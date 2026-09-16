Описание товара Монитор Acer 27'' B277UGbmipruzx (UM.HB7CD.G05)

Погрузитесь в мир безупречной детализации и невероятной плавности с монитором Acer на двадцать семь дюймов. Эта модель станет центральным элементом вашего рабочего пространства и верным спутником в развлечениях, предлагая превосходное качество изображения и высочайший комфорт при любой задаче. Сердцем этого монитора является высококлассная IPS-матрица с разрешением 2560 на 1440 пикселей. Вы сможете наслаждаться невероятно четкой и насыщенной картинкой, где каждая деталь проработана до мелочей. Благодаря технологии WLED-подсветки и высокой яркости в 350 кд/м? изображение остается сочным и хорошо читаемым даже при ярком освещении. А матовая поверхность экрана надежно оберегает от бликов и отражений, позволяя полностью сосредоточиться на происходящем на экране. Широкие углы обзора — 178 градусов как по вертикали, так и по горизонтали — гарантируют, что цветопередача и контрастность останутся неизменными, даже если вы смотрите на экран под большим углом. Для любителей динамичного игрового процесса и просмотра фильмов этот монитор подготовил настоящие сюрпризы. Частота обновления 120 Гц в сочетании с молниеносным временем отклика 1 мс обеспечивает необычайно плавную картинку без размытий и шлейфов. Вы сможете точно реагировать на любые события в играх, а панорамные сцены в кино будут выглядеть по-настоящему кинематографично. Технология переменной частоты обновления AMD FreeSync синхронизирует частоту кадров на мониторе с частотой кадров вашей видеокарты, окончательно устраняя разрывание изображения и рывки. Поддержка стандарта HDR10 раскрывает богатство цветовой палитры и глубину контрастов, делая светлые области ярче, а темные — еще глубже, так что каждый кадр оживает и поражает реализмом. Эргономика этого устройства продумана до мелочей. Вы сможете легко настроить положение экрана под себя. Регулировка по высоте в диапазоне до 165 миллиметров, а также возможность поворота на 90 градусов для работы с документами в портретной ориентации делают его невероятно гибким инструментом. Для дополнительного удобства монитор можно установить на совместимое крепление VESA стандарта 100 на 100 миллиметров.