Acer 27" CB272UE3bmiprux оснащен двумя портами HDMI 2.0, что обеспечивает быструю передачу данных и высокое качество изображения. Встроенный блок питания делает его более компактным и удобным в использовании.
Монитор Acer 27'' CB272UE3bmiprux (UM.HB2CD.304) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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