Монитор AOC 27" Q27P3QW

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Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
350 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738245
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Монитор AOC Q27P3QW выполнен в черном корпусе с диагональю экрана 27. Это функциональный мультимедийный центр с IPS-панелью в основе. Благодаря углам обзора 178°/178° картинка на экране сохраняет четкость при просмотре с любого ракурса. Частота обновления 75 Гц обеспечивает плавную смену кадров, предотвращая размытия в динамичных эпизодах. Разрывы кадров предотвращает технология Adaptive-Sync. Это позволяет оперативно реагировать на любые действия противника в играх и наслаждаться просмотром видео в высоком качестве.AOC Q27P3QW поддерживает разрешение 2560x1440 при соотношении сторон 16:9 для более крупного и детального изображения. Монитор устанавливается на подставку с регулировкой наклона и высоты. Ее особенность в поворотной конструкции для перевода экрана в портретный режим. На задней стороне корпуса предусмотрены отверстия, соответствующие стандарту VESA 100x100. Это дает возможность зафиксировать устройство на стене. Для подключения техники используются разъемы DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 и USB.
Монитор AOC Q27P3QW выполнен в черном корпусе с диагональю экрана 27. Это функциональный мультимедийный центр с IPS-панелью в основе. Благодаря углам обзора 178°/178° картинка на экране сохраняет четкость при просмотре с любого ракурса. Частота обновления 75 Гц обеспечивает плавную смену кадров, предотвращая размытия в динамичных эпизодах. Разрывы кадров предотвращает технология Adaptive-Sync. Это позволяет оперативно реагировать на любые действия противника в играх и наслаждаться просмотром видео в высоком качестве.AOC Q27P3QW поддерживает разрешение 2560x1440 при соотношении сторон 16:9 для более крупного и детального изображения. Монитор устанавливается на подставку с регулировкой наклона и высоты. Ее особенность в поворотной конструкции для перевода экрана в портретный режим. На задней стороне корпуса предусмотрены отверстия, соответствующие стандарту VESA 100x100. Это дает возможность зафиксировать устройство на стене. Для подключения техники используются разъемы DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 и USB.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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