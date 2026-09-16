Монитор Philips 27" 27M2N3500PA
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Частота обновления, Гц
260
Яркость
300 Кд/м?
Время отклика
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738205
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Частота обновления, Гц
260
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC
Разъемы
DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 x2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
35
Габаритные размеры с подставкой
614x519x261 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х45х14
Вес, кг.
5
Описание товара Монитор Philips 27" 27M2N3500PA
Монитор Philips 27" 27M2N3500PA
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Частота обновления, Гц
260
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Развернуть
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC
Разъемы
DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 x2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
35
Габаритные размеры с подставкой
614x519x261 мм
Страна производитель
Китай
Монитор Philips 27" 27M2N3500PA
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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