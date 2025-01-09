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Монитор Asus 27" VA27AQSB (90LM06G0-B01170) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Asus 27" VA27AQSB (90LM06G0-B01170)

2 Отзывы
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Монитор Asus 27&quot; VA27AQSB (90LM06G0-B01170) - фото 1
Монитор Asus 27&quot; VA27AQSB (90LM06G0-B01170) - фото 2
Монитор Asus 27&quot; VA27AQSB (90LM06G0-B01170) - фото 3
Монитор Asus 27&quot; VA27AQSB (90LM06G0-B01170) - фото 4
Монитор Asus 27&quot; VA27AQSB (90LM06G0-B01170) - фото 5
Монитор Asus 27&quot; VA27AQSB (90LM06G0-B01170) - фото 6
Монитор Asus 27&quot; VA27AQSB (90LM06G0-B01170) - фото 7
Монитор Asus 27&quot; VA27AQSB (90LM06G0-B01170) - фото 8
Монитор Asus 27&quot; VA27AQSB (90LM06G0-B01170) - фото 9
Монитор Asus 27&quot; VA27AQSB (90LM06G0-B01170) - фото 10
Монитор Asus 27&quot; VA27AQSB (90LM06G0-B01170) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 1000 :1, динамическая - 100000000 :1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
1
  • Монитор Asus 27&quot; VA27AQSB (90LM06G0-B01170) - фото 1
  • Монитор Asus 27&quot; VA27AQSB (90LM06G0-B01170) - фото 2
  • Монитор Asus 27&quot; VA27AQSB (90LM06G0-B01170) - фото 3
  • Монитор Asus 27&quot; VA27AQSB (90LM06G0-B01170) - фото 4
  • Монитор Asus 27&quot; VA27AQSB (90LM06G0-B01170) - фото 5
  • Монитор Asus 27&quot; VA27AQSB (90LM06G0-B01170) - фото 6
  • Монитор Asus 27&quot; VA27AQSB (90LM06G0-B01170) - фото 7
  • Монитор Asus 27&quot; VA27AQSB (90LM06G0-B01170) - фото 8
  • Монитор Asus 27&quot; VA27AQSB (90LM06G0-B01170) - фото 9
  • Монитор Asus 27&quot; VA27AQSB (90LM06G0-B01170) - фото 10
  • Монитор Asus 27&quot; VA27AQSB (90LM06G0-B01170) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 504201
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 1000 :1, динамическая - 100000000 :1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
1
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход на наушники
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х40х20
Вес, кг.
8.54

Описание товара Монитор Asus 27" VA27AQSB (90LM06G0-B01170)

Монитор Asus – это идеальное сочетание современной технологии и стильного дизайна для вашего рабочего пространства или игровой станции. С диагональю экрана 27 дюймов и разрешением 1920x1080, этот монитор обеспечивает четкое и яркое изображение, благодаря чему вы сможете полностью насладиться просмотром фильмов, работой с графикой или играми. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу, а матовое покрытие экрана снижает блики и отражения, обеспечивая комфортное использование в любое время суток. Частота обновления 75 Гц и время отклика всего 1 мс делают этот монитор идеальным для динамичных сцен и игр, снижая эффект размытия в движении. Встроенные динамики обеспечивают качественный звук, избавляя вас от необходимости подключения дополнительных акустических устройств. Наличие USB-концентратора позволяет значительно расширить функциональность монитора, делая подключение периферийных устройств более удобным. Монитор поддерживает стандарт крепления VESA 100x100, что позволяет легко установить его на стену или специальное крепление, освобождая пространство на столе. Вес монитора вместе с подставкой составляет 6,69 кг, что обеспечивает стабильность и надежность конструкции. Выберите монитор Asus и ощутите превосходное качество изображения и звука в сочетании с функциональным и элегантным дизайном.



Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Asus 27" VA27AQSB (90LM06G0-B01170)

Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену - шикарный монитор. Уже второй такой покупаю, но, уже на подарок.
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2024
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный универсальный домашний монитор, и кино посмотреть и поработать с текстом, глаза не устают, оптимальная диагональ. Чёткая картинка, приятные цвета. Регулировка по высоте, не надо ничего подкладывать. Расстояние от стены до экрана 15 см. Есть колонки, hdmi и dp порт.



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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 1000 :1, динамическая - 100000000 :1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
1
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Развернуть
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Asus – это идеальное сочетание современной технологии и стильного дизайна для вашего рабочего пространства или игровой станции. С диагональю экрана 27 дюймов и разрешением 1920x1080, этот монитор обеспечивает четкое и яркое изображение, благодаря чему вы сможете полностью насладиться просмотром фильмов, работой с графикой или играми. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу, а матовое покрытие экрана снижает блики и отражения, обеспечивая комфортное использование в любое время суток. Частота обновления 75 Гц и время отклика всего 1 мс делают этот монитор идеальным для динамичных сцен и игр, снижая эффект размытия в движении. Встроенные динамики обеспечивают качественный звук, избавляя вас от необходимости подключения дополнительных акустических устройств. Наличие USB-концентратора позволяет значительно расширить функциональность монитора, делая подключение периферийных устройств более удобным. Монитор поддерживает стандарт крепления VESA 100x100, что позволяет легко установить его на стену или специальное крепление, освобождая пространство на столе. Вес монитора вместе с подставкой составляет 6,69 кг, что обеспечивает стабильность и надежность конструкции. Выберите монитор Asus и ощутите превосходное качество изображения и звука в сочетании с функциональным и элегантным дизайном.


Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену - шикарный монитор. Уже второй такой покупаю, но, уже на подарок.
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2024
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный универсальный домашний монитор, и кино посмотреть и поработать с текстом, глаза не устают, оптимальная диагональ. Чёткая картинка, приятные цвета. Регулировка по высоте, не надо ничего подкладывать. Расстояние от стены до экрана 15 см. Есть колонки, hdmi и dp порт.


Монитор Asus 27" VA27AQSB (90LM06G0-B01170) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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