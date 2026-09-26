Монитор Irbis 27'' Black (ISM27QIDL)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Монитор Irbis 27'' Black (ISM27QIDL)
Монитор Irbis SmartView 27 ISM27QIDL имеет экран с матрицей IPS и разрешением QHD, на который выводятся насыщенные детализированные изображения для комфортного просмотра контента. Время отклика составляет 3 мс, частота обновления - 75 Гц, что обеспечивает точное позиционирование курсора и воспроизведение динамичных игровых и кинематографических сцен без задержек, разрывов кадров. Матовая поверхность предотвращает появление бликов на дисплее, благодаря чему можно удобно работать при ярком естественном или искусственном освещении. Динамики качественно воспроизводят музыкальные композиции, человеческую речь, аудиоэффекты. За счет порта USB можно подсоединить мышь или клавиатуру, колонки, внешний накопитель. Монитор Irbis SmartView 27 ISM27QIDL оснащен интерфейсами HDMI и DisplayPort для подключения к компьютеру, ноутбуку и передачи изображения в высоком качестве. В зависимости от степени удобства, личных предпочтений можно отрегулировать высоту и угол наклона устройства для комфортного решения рабочих задач, просмотра мультимедийного контента. Благодаря прочной опоре с широким основанием обеспечивается оптимальная устойчивость модели на поверхности.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 900 руб.3975 руб. в СплитМонитор LG 23,8" 24GS65F-B
-
В наличииЦена 15 950 руб.3988 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27B2N3500J
-
В наличииЦена 16 280 руб.4070 руб. в СплитМонитор MSI 27" Modern MD272XP Black (9S6-3PB19H-232)
-
В наличииЦена 16 360 руб.4090 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27E1N1300AE/01
-
В наличииЦена 16 760 руб.4190 руб. в СплитМонитор Acer 27'' CB272UE3bmiprux (UM.HB2CD.304)
-
В наличииЦена 16 760 руб.4190 руб. в СплитМонитор AOC 27" Q27E4U
-
В наличииЦена 16 760 руб.4190 руб. в СплитМонитор Dell 23,8" P2425H
-
В наличииЦена 17 000 руб.4250 руб. в СплитМонитор AOC 24,5" 25G4SXU
-
В наличииЦена 17 170 руб.4293 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27M2N3500PA
-
В наличииЦена 17 650 руб.4413 руб. в СплитМонитор MSI 27" MAG 274QF E20 (9S6-3CE41H-095)
-
В наличииЦена 17 810 руб.4453 руб. в СплитМонитор AOC 27" Q27P3QW
-
В наличииЦена 17 980 руб.4495 руб. в СплитМонитор Hisense 27" 27G6Q-PRO
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Отзывы о товаре Монитор Irbis 27'' Black (ISM27QIDL)