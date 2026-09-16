Монитор LG 34" 34U620B-B 1800R

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Монитор
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
4000 :1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Время отклика
5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738145
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Монитор LG 34U620B-B оснащен 34-дюймовым дисплеем с разрешением 3440x1440 пикселей и соотношением сторон 21:9, который предоставит достаточно экранного пространства для одновременного вывода на экран нескольких программ. Для более комфортного и захватывающего просмотра модель обладает 3-сторонним безрамочным дизайном. Благодаря кривизне 1800R устройство повторяет естественное поле зрения, за счет чего уменьшаются искажения по бокам. Охват цветового пространства sRGB 99% обеспечивает точное отображение тонов, что позволяет использовать устройство для обработки графики.
Монитор LG 34U620B-B поддерживает функцию Dual Controller, которая позволяет работать за его экраном на двух компьютерах с одной мышью и клавиатурой. Видеоразъемы HDMI и DisplayPort позволяют подключать к модели различные устройства. Поддержка частоты обновления экрана 144 Гц обеспечивает плавный игровой процесс и отзывчивую работу. Модель обладает сертификатом AMD FreeSync Premium, который подтверждает низкую задержку без разрывов. В режиме чтения устройство регулирует яркость и цветовую гамму для снижения зрительной утомляемости при длительном просмотре документов.
Монитор LG 34U620B-B оснащен 34-дюймовым дисплеем с разрешением 3440x1440 пикселей и соотношением сторон 21:9, который предоставит достаточно экранного пространства для одновременного вывода на экран нескольких программ. Для более комфортного и захватывающего просмотра модель обладает 3-сторонним безрамочным дизайном. Благодаря кривизне 1800R устройство повторяет естественное поле зрения, за счет чего уменьшаются искажения по бокам. Охват цветового пространства sRGB 99% обеспечивает точное отображение тонов, что позволяет использовать устройство для обработки графики.
Монитор LG 34U620B-B поддерживает функцию Dual Controller, которая позволяет работать за его экраном на двух компьютерах с одной мышью и клавиатурой. Видеоразъемы HDMI и DisplayPort позволяют подключать к модели различные устройства. Поддержка частоты обновления экрана 144 Гц обеспечивает плавный игровой процесс и отзывчивую работу. Модель обладает сертификатом AMD FreeSync Premium, который подтверждает низкую задержку без разрывов. В режиме чтения устройство регулирует яркость и цветовую гамму для снижения зрительной утомляемости при длительном просмотре документов.
Монитор LG 34" 34U620B-B 1800R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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