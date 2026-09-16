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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1200:1
Частота обновления, Гц
200
Яркость
300 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738163
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Описание товара Монитор MSI 27" MAG 274QF E20 (9S6-3CE41H-095)
**Монитор MSI MAG 274QF E20 — мощь и качество для настоящих геймеров!**
Погрузитесь в мир игр с монитором MSI MAG 274QF E20! Благодаря впечатляющим характеристикам этот монитор станет вашим надёжным партнёром в самых захватывающих игровых баталиях.
**Почему стоит выбрать MSI MAG 274QF E20?**
* **Чёткое и детализированное изображение:** разрешение 2560 x 1440 (WQHD) и диагональ 27 дюймов позволяют наслаждаться каждым пикселем.
* **Плавный игровой процесс:** частота обновления 200 Гц и время отклика 0,5 мс минимизируют задержки и обеспечивают плавность динамичных сцен.
* **Поддержка технологий синхронизации:** AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync устраняют разрывы изображения, делая игровой процесс ещё более комфортным.
* **Улучшенное качество изображения:** поддержка HDR и антибликовая поверхность экрана позволяют наслаждаться насыщенными цветами и глубокими оттенками без отражений.
* **Универсальность подключения:** два порта HDMI (2.0b) и один DisplayPort (1.4a) дают возможность подключить различные устройства.
**Дополнительные преимущества:**
* технология Flicker Free снижает утомляемость глаз во время длительных игровых сессий;
* возможность установки на подставке или крепления к стене (VESA 100 x 100);
* стильный чёрный корпус, который гармонично впишется в любой интерьер.
Не упустите шанс улучшить свой игровой опыт — выберите монитор MSI MAG 274QF E20!
**Монитор MSI MAG 274QF E20 — мощь и качество для настоящих геймеров!**
Погрузитесь в мир игр с монитором MSI MAG 274QF E20! Благодаря впечатляющим характеристикам этот монитор станет вашим надёжным партнёром в самых захватывающих игровых баталиях.
**Почему стоит выбрать MSI MAG 274QF E20?**
* **Чёткое и детализированное изображение:** разрешение 2560 x 1440 (WQHD) и диагональ 27 дюймов позволяют наслаждаться каждым пикселем.
* **Плавный игровой процесс:** частота обновления 200 Гц и время отклика 0,5 мс минимизируют задержки и обеспечивают плавность динамичных сцен.
* **Поддержка технологий синхронизации:** AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync устраняют разрывы изображения, делая игровой процесс ещё более комфортным.
* **Улучшенное качество изображения:** поддержка HDR и антибликовая поверхность экрана позволяют наслаждаться насыщенными цветами и глубокими оттенками без отражений.
* **Универсальность подключения:** два порта HDMI (2.0b) и один DisplayPort (1.4a) дают возможность подключить различные устройства.
**Дополнительные преимущества:**
* технология Flicker Free снижает утомляемость глаз во время длительных игровых сессий;
* возможность установки на подставке или крепления к стене (VESA 100 x 100);
* стильный чёрный корпус, который гармонично впишется в любой интерьер.
Не упустите шанс улучшить свой игровой опыт — выберите монитор MSI MAG 274QF E20!
Монитор MSI 27" MAG 274QF E20 (9S6-3CE41H-095) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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