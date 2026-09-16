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Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
350 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738317
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кабель HDMI - HDMI, кабель USB Type-A - Type-B, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort, HDMI
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х51х12
Вес, кг.
9.67
Описание товара Монитор Acer 27'' B277UGbmiiprzx (UM.HB7CD.G04)
**Монитор ACER B277UGbmiiprzx Black: высокое качество изображения и широкие возможности подключения**
Ищете надёжный и функциональный монитор для дома или офиса? ACER B277UGbmiiprzx — это отличный выбор для тех, кто ценит высокое качество изображения и широкие возможности подключения.
**Основные характеристики:**
* диагональ экрана: 27 дюймов;
* максимальное разрешение: 2560 x 1440 пикселей;
* частота обновления: 120 Гц;
* тип экрана: IPS;
* яркость: 350 кд/м?;
* антибликовая поверхность экрана;
* поддержка AMD FreeSync;
* поддержка HDR 10.
**Преимущества:**
* **Высокое качество изображения:** благодаря разрешению 2560 x 1440 пикселей и частоте обновления 120 Гц вы получите чёткое и плавное изображение без размытия и задержек.
* **Широкие возможности подключения:** монитор оснащён двумя портами HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.2, а также четырьмя портами USB 3.2. Это позволяет подключить множество устройств и передавать данные с высокой скоростью.
* **Удобство использования:** наличие встроенных динамиков, аудиовыхода и разъёма для наушников делает монитор универсальным решением для работы и развлечений.
* **Функциональность:** возможность крепления к стене, регулировка высоты, портретный режим (Pivot) и другие функции делают использование монитора максимально удобным.
* **Технология Flicker free/Anti-Flicker:** снижает утомляемость глаз при длительной работе за компьютером.
ACER B277UGbmiiprzx — это надёжный и функциональный монитор, который станет отличным выбором для дома и офиса. Он обеспечит высокое качество изображения, широкие возможности подключения и удобство использования.
кабель HDMI - HDMI, кабель USB Type-A - Type-B, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort, HDMI
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
21
Страна производитель
Китай
Описание
**Монитор ACER B277UGbmiiprzx Black: высокое качество изображения и широкие возможности подключения**
Ищете надёжный и функциональный монитор для дома или офиса? ACER B277UGbmiiprzx — это отличный выбор для тех, кто ценит высокое качество изображения и широкие возможности подключения.
**Основные характеристики:**
* диагональ экрана: 27 дюймов;
* максимальное разрешение: 2560 x 1440 пикселей;
* частота обновления: 120 Гц;
* тип экрана: IPS;
* яркость: 350 кд/м?;
* антибликовая поверхность экрана;
* поддержка AMD FreeSync;
* поддержка HDR 10.
**Преимущества:**
* **Высокое качество изображения:** благодаря разрешению 2560 x 1440 пикселей и частоте обновления 120 Гц вы получите чёткое и плавное изображение без размытия и задержек.
* **Широкие возможности подключения:** монитор оснащён двумя портами HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.2, а также четырьмя портами USB 3.2. Это позволяет подключить множество устройств и передавать данные с высокой скоростью.
* **Удобство использования:** наличие встроенных динамиков, аудиовыхода и разъёма для наушников делает монитор универсальным решением для работы и развлечений.
* **Функциональность:** возможность крепления к стене, регулировка высоты, портретный режим (Pivot) и другие функции делают использование монитора максимально удобным.
* **Технология Flicker free/Anti-Flicker:** снижает утомляемость глаз при длительной работе за компьютером.
ACER B277UGbmiiprzx — это надёжный и функциональный монитор, который станет отличным выбором для дома и офиса. Он обеспечит высокое качество изображения, широкие возможности подключения и удобство использования.
Монитор Acer 27'' B277UGbmiiprzx (UM.HB7CD.G04) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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