Top.Mail.Ru
Монитор AOC 27" Q27P3QW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор AOC 27" Q27P3QW

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монитор AOC 27&quot; Q27P3QW - фото 1
Монитор AOC 27&quot; Q27P3QW - фото 2
Монитор AOC 27&quot; Q27P3QW - фото 3
Монитор AOC 27&quot; Q27P3QW - фото 4
Монитор AOC 27&quot; Q27P3QW - фото 5
Монитор AOC 27&quot; Q27P3QW - фото 6
Монитор AOC 27&quot; Q27P3QW - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
350 Кд/м?
  • Монитор AOC 27&quot; Q27P3QW - фото 1
  • Монитор AOC 27&quot; Q27P3QW - фото 2
  • Монитор AOC 27&quot; Q27P3QW - фото 3
  • Монитор AOC 27&quot; Q27P3QW - фото 4
  • Монитор AOC 27&quot; Q27P3QW - фото 5
  • Монитор AOC 27&quot; Q27P3QW - фото 6
  • Монитор AOC 27&quot; Q27P3QW - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738245
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AOC
Изогнутый экран
нет
Особенности
Camera
Комплектация
документация, кабель HDMI, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 4 шт
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
нет
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
26
Габаритные размеры с подставкой
613.8x561.24x200.13 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х48х16
Вес, кг.
8

Описание товара Монитор AOC 27" Q27P3QW

Монитор AOC Q27P3QW выполнен в черном корпусе с диагональю экрана 27. Это функциональный мультимедийный центр с IPS-панелью в основе. Благодаря углам обзора 178°/178° картинка на экране сохраняет четкость при просмотре с любого ракурса. Частота обновления 75 Гц обеспечивает плавную смену кадров, предотвращая размытия в динамичных эпизодах. Разрывы кадров предотвращает технология Adaptive-Sync. Это позволяет оперативно реагировать на любые действия противника в играх и наслаждаться просмотром видео в высоком качестве.AOC Q27P3QW поддерживает разрешение 2560x1440 при соотношении сторон 16:9 для более крупного и детального изображения. Монитор устанавливается на подставку с регулировкой наклона и высоты. Ее особенность в поворотной конструкции для перевода экрана в портретный режим. На задней стороне корпуса предусмотрены отверстия, соответствующие стандарту VESA 100x100. Это дает возможность зафиксировать устройство на стене. Для подключения техники используются разъемы DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 и USB.



Теги товара: 27", большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор AOC 27" Q27P3QW




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
AOC
Изогнутый экран
нет
Особенности
Camera
Комплектация
документация, кабель HDMI, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Развернуть
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 4 шт
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
нет
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
26
Габаритные размеры с подставкой
613.8x561.24x200.13 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор AOC Q27P3QW выполнен в черном корпусе с диагональю экрана 27. Это функциональный мультимедийный центр с IPS-панелью в основе. Благодаря углам обзора 178°/178° картинка на экране сохраняет четкость при просмотре с любого ракурса. Частота обновления 75 Гц обеспечивает плавную смену кадров, предотвращая размытия в динамичных эпизодах. Разрывы кадров предотвращает технология Adaptive-Sync. Это позволяет оперативно реагировать на любые действия противника в играх и наслаждаться просмотром видео в высоком качестве.AOC Q27P3QW поддерживает разрешение 2560x1440 при соотношении сторон 16:9 для более крупного и детального изображения. Монитор устанавливается на подставку с регулировкой наклона и высоты. Ее особенность в поворотной конструкции для перевода экрана в портретный режим. На задней стороне корпуса предусмотрены отверстия, соответствующие стандарту VESA 100x100. Это дает возможность зафиксировать устройство на стене. Для подключения техники используются разъемы DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 и USB.


Теги товара: 27", большие, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор AOC 27" Q27P3QW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...