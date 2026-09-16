Монитор LG 27" 27G440A-B

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
400 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738134
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Монитор LG с диагональю 27 дюймов сочетает просторный экран и высокую скорость обновления 240 Гц — изображение остаётся плавным даже в динамичных сценах. IPS-матрица обеспечивает чёткую картинку в разрешении 1920?1080, а матовая поверхность помогает сделать просмотр комфортнее. Формат 16:9 удобен для работы, мультимедиа и повседневных задач.
Высокая яркость 400 кд/м? делает изображение выразительным. Для подключения предусмотрены разъёмы HDMI и DisplayPort, а выход на наушники позволяет использовать привычную аудиопериферию. Положение экрана легко настроить под себя: доступны регулировка по высоте и наклону. Монитор также поддерживает крепление VESA 100?100.
Монитор LG с диагональю 27 дюймов сочетает просторный экран и высокую скорость обновления 240 Гц — изображение остаётся плавным даже в динамичных сценах. IPS-матрица обеспечивает чёткую картинку в разрешении 1920?1080, а матовая поверхность помогает сделать просмотр комфортнее. Формат 16:9 удобен для работы, мультимедиа и повседневных задач.
Высокая яркость 400 кд/м? делает изображение выразительным. Для подключения предусмотрены разъёмы HDMI и DisplayPort, а выход на наушники позволяет использовать привычную аудиопериферию. Положение экрана легко настроить под себя: доступны регулировка по высоте и наклону. Монитор также поддерживает крепление VESA 100?100.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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