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Монитор LG 23,8" 24GS65F-B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор LG 23,8" 24GS65F-B

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Монитор LG 23,8&quot; 24GS65F-B - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
180
Яркость
300 Кд/м?
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  • Монитор LG 23,8&quot; 24GS65F-B - фото 4
  • Монитор LG 23,8&quot; 24GS65F-B - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738130
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
180
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync, NIVIDIA G-Sync compatible
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
18
Габаритные размеры с подставкой
541 x 551 x 291
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х44х20
Вес, кг.
7.8

Описание товара Монитор LG 23,8" 24GS65F-B

Монитор LG с диагональю 23,8 дюйма — универсальный формат для рабочего стола: экран достаточно просторный для комфортной работы, но не займёт лишнего места. Матовая поверхность уменьшает отвлекающие блики, а IPS-матрица обеспечивает стабильное изображение и широкие углы обзора 178° по вертикали и горизонтали. Разрешение 1920?1080 и соотношение сторон 16:9 подходят для повседневных задач, просмотра контента и работы с окнами. Для подключения предусмотрены разъёмы HDMI и DisplayPort, а выход на наушники позволяет использовать персональное аудио. Монитор совместим с креплением VESA 100?100. Внешний блок питания и вес 5,4 кг с подставкой дополняют практичную конструкцию LG.



Теги товара: с hdmi

Отзывы о товаре Монитор LG 23,8" 24GS65F-B




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
180
Яркость
300 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync, NIVIDIA G-Sync compatible
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
18
Габаритные размеры с подставкой
541 x 551 x 291
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор LG с диагональю 23,8 дюйма — универсальный формат для рабочего стола: экран достаточно просторный для комфортной работы, но не займёт лишнего места. Матовая поверхность уменьшает отвлекающие блики, а IPS-матрица обеспечивает стабильное изображение и широкие углы обзора 178° по вертикали и горизонтали. Разрешение 1920?1080 и соотношение сторон 16:9 подходят для повседневных задач, просмотра контента и работы с окнами. Для подключения предусмотрены разъёмы HDMI и DisplayPort, а выход на наушники позволяет использовать персональное аудио. Монитор совместим с креплением VESA 100?100. Внешний блок питания и вес 5,4 кг с подставкой дополняют практичную конструкцию LG.


Теги товара: с hdmi
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Отзывы


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