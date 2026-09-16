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Монитор Philips 27" 27B2N3500J купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Philips 27" 27B2N3500J

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Монитор Philips 27&quot; 27B2N3500J - фото 2
Монитор Philips 27&quot; 27B2N3500J - фото 3
Монитор Philips 27&quot; 27B2N3500J - фото 4
Монитор Philips 27&quot; 27B2N3500J - фото 5
Монитор Philips 27&quot; 27B2N3500J - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
350 Кд/м?
  • Монитор Philips 27&quot; 27B2N3500J - фото 1
  • Монитор Philips 27&quot; 27B2N3500J - фото 2
  • Монитор Philips 27&quot; 27B2N3500J - фото 3
  • Монитор Philips 27&quot; 27B2N3500J - фото 4
  • Монитор Philips 27&quot; 27B2N3500J - фото 5
  • Монитор Philips 27&quot; 27B2N3500J - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738197
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Особенности
слот замка безопасности
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
21.7
Габаритные размеры с подставкой
615x539x146
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х44х14
Вес, кг.
10

Описание товара Монитор Philips 27" 27B2N3500J

Монитор PHILIPS 27B2N3500J с диагональю 27" подходит для работы в офисе и дома. Высокое разрешение Quad HD 2K и IPS-матрица создают чёткое изображение с широкими углами обзора. Частота обновления 120 Гц и поддержка Adaptive-Sync улучшают отображение динамичного контента.



Теги товара: 27", 120 Гц, большие

Отзывы о товаре Монитор Philips 27" 27B2N3500J




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Особенности
слот замка безопасности
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
21.7
Габаритные размеры с подставкой
615x539x146
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор PHILIPS 27B2N3500J с диагональю 27" подходит для работы в офисе и дома. Высокое разрешение Quad HD 2K и IPS-матрица создают чёткое изображение с широкими углами обзора. Частота обновления 120 Гц и поддержка Adaptive-Sync улучшают отображение динамичного контента.


Теги товара: 27", 120 Гц, большие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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