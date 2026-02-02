Монитор Samsung 27" Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI)
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Характеристики
Описание товара Монитор Samsung 27" Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI)
Описание товара Монитор Samsung 27" Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI) Погрузись в удивительно реалистичный мир на экране. Взгляни на игры как никогда прежде. Панель IPS обеспечивает кристально чистую цветопередачу и широкий угол обзора 178°. Более высокое количество пикселей и улучшенная глубина изображения создают у игрока ощущение реальности происходящего на экране. Частота обновления экрана 240 Гц и время отклика 1 мсПревосходная скорость в каждой сцене. Частота обновления 240 Гц устраняет задержки, обеспечивая захватывающий игровой процесс и сверхплавную передачу движения в каждой сцене. Время отклика 1 мс и отсутствие размытости изображения дают игрокам преимущество на каждом этапе прохождения игры. Даже самые динамичные сцены отличаются исключительной плавностью изображения. Совместимость с технологией G-Sync обеспечивает синхронизацию работы графического процессора и панели экрана, устраняя прерывистость, лаг и дрожание изображения. Очень динамичные и сложные игровые сцены отображаются стабильно и плавно благодаря технологии компенсации мерцания AMD FreeSync Premium, что поможет всегда выходить победителем в любой игровой ситуации. Переключи экран на формат 21:9 с помощью функции Ultrawide Game View, чтобы отобразить на экране скрытые фрагменты игровой сцены. Теперь, играя на экране в футбол, ты сможешь более уверенно забивать голы. А в гоночных симуляторах вид дороги ничем не будет отличаться от настоящей трассы. Смотрите также: Веб-камеры , Внешние жесткие диски , Графические планшеты , Клавиатуры , Коврики для мыши , Мониторы , Мыши , Очки для работы за ПК , Сканеры , Флешки , недорогие , 17-19" , 20-22" , 24" , 32" , 16:10 , 120 Гц , 144 Гц , изогнутые , сенсорные , белые Теги товара: игровые , 27" , 1920x1080 (full hd) , 240 Гц , большие , с ips матрицей , для фотографов , игровые samsung
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Достоинства:
Комментарий:
Без битых пикселей и большых засветов.Быстрая доставка.
Достоинства:
Комментарий:
качество изображения отличное. Пока нареканий нет Видео 4к передаёт прекрасно,цвета насыщены, картинка чёткая.
Достоинства:
Комментарий:
качество цене соответствует. Но зачем делать \"ушки\" по краям экрана, если в них нет динамиков?
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, качественный. Служит верой и правдой уже почти год.
Достоинства:
Комментарий:
Все понравилось, сын счастлив. Пришло быстро, все хорошо упаковано.
Достоинства:
Комментарий:
особенно классно работает авторегулировка яркости экрана!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший монитор, пока без нареканий. Жаль сильно вниз не наклоняется, но это уже придирки к моему столу, на котором полка, где стоят мониторы.
Достоинства:
Комментарий:
Если вы любите full hd и небольшие мониторы - это ваш выбор, 240 гц - это прям секс, на максимальной графе игры, я про фильмы вообще молчу.
Достоинства:
Комментарий:
Ребенок пользуется год, всё нормально, всё радует.
Достоинства:
Комментарий:
Сыну понравился, всё норм, всё новое, крутится, можно вертикально сделать, выше, ниже, упаковка хорошая, надежная
Достоинства:
Комментарий:
Отличный монитор, все работает! Долго сомневалась, но подарила мужу именно его. Решающим фактором стала опция поворота монитора под 90 градусов. Рекомендую к покупке, особенно программистам
Достоинства:
Комментарий:
Отличный монитор, как многие писали в отзывах что приходят с сильными засветами по углам экрана, такого не заметил абсолютно, выгоревшие пиксели на экране, так же не обнаружены, комплектация хорошая, очень доволен! Единственное что хотелось бы сказать, упаковывайте коробку хотя бы в один слой пупырки, просто qr-code, не очень смотрится на коробке при подарке человеку.
Достоинства:
Комментарий:
В сравнении с Philips 27M1N5200PA с такими же параметрами: лучше настройка режима изображения, расположение клавиш настройки намного лучше, более удобная подставка. В остальном абсолютно одинаковые мониторы по качеству картинки!! Тут только выбирать что дешевле.
Достоинства:
Комментарий:
Качество отличное, упаковка, комплектация, всё норм.
Достоинства:
Комментарий:
Монитор пришел целый, без битых пикселей. За свою цену - шикарный
Достоинства:
Комментарий:
Монитор доставлен в срок,хорошо упакован,засветов, «битых пикселей» не обнаружено,сын доволен.
Достоинства:
Комментарий:
монитор отличный, сын доволен. соответствует заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
Отличный монитор. Картинка сочная, много настроек под любой вкус и цвет. Пикселей битых нет, упаковка и внутреннее содержание на уровне.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный монитор за свои деньги. О покупке не жалею.
Достоинства:
Комментарий:
Монитор полностью оправдал ожидания, попался без значительных засветов.
Достоинства:
Комментарий:
Моник пришел идеально упакованный, без битых пикселей, сын доволен!
