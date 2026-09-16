Монитор AOC 24,5" 25G4SXU
Оригинальный товар
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Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
310
Яркость
400 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738215
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Характеристики
Бренд
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
консольний режим, гніздо для замка Kensington, USB-концентратор
Комплектация
кабель USB Type-B - USB Type-A, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
310
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
NVIDIA G-SYNC
Разъемы
HDMI x2, DisplayPort, Разъем для наушников:
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
30
Габаритные размеры с подставкой
560.1х498.5х207.6 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х42х14
Вес, кг.
7.43
Описание товара Монитор AOC 24,5" 25G4SXU
Расширьте границы соревновательных игр с помощью 24,5 дюймового монитора Full HD 25G4SXU, отличающегося впечатляющей частотой обновления 310 Гц, которая обеспечивает сверхплавный игровой процесс и дает вам решающее преимущество в динамичных действиях. Панель Fast IPS и время отклика GtG 1 мс обеспечивают четкое и быстрое изображение для мгновенной реакции. Этот монитор создан для ценителей киберспорта и отличается функцией G-Sync Compatible, низким уровнем задержки ввода и невероятным времени отклика MPRT 0,3 мс для точного попадания в цель.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: 24"
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
консольний режим, гніздо для замка Kensington, USB-концентратор
Комплектация
кабель USB Type-B - USB Type-A, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
310
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
NVIDIA G-SYNC
Разъемы
HDMI x2, DisplayPort, Разъем для наушников:
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
30
Габаритные размеры с подставкой
560.1х498.5х207.6 мм
Страна производитель
Китай
Расширьте границы соревновательных игр с помощью 24,5 дюймового монитора Full HD 25G4SXU, отличающегося впечатляющей частотой обновления 310 Гц, которая обеспечивает сверхплавный игровой процесс и дает вам решающее преимущество в динамичных действиях. Панель Fast IPS и время отклика GtG 1 мс обеспечивают четкое и быстрое изображение для мгновенной реакции. Этот монитор создан для ценителей киберспорта и отличается функцией G-Sync Compatible, низким уровнем задержки ввода и невероятным времени отклика MPRT 0,3 мс для точного попадания в цель.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: 24"
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: 24"
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