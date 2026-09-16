Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
320
Яркость
250 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738312
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Монитор Acer 24,5'' XV250QF3bmiiprx (UM.KX0CD.301)
Откройте для себя новые грани игровой и рабочей эффективности с монитором Acer диагональю 24,5 дюйма. Чёткое изображение в разрешении 1920x1080 и максимальная частота обновления 320 Гц подарят нереальную плавность любого контента — идеально для динамичных игр и быстрого ритма работы. IPS-матрица с углами обзора 178° по вертикали и горизонтали делает картинку насыщенной и неизменной с любой стороны, а матовая поверхность экрана избавит от бликов даже при ярком освещении. Яркость 250 кд/м? обеспечивает комфортный просмотр днём и вечером, а мгновенный отклик 0,5 мс поможет не упустить ни одной детали в сражениях. Технология AMD FreeSync Premium уберегает от разрывов кадра, делая всё происходящее на экране по-настоящему захватывающим. Монитор оборудован разъёмами HDMI, DisplayPort и выходом на наушники — для вашего удобства и многозадачности без ограничений.
Откройте для себя новые грани игровой и рабочей эффективности с монитором Acer диагональю 24,5 дюйма. Чёткое изображение в разрешении 1920x1080 и максимальная частота обновления 320 Гц подарят нереальную плавность любого контента — идеально для динамичных игр и быстрого ритма работы. IPS-матрица с углами обзора 178° по вертикали и горизонтали делает картинку насыщенной и неизменной с любой стороны, а матовая поверхность экрана избавит от бликов даже при ярком освещении. Яркость 250 кд/м? обеспечивает комфортный просмотр днём и вечером, а мгновенный отклик 0,5 мс поможет не упустить ни одной детали в сражениях. Технология AMD FreeSync Premium уберегает от разрывов кадра, делая всё происходящее на экране по-настоящему захватывающим. Монитор оборудован разъёмами HDMI, DisplayPort и выходом на наушники — для вашего удобства и многозадачности без ограничений.
Монитор Acer 24,5'' XV250QF3bmiiprx (UM.KX0CD.301) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор Acer 24,5'' XV250QF3bmiiprx (UM.KX0CD.301)