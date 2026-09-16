Монитор AOC 27" Q27G4/D

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1200:1
Частота обновления, Гц
200
Яркость
450 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738237
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Представляем AOC Q27G4/D — сочетание игрового совершенства и передовых технологий. Погрузитесь в себя в визуальном зрелище с разрешением QHD, предоставляющем выдающиеся изображения, которые определят ваши игровые события. Технология Fast IPS занимает центральное место, обеспечивая выдающуюся производительность в цветопередаче и контрастности, что повышает качество игрового процесса и предлагает игровые настройки высшего уровня и превосходное решение для универсальных геймеров. Благодаря высокой частоте обновления 180 Гц и быстрому времени отклика GtG 1 мс каждый кадр не просто заметен, но и заметен, обеспечивая конкурентное преимущество.
Представляем AOC Q27G4/D — сочетание игрового совершенства и передовых технологий. Погрузитесь в себя в визуальном зрелище с разрешением QHD, предоставляющем выдающиеся изображения, которые определят ваши игровые события. Технология Fast IPS занимает центральное место, обеспечивая выдающуюся производительность в цветопередаче и контрастности, что повышает качество игрового процесса и предлагает игровые настройки высшего уровня и превосходное решение для универсальных геймеров. Благодаря высокой частоте обновления 180 Гц и быстрому времени отклика GtG 1 мс каждый кадр не просто заметен, но и заметен, обеспечивая конкурентное преимущество.
Монитор AOC 27" Q27G4/D - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор AOC 27" Q27G4/D