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Монитор LG 27" 27U730A-B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор LG 27" 27U730A-B

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Монитор LG 27&quot; 27U730A-B - фото 5
Монитор LG 27&quot; 27U730A-B - фото 6
Монитор LG 27&quot; 27U730A-B - фото 7
Монитор LG 27&quot; 27U730A-B - фото 8
Монитор LG 27&quot; 27U730A-B - фото 9
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Монитор LG 27&quot; 27U730A-B - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор LG 27&quot; 27U730A-B - фото 1
  • Монитор LG 27&quot; 27U730A-B - фото 2
  • Монитор LG 27&quot; 27U730A-B - фото 3
  • Монитор LG 27&quot; 27U730A-B - фото 4
  • Монитор LG 27&quot; 27U730A-B - фото 5
  • Монитор LG 27&quot; 27U730A-B - фото 6
  • Монитор LG 27&quot; 27U730A-B - фото 7
  • Монитор LG 27&quot; 27U730A-B - фото 8
  • Монитор LG 27&quot; 27U730A-B - фото 9
  • Монитор LG 27&quot; 27U730A-B - фото 10
  • Монитор LG 27&quot; 27U730A-B - фото 11
  • Монитор LG 27&quot; 27U730A-B - фото 12
  • Монитор LG 27&quot; 27U730A-B - фото 13
  • Монитор LG 27&quot; 27U730A-B - фото 14
  • Монитор LG 27&quot; 27U730A-B - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738137
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
расширенный динамический диапазон (HDR), безрамочный дизайн
Комплектация
монитор, кабель USB Type-C - USB Type-C, кабель HDMI - HDMI, адаптер питания, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 2 шт, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
19.4
Габаритные размеры с подставкой
613.5x539.2x253.2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х44х21
Вес, кг.
10.4

Описание товара Монитор LG 27" 27U730A-B

Монитор LG UltraFine 27U730A-B с диагональю 27" имеет разрешение 3840?2160 пикселей, соответствующее стандарту Ultra HD 4K. Модель оснащена IPS-матрицей с широкими углами обзора и точной цветопередачей. Поддержка HDR10 делает изображение насыщеннее и реалистичнее.



Теги товара: 27", большие, lg 27"

Отзывы о товаре Монитор LG 27" 27U730A-B




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
расширенный динамический диапазон (HDR), безрамочный дизайн
Комплектация
монитор, кабель USB Type-C - USB Type-C, кабель HDMI - HDMI, адаптер питания, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Развернуть
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 2 шт, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
19.4
Габаритные размеры с подставкой
613.5x539.2x253.2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор LG UltraFine 27U730A-B с диагональю 27" имеет разрешение 3840?2160 пикселей, соответствующее стандарту Ultra HD 4K. Модель оснащена IPS-матрицей с широкими углами обзора и точной цветопередачей. Поддержка HDR10 делает изображение насыщеннее и реалистичнее.


Теги товара: 27", большие, lg 27"
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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