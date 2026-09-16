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Монитор Philips 27" 27E1N1300AE/01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Philips 27" 27E1N1300AE/01

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Монитор Philips 27&quot; 27E1N1300AE/01 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
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  • Монитор Philips 27&quot; 27E1N1300AE/01 - фото 2
  • Монитор Philips 27&quot; 27E1N1300AE/01 - фото 3
  • Монитор Philips 27&quot; 27E1N1300AE/01 - фото 4
  • Монитор Philips 27&quot; 27E1N1300AE/01 - фото 5
  • Монитор Philips 27&quot; 27E1N1300AE/01 - фото 6
  • Монитор Philips 27&quot; 27E1N1300AE/01 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738198
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Комплектация
монитор с подставкой, кабель HDMI, кабель USB-C/C, кабель питания, пользовательская документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
HDMI 1.4, USB Type-C, разъемов для наушников
Разъем HDMI
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
18.8
Габаритные размеры с подставкой
617x483x220 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х42х16
Вес, кг.
8

Описание товара Монитор Philips 27" 27E1N1300AE/01

Монитор Philips 27E1N1300AE диагональю 27 дюймов с разрешением 1920x1080 пикс обеспечивает четкое и детализированное изображение. Яркость составляет 250 кд/м?, а контрастность – 1300:1. Это необходимо для четкого отображения с хорошей цветопередачей. Монитор имеет углы обзора 178°/178° по вертикали и горизонтали, что обеспечивает широкую область просмотра из разных точек помещения. Порты Type-C и HDMI позволяет подключать монитор Philips 27E1N1300AE к различным устройствам, включая компьютеры, ноутбуки и игровые приставки. Технология LowBlue предусмотрена для снижения уровня синего света, а Flicker-Free – для уменьшения мерцания экрана.



Теги товара: 27", большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Philips 27" 27E1N1300AE/01




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Комплектация
монитор с подставкой, кабель HDMI, кабель USB-C/C, кабель питания, пользовательская документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
HDMI 1.4, USB Type-C, разъемов для наушников
Разъем HDMI
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
18.8
Габаритные размеры с подставкой
617x483x220 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Philips 27E1N1300AE диагональю 27 дюймов с разрешением 1920x1080 пикс обеспечивает четкое и детализированное изображение. Яркость составляет 250 кд/м?, а контрастность – 1300:1. Это необходимо для четкого отображения с хорошей цветопередачей. Монитор имеет углы обзора 178°/178° по вертикали и горизонтали, что обеспечивает широкую область просмотра из разных точек помещения. Порты Type-C и HDMI позволяет подключать монитор Philips 27E1N1300AE к различным устройствам, включая компьютеры, ноутбуки и игровые приставки. Технология LowBlue предусмотрена для снижения уровня синего света, а Flicker-Free – для уменьшения мерцания экрана.


Теги товара: 27", большие, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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