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Монитор Philips 27" 27M2N3500PA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Philips 27" 27M2N3500PA

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Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 2
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Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 5
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Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 7
Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 8
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Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 10
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Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 12
Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 13
Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 14
Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 15
Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Частота обновления, Гц
260
Яркость
300 Кд/м?
Время отклика
1
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 1
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 2
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 3
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 4
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 5
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 6
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 7
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 8
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 9
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 10
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 11
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 12
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 13
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 14
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 15
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738205
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Частота обновления, Гц
260
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC
Разъемы
DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 x2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
35
Габаритные размеры с подставкой
614x519x261 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х45х14
Вес, кг.
5

Описание товара Монитор Philips 27" 27M2N3500PA

Монитор Philips 27" 27M2N3500PA



Теги товара: 27", большие

Отзывы о товаре Монитор Philips 27" 27M2N3500PA




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Частота обновления, Гц
260
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Развернуть
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC
Разъемы
DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 x2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
35
Габаритные размеры с подставкой
614x519x261 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Philips 27" 27M2N3500PA


Теги товара: 27", большие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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