Достоинства:
Комментарий:
пока только получили,заказали на подарок,пришло быстро упаковано хорошо,позже дополню
Достоинства:
Комментарий:
отличное качество, подстраиваться под глаза что б не болели
Достоинства:
Комментарий:
Отличный игровой монитор, брали для дедушки он в играет в стратегии, монитор понравился деду!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный монитор, засветов нету, пиксили целые, позже дополню если что-то проявится
Достоинства:
Комментарий:
Монитор отличный хоть и есть засветы но они есть на всех IPS
Достоинства:
Комментарий:
Монитор отличный, никаких, как бывает пишут в отзывах на него, посторонних шумов нет, битых пикселей нет, картинка отличная, настраивается легко. Перешел на него после ЛОСя, т.к. через чуть больше трех месяцев ЛОСь (тоже 240 гц) заполосил. По сравнению с ЛОСём, по моему мнению, этот моник лучше, надеюсь и проработает дольше))). Рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Насыщенный цвет, 240гц, битых пикселей не обнаружил, засветы не сильные (на черном), коробка пришла в целости, посмотрим как покажет себя дальше этот монитор.
Достоинства:
Комментарий:
отличный монитор,артефактов не обнаружил. Полностью устроил.
Отзывы о товаре Монитор Samsung 27" Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI)
Достоинства:
Комментарий:
Без битых пикселей и большых засветов.Быстрая доставка.
Достоинства:
Комментарий:
качество изображения отличное. Пока нареканий нет Видео 4к передаёт прекрасно,цвета насыщены, картинка чёткая.
Достоинства:
Комментарий:
качество цене соответствует. Но зачем делать \"ушки\" по краям экрана, если в них нет динамиков?
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, качественный. Служит верой и правдой уже почти год.
Достоинства:
Комментарий:
Все понравилось, сын счастлив. Пришло быстро, все хорошо упаковано.
Достоинства:
Комментарий:
особенно классно работает авторегулировка яркости экрана!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший монитор, пока без нареканий. Жаль сильно вниз не наклоняется, но это уже придирки к моему столу, на котором полка, где стоят мониторы.
Достоинства:
Комментарий:
Если вы любите full hd и небольшие мониторы - это ваш выбор, 240 гц - это прям секс, на максимальной графе игры, я про фильмы вообще молчу.
Достоинства:
Комментарий:
Ребенок пользуется год, всё нормально, всё радует.
Достоинства:
Комментарий:
Сыну понравился, всё норм, всё новое, крутится, можно вертикально сделать, выше, ниже, упаковка хорошая, надежная
Достоинства:
Комментарий:
Отличный монитор, все работает! Долго сомневалась, но подарила мужу именно его. Решающим фактором стала опция поворота монитора под 90 градусов. Рекомендую к покупке, особенно программистам
Достоинства:
Комментарий:
Отличный монитор, как многие писали в отзывах что приходят с сильными засветами по углам экрана, такого не заметил абсолютно, выгоревшие пиксели на экране, так же не обнаружены, комплектация хорошая, очень доволен! Единственное что хотелось бы сказать, упаковывайте коробку хотя бы в один слой пупырки, просто qr-code, не очень смотрится на коробке при подарке человеку.
Достоинства:
Комментарий:
В сравнении с Philips 27M1N5200PA с такими же параметрами: лучше настройка режима изображения, расположение клавиш настройки намного лучше, более удобная подставка. В остальном абсолютно одинаковые мониторы по качеству картинки!! Тут только выбирать что дешевле.
Достоинства:
Комментарий:
Качество отличное, упаковка, комплектация, всё норм.
Достоинства:
Комментарий:
Монитор пришел целый, без битых пикселей. За свою цену - шикарный
Достоинства:
Комментарий:
Монитор доставлен в срок,хорошо упакован,засветов, «битых пикселей» не обнаружено,сын доволен.
Достоинства:
Комментарий:
монитор отличный, сын доволен. соответствует заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
Отличный монитор. Картинка сочная, много настроек под любой вкус и цвет. Пикселей битых нет, упаковка и внутреннее содержание на уровне.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный монитор за свои деньги. О покупке не жалею.
Достоинства:
Комментарий:
Монитор полностью оправдал ожидания, попался без значительных засветов.
Достоинства:
Комментарий:
Моник пришел идеально упакованный, без битых пикселей, сын доволен!
Достоинства:
Комментарий:
пока только получили,заказали на подарок,пришло быстро упаковано хорошо,позже дополню
Достоинства:
Комментарий:
отличное качество, подстраиваться под глаза что б не болели
Достоинства:
Комментарий:
Отличный игровой монитор, брали для дедушки он в играет в стратегии, монитор понравился деду!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный монитор, засветов нету, пиксили целые, позже дополню если что-то проявится
Достоинства:
Комментарий:
Монитор отличный хоть и есть засветы но они есть на всех IPS
Достоинства:
Комментарий:
Монитор отличный, никаких, как бывает пишут в отзывах на него, посторонних шумов нет, битых пикселей нет, картинка отличная, настраивается легко. Перешел на него после ЛОСя, т.к. через чуть больше трех месяцев ЛОСь (тоже 240 гц) заполосил. По сравнению с ЛОСём, по моему мнению, этот моник лучше, надеюсь и проработает дольше))). Рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Насыщенный цвет, 240гц, битых пикселей не обнаружил, засветы не сильные (на черном), коробка пришла в целости, посмотрим как покажет себя дальше этот монитор.
Достоинства:
Комментарий:
отличный монитор,артефактов не обнаружил. Полностью устроил.