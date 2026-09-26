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Монитор Irbis 27'' Black (ISM27QIDL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Irbis 27'' Black (ISM27QIDL)

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Монитор Irbis 27&#039;&#039; Black (ISM27QIDL) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
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  • Монитор Irbis 27&#039;&#039; Black (ISM27QIDL) - фото 2
  • Монитор Irbis 27&#039;&#039; Black (ISM27QIDL) - фото 3
  • Монитор Irbis 27&#039;&#039; Black (ISM27QIDL) - фото 4
  • Монитор Irbis 27&#039;&#039; Black (ISM27QIDL) - фото 5
  • Монитор Irbis 27&#039;&#039; Black (ISM27QIDL) - фото 6
  • Монитор Irbis 27&#039;&#039; Black (ISM27QIDL) - фото 7
  • Монитор Irbis 27&#039;&#039; Black (ISM27QIDL) - фото 8
  • Монитор Irbis 27&#039;&#039; Black (ISM27QIDL) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621906
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Характеристики

Бренд
Irbis
Тип товара
Монитор
Размеры в упаковке, см
62х46х15
Вес, кг.
8

Описание товара Монитор Irbis 27'' Black (ISM27QIDL)

Монитор Irbis SmartView 27 ISM27QIDL имеет экран с матрицей IPS и разрешением QHD, на который выводятся насыщенные детализированные изображения для комфортного просмотра контента. Время отклика составляет 3 мс, частота обновления - 75 Гц, что обеспечивает точное позиционирование курсора и воспроизведение динамичных игровых и кинематографических сцен без задержек, разрывов кадров. Матовая поверхность предотвращает появление бликов на дисплее, благодаря чему можно удобно работать при ярком естественном или искусственном освещении. Динамики качественно воспроизводят музыкальные композиции, человеческую речь, аудиоэффекты. За счет порта USB можно подсоединить мышь или клавиатуру, колонки, внешний накопитель. Монитор Irbis SmartView 27 ISM27QIDL оснащен интерфейсами HDMI и DisplayPort для подключения к компьютеру, ноутбуку и передачи изображения в высоком качестве. В зависимости от степени удобства, личных предпочтений можно отрегулировать высоту и угол наклона устройства для комфортного решения рабочих задач, просмотра мультимедийного контента. Благодаря прочной опоре с широким основанием обеспечивается оптимальная устойчивость модели на поверхности.

Отзывы о товаре Монитор Irbis 27'' Black (ISM27QIDL)




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Характеристики
Бренд
Irbis
Тип товара
Монитор
Описание
Монитор Irbis SmartView 27 ISM27QIDL имеет экран с матрицей IPS и разрешением QHD, на который выводятся насыщенные детализированные изображения для комфортного просмотра контента. Время отклика составляет 3 мс, частота обновления - 75 Гц, что обеспечивает точное позиционирование курсора и воспроизведение динамичных игровых и кинематографических сцен без задержек, разрывов кадров. Матовая поверхность предотвращает появление бликов на дисплее, благодаря чему можно удобно работать при ярком естественном или искусственном освещении. Динамики качественно воспроизводят музыкальные композиции, человеческую речь, аудиоэффекты. За счет порта USB можно подсоединить мышь или клавиатуру, колонки, внешний накопитель. Монитор Irbis SmartView 27 ISM27QIDL оснащен интерфейсами HDMI и DisplayPort для подключения к компьютеру, ноутбуку и передачи изображения в высоком качестве. В зависимости от степени удобства, личных предпочтений можно отрегулировать высоту и угол наклона устройства для комфортного решения рабочих задач, просмотра мультимедийного контента. Благодаря прочной опоре с широким основанием обеспечивается оптимальная устойчивость модели на поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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