Монитор Samsung 25" Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монитор Samsung 25" Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI)
Игровой монитор Samsung Odyssey G4 S25BG400EI с экраном 25” и FullHD-разрешением обладает поддержкой HDR10 и углом обзора 178°. Дисплей гарантирует четкую передачу цвета и улучшенную глубину оттенков. Это создает ощущение реальности происходящего, позволяет сполна наслаждаться любимыми играми и фильмами. Samsung Odyssey G4 S25BG400EI обладает откликом пикселя 1 мс и частотой обновления 240 Гц, благодаря чему динамичные сцены сохраняют плавность, исчезает размытость в движении. Технология AMD FreeSync Premium синхронизирует работу монитора с графическим процессором, устраняет дрожание и торможение в играх. Модель оснащена эргономичной подставкой с простой настройкой наклона, высоты и поворота.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, большие, с колонками, lg 27"
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, большие, с колонками, lg 27"
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный монитор, попался без битых пикселей, возможно конкретно мне повезло, но все же!
Достоинства:
Комментарий:
отличный монитор,яркие цвета,пришло всё целое и хорошо упаковано,всем довольны
Достоинства:
Комментарий:
Отличный Моник за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
хорошо монитор, качество супер
Достоинства:
Комментарий:
Классный монитор , надеюсь дальше будет радовать
Достоинства:
Комментарий:
Хороший монитор за свои деньги. Ребенок доволен.
Достоинства:
Комментарий:
В целом за свой прайс - отлично
Отзывы о товаре Монитор Samsung 25" Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI)
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный монитор, попался без битых пикселей, возможно конкретно мне повезло, но все же!
Достоинства:
Комментарий:
отличный монитор,яркие цвета,пришло всё целое и хорошо упаковано,всем довольны
Достоинства:
Комментарий:
Отличный Моник за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
хорошо монитор, качество супер
Достоинства:
Комментарий:
Классный монитор , надеюсь дальше будет радовать
Достоинства:
Комментарий:
Хороший монитор за свои деньги. Ребенок доволен.
Достоинства:
Комментарий:
В целом за свой прайс - отлично