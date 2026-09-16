Монитор LG 23,8" 24GS65F-B

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
180
Яркость
300 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738130
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Монитор LG с диагональю 23,8 дюйма — универсальный формат для рабочего стола: экран достаточно просторный для комфортной работы, но не займёт лишнего места. Матовая поверхность уменьшает отвлекающие блики, а IPS-матрица обеспечивает стабильное изображение и широкие углы обзора 178° по вертикали и горизонтали.
Разрешение 1920?1080 и соотношение сторон 16:9 подходят для повседневных задач, просмотра контента и работы с окнами. Для подключения предусмотрены разъёмы HDMI и DisplayPort, а выход на наушники позволяет использовать персональное аудио. Монитор совместим с креплением VESA 100?100. Внешний блок питания и вес 5,4 кг с подставкой дополняют практичную конструкцию LG.
Монитор LG с диагональю 23,8 дюйма — универсальный формат для рабочего стола: экран достаточно просторный для комфортной работы, но не займёт лишнего места. Матовая поверхность уменьшает отвлекающие блики, а IPS-матрица обеспечивает стабильное изображение и широкие углы обзора 178° по вертикали и горизонтали.
Разрешение 1920?1080 и соотношение сторон 16:9 подходят для повседневных задач, просмотра контента и работы с окнами. Для подключения предусмотрены разъёмы HDMI и DisplayPort, а выход на наушники позволяет использовать персональное аудио. Монитор совместим с креплением VESA 100?100. Внешний блок питания и вес 5,4 кг с подставкой дополняют практичную конструкцию LG.
Монитор LG 23,8" 24GS65F-B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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