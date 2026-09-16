Top.Mail.Ru
Монитор Acer 24,5'' XV250QF3bmiiprx (UM.KX0CD.301) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор Acer 24,5'' XV250QF3bmiiprx (UM.KX0CD.301)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монитор Acer 24,5&#039;&#039; XV250QF3bmiiprx (UM.KX0CD.301) - фото 1
Монитор Acer 24,5&#039;&#039; XV250QF3bmiiprx (UM.KX0CD.301) - фото 2
Монитор Acer 24,5&#039;&#039; XV250QF3bmiiprx (UM.KX0CD.301) - фото 3
Монитор Acer 24,5&#039;&#039; XV250QF3bmiiprx (UM.KX0CD.301) - фото 4
Монитор Acer 24,5&#039;&#039; XV250QF3bmiiprx (UM.KX0CD.301) - фото 5
Монитор Acer 24,5&#039;&#039; XV250QF3bmiiprx (UM.KX0CD.301) - фото 6
Монитор Acer 24,5&#039;&#039; XV250QF3bmiiprx (UM.KX0CD.301) - фото 7
Монитор Acer 24,5&#039;&#039; XV250QF3bmiiprx (UM.KX0CD.301) - фото 8
Монитор Acer 24,5&#039;&#039; XV250QF3bmiiprx (UM.KX0CD.301) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
320
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор Acer 24,5&#039;&#039; XV250QF3bmiiprx (UM.KX0CD.301) - фото 1
  • Монитор Acer 24,5&#039;&#039; XV250QF3bmiiprx (UM.KX0CD.301) - фото 2
  • Монитор Acer 24,5&#039;&#039; XV250QF3bmiiprx (UM.KX0CD.301) - фото 3
  • Монитор Acer 24,5&#039;&#039; XV250QF3bmiiprx (UM.KX0CD.301) - фото 4
  • Монитор Acer 24,5&#039;&#039; XV250QF3bmiiprx (UM.KX0CD.301) - фото 5
  • Монитор Acer 24,5&#039;&#039; XV250QF3bmiiprx (UM.KX0CD.301) - фото 6
  • Монитор Acer 24,5&#039;&#039; XV250QF3bmiiprx (UM.KX0CD.301) - фото 7
  • Монитор Acer 24,5&#039;&#039; XV250QF3bmiiprx (UM.KX0CD.301) - фото 8
  • Монитор Acer 24,5&#039;&#039; XV250QF3bmiiprx (UM.KX0CD.301) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738312
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
320
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
DisplayPort, HDMI х 2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
15
Габаритные размеры с подставкой
557.5х528.5х247.4 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х50х12
Вес, кг.
7.5

Описание товара Монитор Acer 24,5'' XV250QF3bmiiprx (UM.KX0CD.301)

Откройте для себя новые грани игровой и рабочей эффективности с монитором Acer диагональю 24,5 дюйма. Чёткое изображение в разрешении 1920x1080 и максимальная частота обновления 320 Гц подарят нереальную плавность любого контента — идеально для динамичных игр и быстрого ритма работы. IPS-матрица с углами обзора 178° по вертикали и горизонтали делает картинку насыщенной и неизменной с любой стороны, а матовая поверхность экрана избавит от бликов даже при ярком освещении. Яркость 250 кд/м? обеспечивает комфортный просмотр днём и вечером, а мгновенный отклик 0,5 мс поможет не упустить ни одной детали в сражениях. Технология AMD FreeSync Premium уберегает от разрывов кадра, делая всё происходящее на экране по-настоящему захватывающим. Монитор оборудован разъёмами HDMI, DisplayPort и выходом на наушники — для вашего удобства и многозадачности без ограничений.



Теги товара: 24", с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Acer 24,5'' XV250QF3bmiiprx (UM.KX0CD.301)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Acer
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
320
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Развернуть
Время отклика
0.5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
DisplayPort, HDMI х 2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
15
Габаритные размеры с подставкой
557.5х528.5х247.4 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя новые грани игровой и рабочей эффективности с монитором Acer диагональю 24,5 дюйма. Чёткое изображение в разрешении 1920x1080 и максимальная частота обновления 320 Гц подарят нереальную плавность любого контента — идеально для динамичных игр и быстрого ритма работы. IPS-матрица с углами обзора 178° по вертикали и горизонтали делает картинку насыщенной и неизменной с любой стороны, а матовая поверхность экрана избавит от бликов даже при ярком освещении. Яркость 250 кд/м? обеспечивает комфортный просмотр днём и вечером, а мгновенный отклик 0,5 мс поможет не упустить ни одной детали в сражениях. Технология AMD FreeSync Premium уберегает от разрывов кадра, делая всё происходящее на экране по-настоящему захватывающим. Монитор оборудован разъёмами HDMI, DisplayPort и выходом на наушники — для вашего удобства и многозадачности без ограничений.


Теги товара: 24", с hdmi, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Acer 24,5'' XV250QF3bmiiprx (UM.KX0CD.301) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...