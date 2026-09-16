Описание товара Монитор Acer 27'' KG273UW2bmiippx (UM.HX3CD.205)

Представьте себе монитор, который стирает границу между реальностью и цифровым миром. Монитор Acer с диагональю 27 дюймов создан для тех, кто требует от техники максимальной отдачи и бескомпромиссного качества изображения. Его широкоформатный экран с разрешением 2560 на 1440 пикселей открывает невероятно детализированную и четкую картину, где каждый элемент проработан до мельчайших нюансов, а соотношение сторон 16 к 9 идеально подходит для работы, развлечений и динамичных игр. В основе этого устройства лежит высококачественная IPS-матрица с глубиной цвета 8 бит и технологией FRC, способная отображать более миллиарда цветов. Это гарантирует невероятно плавные цветовые переходы без полос и артефактов. Цветовой охват стандарта sRGB составляет 99 процентов, что означает точную, реалистичную цветопередачу, будь вы профессиональный дизайнер или ценитель кинокартин. Изображение остается стабильным и насыщенным даже при взгляде под углом благодаря впечатляющему углу обзора в 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали. Но истинная мощь этого монитора раскрывается в движении. Частота обновления 240 Герц в сочетании с временем отклика 1 миллисекунда создает невероятно плавную и мгновенно отзывчивую картинку. Резкие повороты в играх, быстрое перемещение курсора или просмотр динамичных сцен — всё это происходит без малейшего размытия или шлейфов. Технология переменной частоты обновления AMD FreeSync Premium синхронизирует частоту кадров монитора с показателями вашей видеокарты, полностью исключая рывки и разрывы изображения для идеально гладкого игрового процесса. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики от внешних источников света, позволяя с комфортом работать или играть даже в ярко освещенной комнате. Поддержка стандарта HDR10 расширяет динамический диапазон, делая темные участки сцены глубже, а светлые — ярче, но без потери деталей. Яркость в 250 кандел на квадратный метр и высокая контрастность обеспечивают сочную и выразительную картинку. Забота о вашем комфорте реализована на глубоком уровне. Встроенная защита от мерцания подсветки и фильтр синего света минимизируют усталость глаз даже после многочасовых сеансов. Монитор оснащен двумя разъемами HDMI версии 2.0 и двумя DisplayPort для гибкого подключения, а также выходом на наушники. Встроенные динамики, регулировка наклона и возможность крепления на стену с помощью стандарта VESA 75 на 75 миллиметров добавляют практичности. Энергоэффективная светодиодная подсветка и внешний блок питания обеспечивают низкое энергопотребление, а строгий черный цвет корпуса гармонично впишется в любую обстановку. Это не просто монитор, а ваш надежный проводник в мир безупречного изображения и скорости.