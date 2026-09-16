Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738198
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Описание товара Монитор Philips 27" 27E1N1300AE/01
Монитор Philips 27E1N1300AE диагональю 27 дюймов с разрешением 1920x1080 пикс обеспечивает четкое и детализированное изображение. Яркость составляет 250 кд/м?, а контрастность – 1300:1. Это необходимо для четкого отображения с хорошей цветопередачей.
Монитор имеет углы обзора 178°/178° по вертикали и горизонтали, что обеспечивает широкую область просмотра из разных точек помещения. Порты Type-C и HDMI позволяет подключать монитор Philips 27E1N1300AE к различным устройствам, включая компьютеры, ноутбуки и игровые приставки. Технология LowBlue предусмотрена для снижения уровня синего света, а Flicker-Free – для уменьшения мерцания экрана.
Монитор Philips 27E1N1300AE диагональю 27 дюймов с разрешением 1920x1080 пикс обеспечивает четкое и детализированное изображение. Яркость составляет 250 кд/м?, а контрастность – 1300:1. Это необходимо для четкого отображения с хорошей цветопередачей.
Монитор имеет углы обзора 178°/178° по вертикали и горизонтали, что обеспечивает широкую область просмотра из разных точек помещения. Порты Type-C и HDMI позволяет подключать монитор Philips 27E1N1300AE к различным устройствам, включая компьютеры, ноутбуки и игровые приставки. Технология LowBlue предусмотрена для снижения уровня синего света, а Flicker-Free – для уменьшения мерцания экрана.
Монитор Philips 27" 27E1N1300AE/01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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