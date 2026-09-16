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Монитор Acer 27" VG270UX2bmiipx (UM.HV0CD.202) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Acer 27" VG270UX2bmiipx (UM.HV0CD.202)

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Монитор Acer 27&quot; VG270UX2bmiipx (UM.HV0CD.202) - фото 1
Монитор Acer 27&quot; VG270UX2bmiipx (UM.HV0CD.202) - фото 2
Монитор Acer 27&quot; VG270UX2bmiipx (UM.HV0CD.202) - фото 3
Монитор Acer 27&quot; VG270UX2bmiipx (UM.HV0CD.202) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
200
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор Acer 27&quot; VG270UX2bmiipx (UM.HV0CD.202) - фото 1
  • Монитор Acer 27&quot; VG270UX2bmiipx (UM.HV0CD.202) - фото 2
  • Монитор Acer 27&quot; VG270UX2bmiipx (UM.HV0CD.202) - фото 3
  • Монитор Acer 27&quot; VG270UX2bmiipx (UM.HV0CD.202) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738101
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
200
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х45х13
Вес, кг.
7

Описание товара Монитор Acer 27" VG270UX2bmiipx (UM.HV0CD.202)

Представьте монитор, который превращает каждую игровую сессию в захватывающее зрелище, а работу — в комфортный и продуктивный процесс. Монитор Acer 27 VG270UX2bmiipx создан именно для этого, сочетая в себе передовые технологии визуализации и эргономичный дизайн. Его сердцем является высококачественная IPS-матрица с диагональю 27 дюймов, которая обеспечивает невероятно точную и стабильную цветопередачу под любым углом. Благодаря широким углам обзора — 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали — изображение остается четким и насыщенным, даже если вы смотрите на экран не прямо перед собой. Матовая поверхность экрана надежно защищает от бликов и отражений, позволяя полностью сосредоточиться на происходящем на экране. Разрешение 2560 на 1440 пикселей в формате 16:9 открывает новое измерение детализации. Вы увидите мельчайшие нюансы в играх, мелькающие строчки кода или тончайшие переходы цвета в графических редакторах. А благодаря частоте обновления 210 Гц и времени отклика 0,5 мс динамичные сцены становятся невероятно плавными, без размытия и шлейфов. Каждый поворот в шутере, каждое резкое движение в гоночном симуляторе отображаются с безупречной четкостью, давая вам реальное преимущество. Яркость экрана в 250 кд/м2 и динамическая контрастность 100 000 000:1 обеспечивают глубокий черный цвет и яркие, сочные оттенки. Изображение оживает, наполняясь объемом и реалистичностью. Для подключения современных игровых консолей и компьютеров предусмотрены современные интерфейсы, включая два порта HDMI версии 2.1 и DisplayPort. Встроенный блок питания избавляет от необходимости иметь громоздкий внешний адаптер, сохраняя порядок на рабочем столе.



Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Acer 27" VG270UX2bmiipx (UM.HV0CD.202)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
200
Развернуть
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
0
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте монитор, который превращает каждую игровую сессию в захватывающее зрелище, а работу — в комфортный и продуктивный процесс. Монитор Acer 27 VG270UX2bmiipx создан именно для этого, сочетая в себе передовые технологии визуализации и эргономичный дизайн. Его сердцем является высококачественная IPS-матрица с диагональю 27 дюймов, которая обеспечивает невероятно точную и стабильную цветопередачу под любым углом. Благодаря широким углам обзора — 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали — изображение остается четким и насыщенным, даже если вы смотрите на экран не прямо перед собой. Матовая поверхность экрана надежно защищает от бликов и отражений, позволяя полностью сосредоточиться на происходящем на экране. Разрешение 2560 на 1440 пикселей в формате 16:9 открывает новое измерение детализации. Вы увидите мельчайшие нюансы в играх, мелькающие строчки кода или тончайшие переходы цвета в графических редакторах. А благодаря частоте обновления 210 Гц и времени отклика 0,5 мс динамичные сцены становятся невероятно плавными, без размытия и шлейфов. Каждый поворот в шутере, каждое резкое движение в гоночном симуляторе отображаются с безупречной четкостью, давая вам реальное преимущество. Яркость экрана в 250 кд/м2 и динамическая контрастность 100 000 000:1 обеспечивают глубокий черный цвет и яркие, сочные оттенки. Изображение оживает, наполняясь объемом и реалистичностью. Для подключения современных игровых консолей и компьютеров предусмотрены современные интерфейсы, включая два порта HDMI версии 2.1 и DisplayPort. Встроенный блок питания избавляет от необходимости иметь громоздкий внешний адаптер, сохраняя порядок на рабочем столе.


Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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